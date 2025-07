São José vence o Oeste e dispara na liderança do Grupo 4

O São José segue imparável na Copa Paulista Sicredi. Na tarde deste domingo (6), a Águia do Vale derrotou o Oeste por 2 a 0, no Estádio Martins Pereira, e manteve a liderança isolada do Grupo 4. Os gols da vitória foram marcados por Bruno Camilo, em bela cobrança de falta, e Gabryel Freitas, já nos acréscimos da etapa final.

Com o triunfo, o time joseense chegou aos 12 pontos em quatro jogos, sustentando uma vantagem de quatro pontos sobre a vice-líder Portuguesa Santista. Já o Oeste permanece com quatro pontos e ocupa a terceira colocação da chave.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o São José ditou o ritmo da partida, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. O Oeste, por sua vez, apostava nos contra-ataques e conseguia levar perigo em algumas investidas.

A partida parecia se encaminhar para o intervalo sem gols, até que Bruno Camilo acertou um belo chute em cobrança de falta, aos 42 minutos, abrindo o placar e inflamando a torcida no Martins Pereira.

Na segunda etapa, o Oeste voltou mais agressivo e tentou pressionar a saída de bola dos donos da casa. A estratégia funcionou parcialmente, já que o time conseguiu recuperar a posse em boas posições, mas falhou nas finalizações e não conseguiu transformar a intensidade em gols.

Copa Paulista Sicredi

Nos minutos finais, quando os visitantes se lançavam ao ataque em busca do empate, o São José aproveitou os espaços deixados pela defesa adversária. Aos 49 minutos, Gabryel Freitas recebeu na entrada da área, cortou para a perna esquerda e acertou um lindo chute no ângulo, sacramentando a vitória e garantindo os 100% de aproveitamento do time na competição.

Na próxima rodada, o São José tem um confronto fora de casa contra a Portuguesa Santista, no domingo (13), às 10h. Já o Oeste tenta se recuperar diante do Santo André, na segunda-feira (14), às 19h, atuando em seus domínios.

São José EC