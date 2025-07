Como combinar roupas esportivas com peças casuais para um visual moderno

Descubra como usar o athleisure no dia a dia com peças-chave e acessórios bem escolhidos.

Nos últimos anos, a moda esportiva deixou de ser exclusiva das academias e das quadras para conquistar novos espaços no dia a dia. Ela passou a marcar presença nas ruas, em ambientes descontraídos e, com um pouco de criatividade, até em contextos mais formais.

Essa mudança tem muito a ver com a ascensão do athleisure, uma tendência que une peças com pegada atlética e elementos típicos do vestuário casual. Atualmente, misturar uma calça de moletom masculina com um tênis moderno ou um boné estiloso já não é mais visto como desleixo, mas sim como parte de uma proposta atual e bem pensada.

A seguir, veja como usar o athleisure a seu favor, com sugestões versáteis e criativas para homens e mulheres que querem manter o estilo sem abrir mão da praticidade. Continue lendo para descobrir como aplicar essa tendência.

O que é athleisure e por que ele funciona tão bem no dia a dia?

O termo athleisure surgiu da junção entre “athletic” e “leisure”, traduzindo a ideia da união de roupas esportivas com o vestuário casual do cotidiano. Ele apareceu como uma resposta direta à correria da vida urbana, onde o conforto se tornou essencial.

No lugar de trocar de roupa várias vezes por dia, as pessoas começaram a buscar soluções que funcionassem para diferentes ocasiões, sem perder o estilo. E é exatamente aí que o athleisure entra, com peças que oferecem mobilidade e um visual moderno ao mesmo tempo.

Equilíbrio entre conforto e estilo

Para acertar na combinação, o ideal é misturar tecidos esportivos, como o dry fit, o tactel ou o moletom, com tecidos mais estruturados e clássicos. Materiais como o jeans, o linho e até o couro ajudam a dar um peso a mais no visual e evitam aquela sensação de roupa “de ficar em casa”.

Além disso, é importante observar as texturas e os caimentos. Tecidos com acabamento fosco ou corte reto costumam dar uma aparência mais alinhada. Já os modelos oversized podem ser utilizados, mas com equilíbrio: se a parte de cima é larga, o ideal é que a de baixo seja mais ajustada – e vice-versa.

Peças-chave que garantem um visual moderno

Algumas peças funcionam muito bem dentro dessa proposta de mistura entre o esportivo e o casual. Tênis estilosos, por exemplo, são fundamentais – valem os modelos brancos, os mais robustos ou até os coloridos, dependendo do gosto seu gosto pessoal.

Outras peças que ajudam a construir esse visual são as leggings com modelagem estruturada, as camisetas largas e as jaquetas corta-vento ou bombers. O ideal é ter versões em tons neutros, que facilitam as combinações, e outras mais vibrantes, para quando quiser criar algo mais ousado.

Adapte o look esportivo para diferentes ocasiões

Para usar esse tipo de visual no trabalho, quando o ambiente permite, vale a pena apostar em uma base esportiva com um toque mais elegante. Por exemplo, uma camiseta de tecido leve pode ganhar uma nova cara com um blazer.

Em compromissos informais, como um almoço com amigos ou um happy hour, pequenos ajustes já fazem diferença. Um look com pegada esportiva pode ser elevado com uma terceira peça mais estruturada ou um acessório de destaque.

Acessórios para elevar o visual

Os acessórios têm um papel importante nessa mistura de estilos. Itens como mochilas com design limpo, bonés com acabamento sofisticado, óculos escuros estilosos e relógios esportivos podem agregar personalidade ao look.

A escolha dos acessórios também pode ditar o tom da composição. Um boné de aba curva traz uma pegada mais descontraída, enquanto uma mochila de couro sintético pode acrescentar sofisticação. Já um relógio grande ou com pulseira emborrachada reforça o lado esportivo.

Sugestões para homens e mulheres

Tanto para o público feminino quanto para o masculino, há várias combinações possíveis dentro do universo athleisure. Para elas, uma opção fácil e estilosa é usar uma legging preta com blazer oversized e tênis branco. Se quiser um toque mais ousado, dá para incluir uma peça com cor forte ou uma estampa diferente.

Já para o público masculino, uma boa pedida é combinar uma camiseta esportiva com calça chino e completar com uma jaqueta bomber. Esse tipo de composição funciona bem para situações informais, mantendo o conforto e a aparência alinhada. O segredo está em escolher peças com bom caimento e cores que conversem entre si, respeitando o estilo de quem veste.

Foto:FREEPIK