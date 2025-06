São José dos Campos recebe primeiro empreendimento com conceito smart living da Housi

Com 200 unidades, empreendimento da CF Negócios Imobiliários terá gestão de áreas comuns e locações feita pela proptech

A cidade de São José dos Campos ganha um novo empreendimento que incorpora o conceito de moradia inteligente e flexível com a chegada do Pátio São José Smart Living. Com 200 unidades residenciais, sendo 58 de dois dormitórios e 142 studios, o projeto marca a estreia da Housi na cidade e aposta na combinação entre tecnologia, comodidade e gestão moderna.

O empreendimento é desenvolvido pela CF Negócios Imobiliários, que firmou parceria com a proptech para a gestão das áreas comuns, pool de locação e participação na concepção dos espaços, trazendo sua experiência em criar ambientes voltados à praticidade e ao novo estilo de vida urbano.

Alexandre Frankel, CEO da Housi

Para Alexandre Frankel, CEO da Housi, o novo empreendimento representa uma evolução no modo de morar. “Estamos muito entusiasmados com esse projeto porque ele inaugura uma nova experiência de moradia em São José dos Campos. É um empreendimento que vai elevar o padrão residencial da região, tornando a vida mais conveniente, moderna e conectada para quem escolher viver ali”, afirma.

O Pátio São José Smart Living oferece uma série de áreas comuns de serviços e lazer, como coworking, coworkitchen, piscina, três áreas gourmet, lavanderia, brinquedoteca, academia, espaço pet, espaço yoga, lounge, office e estúdio digital.

Além de inovador, o projeto dialoga diretamente com o contexto urbano e econômico de São José dos Campos: uma cidade estratégica para negócios, educação, saúde, sede de universidades de referência como ITA, Unesp e Univap, e polo importante para o setor médico. Soma-se a isso a forte presença de empresas como Embraer, Boeing, INPE, Petrobras e Kenvue, que fomentam o turismo corporativo e ajudam a manter a taxa média de ocupação hoteleira em 85% ao ano, segundo dados do Ministério do Turismo.

Para a CF Negócios Imobiliários, a parceria com a Housi representa um importante passo em direção a um novo padrão de moradia na cidade. “A expertise da Housi em gestão de locações e áreas comuns, somada à força da marca nacionalmente reconhecida, faz total sentido diante do potencial do mercado de São José dos Campos. A cidade é moderna, dinâmica e, por isso, nada mais natural do que termos uma parceira que compartilha dessa mesma visão de inovação”, afirma Evandro Silva, sócio da incorporadora. Ele ressalta, ainda, que o Pátio São José trará benefícios concretos para a população local. “Não havia na cidade um projeto idealizado desde o início para o short stay. Agora teremos um produto que alia modernidade, facilidade e conforto tanto para investidores quanto para usuários finais”, completa.

Pátio São José Smart Living

Localização

Pátio São José Smart Living – Rua Humaitá, 496 – Centro – São José dos Campos

Housi

Lançada em 2019, a Housi é uma proptech que vem transformando a experiência de moradia por meio do conceito Smart living. Com o uso de tecnologia de ponta para criar residências inteligentes e conectadas a serviços e comodidades, a Housi tem como objetivo otimizar e desburocratizar a vida dos moradores por meio da integração de soluções digitais e automatizadas, oferecendo liberdade e economia de tempo.