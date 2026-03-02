São José dos Campos recebe Circuito Oscar Fila com 3.900 corredores no dia 8 de março

Evento abre calendário da Avatar Sports do ano e terá maioria do público feminino_

São José dos Campos será palco de uma grande mobilização esportiva no próximo 8 de março, com a realização do Circuito Oscar Fila, que deve reunir cerca de 3.900 corredores entre atletas profissionais e amadores. O evento, organizado pela Avatar Sports, terá mais de 50% de mulheres com largada em frente ao Paço Municipal, na Avenida Teotônio Vilela, e promete movimentar a cidade logo nas primeiras horas da manhã.

Com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, além da caminhada de 5 km, a prova reúne participantes de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, consolidando o crescimento das corridas de rua na região e fortalecendo o turismo esportivo local.

Os números reforçam o alcance do evento: *51,8% dos inscritos são de São José dos Campos,* enquanto *48,2% vêm de outras cidades,* representando *14 estados brasileiros.* Outro destaque é a participação feminina — *mais de 50% dos corredores são mulheres,* evidenciando o crescimento da presença feminina nas corridas de rua e no esporte de forma geral.

Eventos deste porte também geram impacto positivo na economia, com presença de atletas de outras cidades, movimentação no comércio, rede hoteleira e serviços, além de estimular hábitos saudáveis e qualidade de vida.

De acordo com o organizador e diretor da Avatar Sports, Sylvio Bitencourt, a proposta é oferecer uma experiência completa aos participantes. _“A corrida de rua vem crescendo muito nos últimos anos e eventos como o Circuito Oscar Fila mostram como o esporte é capaz de transformar rotinas e incentivar qualidade de vida. Nosso compromisso é entregar uma prova segura, organizada e motivadora, proporcionando uma experiência positiva para todos os corredores”,_ destaca.

Circuito Oscar Fila



*Data: * 08 de março de 2026

*Local da largada: * Em frente ao Paço Municipal de São José dos Campos

Av. Teotônio Vilela — Vila Santa Luzia — São José dos Campos (SP)

*Horários de largada*

• 05h55 — PCD corrida 21 km

• 06h00 — Corrida 21 km

• 06h10 — PCD corrida 5 e 10 km

• 06h15 — Corrida 5 e 10 km

• 06h20 — Caminhada 5 km

*Modalidades*

• Corrida 5 km

• Corrida 10 km

• Corrida 21 km

• Caminhada 5 km

*Entrega de kits*

*Local:* Mega Oscar Calçados — Vale Sul Shopping

Av. Andrômeda, 227 — São José dos Campos

• 07 de março (sábado): conforme horário do agendamento

• 08 de março (domingo): na arena da corrida, exclusivo para moradores de cidades a mais de 40 km de São José dos Campos (mediante agendamento)

*Documentos necessários:*

Documento de identidade com foto e comprovante de pagamento.

Avatar Sports



A Avatar Sports é referência na organização de corridas de rua e eventos esportivos de grande porte, com atuação focada em qualidade, segurança e experiência do atleta. A empresa foi destaque no Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2025, da Federação Paulista de Atletismo, referente às avaliações técnicas das provas realizadas em 2024, conquistando o 1º lugar como Melhor Organizadora – Categoria Ouro no Estado de São Paulo e o 1º lugar em avaliação técnica na Região G (São José dos Campos), além de outras premiações técnicas regionais, reforçando o reconhecimento pela excelência estrutural e organizacional de seus eventos.

Foto: Divulgação