Serramar Mall chega a São José dos Campos com Assaí e proposta completa de conveniência e serviços

São José dos Campos se prepara para receber um novo polo de compras, serviços e conveniência: o Serramar Mall, empreendimento do Grupo Serveng, com inauguração prevista ainda para 2026, no bairro JK/Sapé, em uma das regiões de maior crescimento residencial da cidade. Com 11.390,51m² de Área Bruta Locável (ABL), destinados à área comercial, já contendo uma unidade do Assaí, o Serramar Mall nasce com um conceito moderno de Open Mall, reunindo, em um único espaço, comércio, serviços, alimentação, lazer e entretenimento, em um ambiente prático, acessível e integrado à rotina dos moradores da região.

Oportunidades de emprego

O grande destaque do empreendimento é a presença do Assaí. Em fase de obras, a rede já vem movimentando a economia local com vagas de emprego abertas para nova unidade, que é a terceira em São José dos Campos. As oportunidades incluem cargos como auxiliar de RH, chefe administrativo, chefe de seção, açougueiro, empacotador, entre outros, com vagas também destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, por meio da plataforma Gupy, pelo link: https://expansaoassaisjcjk.gupy.io/.

Esse avanço reforça o papel do Serramar Mall não apenas como centro de compras, mas como um importante vetor de desenvolvimento econômico e social para a região.

Mix estratégico e serviços para o dia a dia

Além do Assaí, o Serramar Mall está em fase final de negociação para importantes âncoras no segmento esportivo e de artigos do lar.

O empreendimento foi planejado para atender às necessidades cotidianas do público, com expectativa de um mix diversificado que inclui: academia, loja de departamento, cafeteria, perfumaria e cosméticos, pet shop, clínica e/ou laboratório, lavanderia, eletrônicos e games.

A proposta é oferecer conveniência e praticidade, reunindo serviços essenciais que estimulam um fluxo constante de visitantes ao longo do dia.

“O Serramar Mall foi pensado para ser um verdadeiro hub de conveniência, onde o consumidor resolve a rotina e também encontra opções de lazer e bem-estar, tudo em um ambiente seguro, agradável e funcional. O empreendimento oferece áreas comerciais disponíveis para locação, representando uma excelente oportunidade de investimento”, destaca Leonardo Gê, Diretor de Operações do Grupo Serveng.

Áreas comerciais disponíveis para locação

As áreas comerciais do Serramar Mall estão disponíveis para locação, com oportunidades para diferentes perfis de lojistas e serviços. Os interessados devem entrar em contato com o Departamento Comercial pelo número (12) 98825-3544.

A expectativa é que o empreendimento se torne parte da rotina da região, fortalecendo o comércio local e oferecendo uma experiência completa para consumidores e lojistas.

Serramar Mall São José dos Campos