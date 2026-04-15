Portugal ou Espanha: Onde vale mais a pena comprar imóvel em 2026?

A Península Ibérica continua sendo um dos destinos mais cobiçados do mundo para investimentos imobiliários, seja para moradia, geração de renda passiva ou proteção de patrimônio. No entanto, o cenário de 2026 traz novas variáveis econômicas, mudanças legislativas e tendências de mercado que exigem uma análise mais profunda.

Se você está em dúvida entre o charme luso e a diversidade espanhola, a resposta sobre qual mercado imobiliário é mais vantajoso não é absoluta: ela depende inteiramente do seu perfil de investidor e dos seus objetivos de longo prazo.

O cenário ibérico em 2026

Após as flutuações das taxas de juros pelo Banco Central Europeu nos últimos anos, 2026 apresenta um mercado mais estabilizado. O crédito habitacional encontrou um novo equilíbrio, e os investidores estrangeiros voltaram a focar na valorização orgânica e nos rendimentos de aluguel (yields).

Ambos os países ajustaram suas políticas de atração de capital estrangeiro. Portugal consolidou o fim do investimento imobiliário direto para a obtenção do Golden Visa e reformulou seu regime fiscal para novos residentes. A Espanha, por sua vez, fortaleceu seu apelo com o Visto para Nômades Digitais e a isenção de impostos sobre grandes fortunas em regiões autônomas específicas.

Mercado Imobiliário em Portugal: Escassez e alta rentabilidade

Portugal passou por uma transformação radical na última década, deixando de ser o “segredo mais bem guardado” da Europa para se tornar um polo tecnológico e de estilo de vida.

Principais vantagens de Portugal

Valorização Contínua: Devido à escassez estrutural de novas construções e à alta demanda de expatriados, mercados como Lisboa, Porto e Algarve mantêm uma curva de valorização resiliente.

Devido à escassez estrutural de novas construções e à alta demanda de expatriados, mercados como Lisboa, Porto e Algarve mantêm uma curva de valorização resiliente. Segurança e Estabilidade: Portugal continua figurando no topo dos rankings globais de paz e segurança institucional, um fator decisivo para famílias e aposentados.

Portugal continua figurando no topo dos rankings globais de paz e segurança institucional, um fator decisivo para famílias e aposentados. Novas Zonas de Expansão: Bairros emergentes e cidades periféricas (como Setúbal, Braga e a margem sul do Tejo) oferecem um potencial de upside (valorização) superior aos centros consolidados.

Pontos de atenção

Preço por Metro Quadrado: O centro de Lisboa já rivaliza com capitais como Madri e até superou algumas áreas de Barcelona. O ticket de entrada para imóveis premium está mais alto.

O centro de Lisboa já rivaliza com capitais como Madri e até superou algumas áreas de Barcelona. O ticket de entrada para imóveis premium está mais alto. Fim do Golden Visa Imobiliário: Para quem busca cidadania apenas pela compra de tijolo, essa porta se fechou, exigindo rotas alternativas (como fundos de investimento) para o passaporte.

Mercado Imobiliário na Espanha: Escala e diversidade

A Espanha é uma economia significativamente maior, o que se reflete em um mercado imobiliário mais maduro, diverso e com maior liquidez.

Principais vantagens da Espanha

Diversidade de Mercados: Diferente de Portugal, altamente concentrado, a Espanha oferece metrópoles globais (Madri, Barcelona), polos de inovação (Valência, Málaga) e destinos de luxo consolidados (Marbella, Ilhas Baleares).

Diferente de Portugal, altamente concentrado, a Espanha oferece metrópoles globais (Madri, Barcelona), polos de inovação (Valência, Málaga) e destinos de luxo consolidados (Marbella, Ilhas Baleares). Incentivos Fiscais Regionais: Comunidades autônomas como Andaluzia e Madri adotaram políticas agressivas de isenção de impostos sobre patrimônio para atrair grandes investidores.

Comunidades autônomas como Andaluzia e Madri adotaram políticas agressivas de isenção de impostos sobre patrimônio para atrair grandes investidores. Liquidez: O volume de transações é muito maior, facilitando a entrada e, principalmente, a saída (venda) do ativo de forma rápida quando necessário.

Pontos de atenção

Insegurança Jurídica Pontual: A lei de habitação espanhola levanta preocupações entre investidores, especialmente em relação ao controle de aluguéis em “zonas tensionadas” e à dificuldade legal de lidar com ocupações ilegais (okupas).

A lei de habitação espanhola levanta preocupações entre investidores, especialmente em relação ao controle de aluguéis em “zonas tensionadas” e à dificuldade legal de lidar com ocupações ilegais (okupas). Tributação Elevada: A carga tributária na compra (IVA ou ITP) pode chegar a 10% ou mais dependendo da região, o que encarece o custo de aquisição em comparação com algumas faixas tributárias portuguesas.

Rentabilidade (Yields): Qual país paga melhor?

No quesito rentabilidade de aluguel (Yield), os números de 2026 mostram uma disputa acirrada:

Arrendamento Tradicional (Longo Prazo): A Espanha, especificamente em cidades como Valência e Málaga, tem oferecido yields líquidos ligeiramente superiores (entre 5% e 6,5%) devido a um equilíbrio melhor entre o preço de compra e o valor do aluguel. Em Lisboa e Porto, a alta dos preços de aquisição comprimiu os yields para a faixa de 3,5% a 5%.

A Espanha, especificamente em cidades como Valência e Málaga, tem oferecido yields líquidos ligeiramente superiores (entre 5% e 6,5%) devido a um equilíbrio melhor entre o preço de compra e o valor do aluguel. Em Lisboa e Porto, a alta dos preços de aquisição comprimiu os yields para a faixa de 3,5% a 5%. Alojamento Local (Curto Prazo): Portugal ainda detém uma rentabilidade impressionante no Algarve e em zonas costeiras, embora as novas restrições regulatórias para a emissão de licenças exijam atenção redobrada na escolha do imóvel.

Veredito: Onde investir o seu capital?

A decisão final depende diretamente da sua estratégia.

Escolha Portugal se você busca: Um mercado focado em retenção de valor a longo prazo, altíssima segurança para viver com a família, ou se tem o objetivo de lucrar com a expansão de áreas metropolitanas emergentes. É o mercado ideal para quem prioriza estabilidade social e qualidade de vida inigualável.

Escolha a Espanha se você busca: Escala, liquidez imediata e um ambiente cosmopolita de negócios. Se o seu perfil é de um investidor que prefere grandes metrópoles globais ou quer focar na maximização do yield através de mercados dinâmicos como Málaga e Valência, além de aproveitar benefícios fiscais regionais para grandes patrimônios.

Ambos os países em 2026 oferecem bases sólidas para a diversificação de capital em moeda forte. O segredo para o sucesso não está apenas na escolha do país, mas em um mapeamento minucioso do bairro, entendimento da legislação local e análise tributária adequada antes de assinar a escritura.

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