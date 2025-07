Erros no controle financeiro: quais são? 5 dicas para evitar

Os números destacam: cerca de 6,7 milhões de empresas no Brasil estão inadimplentes. O dado faz parte de um levantamento de 2024 da Serasa Experian e reforça o que todo empreendedor precisa saber: evitar erros no controle financeiro é essencial para ficar longe das dívidas e impulsionar o crescimento do seu negócio.

Mas como tantas organizações chegam a este ponto? Quais aspectos os gestores devem monitorar para ter uma gestão eficiente das finanças? Conhecer as respostas para essas perguntas ajuda a ter mais clareza sobre o caixa da empresa e a tomar decisões seguras e alinhadas à estratégia para o futuro.

Neste artigo, você vai aprender quais são os indícios de que algo não vai bem com o seu comércio e descobrir como se proteger de problemas.

4 sinais de erros na gestão financeira

A inadimplência começa quando ocorre um descontrole de gastos que não é percebido a tempo. Pode acontecer quando os gestores não priorizam uma atitude básica: monitorar entradas e saídas de recursos da conta. Uma forma simples de fazer este acompanhamento é por meio da conciliação bancária.

Ou seja, verificar se constam no extrato todos os registros do dia. Os dados de planilhas ou do sistema de gestão financeira da empresa precisam estar iguais. O objetivo é evitar um fluxo de caixa desorganizado.

Além de divergências nessas informações, existem quatro importantes evidências de que a saúde financeira da empresa precisa de atenção. Confira:

Falta de dinheiro para fazer pagamentos mensais. Recorrer à antecipação de pagamentos feitos com cartão de crédito para dar conta das despesas pode indicar um efeito “bola de neve”. Essa prática resolve o problema de forma emergencial, mas, provavelmente, no próximo mês este ciclo vai se repetir; Pagamentos em atraso. Perder a data dos boletos e ter que arcar com multas representa sérios problemas para o seu faturamento. Investigue quais erros no controle financeiro acarretaram este cenário; Pendências nas certidões negativas de débitos. É recomendável solicitar a atualização desses documentos para o seu contador de confiança. A emissão pode ser feita também pela internet. Cheque se há valores em aberto no seu município, Estado e na União; Renovação frequente de parcelamentos. Ter que dividir uma dívida eventualmente não é um problema. No entanto, se essa medida se repete, é uma indicação de que as entradas de dinheiro não suportam os compromissos da organização.

Quais são os principais erros no controle financeiro?

Além da falta de monitoramento permanente sobre as finanças do negócio, outros deslizes podem acarretar prejuízos e levar o empreendedor a fechar as portas.

Entre os mais comuns está o de desconhecer o real custo do produto. Neste aspecto, é fundamental não se deixar levar por “achismos” ou estimativas incompletas. Em casos de fabricação própria, é necessário ter a ficha técnica com o detalhamento de todos os itens de matéria-prima.

Apegar-se ao faturamento e desmerecer outros importantes indicadores no varejo também é uma atitude arriscada. O ideal é ter um olhar amplo sobre os demais números que atestam a capacidade da empresa de pagar suas contas.

E, por falar em pagamentos, um fluxo de caixa desorganizado gera falhas e decisões equivocadas. Ter eficiência neste procedimento proporciona mais segurança ao lojista de que as finanças vão bem.

Por fim, talvez um dos erros no controle financeiro mais clássicos seja gastar mais do que pode. Por isso, a melhor recomendação é não dar um passo maior do que a sua capacidade financeira permite. Considere que suas ações presentes podem provocar transtornos para o futuro da empresa.

Fazer uma reforma, aumentar o quadro de funcionários, investir em tecnologia ou trazer novas máquinas para acelerar a produção podem ser excelentes iniciativas, desde que caibam no seu orçamento. Faça simulações e projete o custo-benefício de cada projeto antes de seguir em frente.

5 dicas para organizar o controle financeiro para o varejo

O controle financeiro para o varejo é fundamental para garantir a sustentabilidade do negócio em longo prazo. Ter um acompanhamento rigoroso das receitas e despesas proporciona mais estabilidade e evita divergências que podem comprometer o caixa futuramente.

Ao reduzir os riscos dos erros na gestão financeira, o lojista também consegue encontrar boas oportunidades para otimizar os recursos e traçar ações para o crescimento da empresa.

Se você acha que precisa aprimorar seus processos e tomar as rédeas das finanças, recomendamos que coloque as 5 dicas abaixo em prática.

Tenha disciplina; Separe contas profissionais e pessoais; Faça um planejamento orçamentário; Negocie com os fornecedores; Otimize seu estoque.

Entenda melhor cada um desses pontos abaixo.

1. Tenha disciplina

Mantenha a constância no registro das informações financeiras e na análise dos números. Um bom sistema de controle financeiro torna essa atividade mais simples. Automatizar o procedimento mitiga a chance de erros operacionais e ainda possibilita a emissão rápida e atualizada de relatórios.

2. Separe contas profissionais e pessoais

O dono também é um funcionário da empresa. Misturar esses dados prejudica a visão sobre a capacidade financeira da organização.

3. Faça um planejamento orçamentário

Estabeleça metas de vendas e saiba exatamente qual é a receita necessária para arcar com as obrigações do empreendimento todos os meses. Assim, você consegue avaliar rapidamente se as contas vão fechar e, caso negativo, há tempo para tomar atitudes que resolvam a situação.

4. Negocie com os fornecedores

Reavaliar periodicamente as condições de preço e prazos dos fornecedores também te protege contra erros no controle financeiro. Com essa medida simples, é possível encontrar novas possibilidades no mercado para economizar.

5. Otimize seu estoque

Mercadoria parada representa dinheiro parado. Priorize compras fracionadas para não inflar seu estoque. Desta forma, você tem tempo suficiente para analisar a saída dos produtos e repor somente o necessário. E invista em ações especiais para dar vazão aos itens que estão parados há muito tempo. Assim, você libera espaço para o que realmente trará retorno.

Se você deseja ver o seu negócio avançar, precisa adotar medidas eficientes que impeçam erros no controle financeiro. Esses deslizes podem parecer pequenos, mas, quando persistem, podem se transformar em falhas perigosas, gerar prejuízos e levar à falência.

Por isso, o gestor precisa ter atenção redobrada aos sinais de alerta e promover essa cultura de monitoramento com todo o time. Com organização e consistência, é possível estabelecer diretrizes sólidas para as finanças e garantir a longevidade do seu empreendimento!

Este artigo foi escrito pela F360, plataforma de gestão de financeira para lojas e franquias, que torna o gerenciamento desses negócios muito mais eficiente, seguro, fácil e dinâmico.

Imagem de Aksel Lian por Pixabay