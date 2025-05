Da tradição à inovação, mãe e filha impulsionam área da educação em São José

Um legado de visão passado entre gerações com objetivo de formar pessoas para o mundo

À frente do Colégio Teófilo Rezende estão Tia Neusa e Talita Rezende, mãe e filha, que unidas mantêm a tradição e buscam constante inovação para a Educação de São José dos Campos. A escola foi fundada em 1989 e sempre esteve na vanguarda do ensino particular e no empreendedorismo feminino.

São 35 anos na capital do Vale, um legado fundado por Tia Neusa, que iniciou o colégio em Jacareí junto do irmão, e o trouxe para São José para ser mais do que uma escola com disciplinas acadêmicas, mas um lugar onde pudesse formar pessoas para conquistar o mundo. “A história do Teófilo Rezende começou com a paixão pela Educação e até hoje nós transformamos muitas vidas”, explica Tia Neusa.

Colégio Teófilo Rezende

O colégio recebe o nome Teófilo Rezende em homenagem ao avô da Tia Neusa, que mesmo durante uma época onde mulheres não tinham acesso aos estudos ou a formar carreiras, ele a incentivou a seguir seus sonhos. Tia Neusa é formada em matemática e pedagogia, sempre esteve à frente do colégio e em 2005 iniciou uma nova fase com sua filha Talita Rezende, que assumiu junto à mãe a direção da escola.

Talita é formada em Administração de Empresas, pedagogia e possui Pós-graduação em Controladoria Financeira. Atualmente é diretora administrativa responsável por sempre buscar inovação, sem perder a tradição do colégio.

“Quando a minha mãe fundou o Colégio Teófilo Rezende ela foi super visionária, o Satélite ainda não era o bairro que é hoje, era estrada de terra, ela sempre foi empreendedora e segue cuidando da parte pedagógica da escola. Minha mãe inspira não só a mim, mas a todas as pessoas que têm contato com ela, uma mulher que sempre batalhou. Com certeza, ela é um grande orgulho para todo o Time TR”, comenta Talita Rezende.

Atualmente o colégio se mostra na vanguarda da educação, com uso de Inteligência Artificial no preparo das aulas, lousa interativa, sistema de segurança por biometria facial, disciplinas como robótica e MBA para crianças, provando que é possível manter a tradição de ser acolhedor, humano e referência nas disciplinas acadêmicas, sem ficar no passado e sempre rumo ao futuro.

Coordenação TR-Foto:Divulgação

