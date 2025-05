“Casa oficial” do São José, Martins Pereira tem novo sistema de energia solar

O futebol é a grande paixão dos brasileiros e dos joseenses e isso não tem discussão. Agora, outra paixão que está ganhando cada vez mais a admiração das pessoas é a energia solar, uma fonte limpa, renovável, que promove economia e ainda ajuda o meio ambiente na redução de CO₂.

São José Esporte Clube SAF

Em 2025, o estádio Martins Pereira, casa oficial do São José Esporte Clube SAF, entrou definitivamente na era da sustentabilidade. O Martinzão faz parte de uma seleto rol de praças esportivas como Maracanã (RJ), Mineirão (MG), Mané Garrincha (DF), Arena Pernambuco e Pituaçu (BA), que utilizam um sistema de energia fotovoltaica.

Recentemente foram instaladas mais de 220 placas de paineis fotovoltaicos ou 128,76 kWp de potência instalada no telhado do setor Polipet (cadeiras), que em pouco tempo de operação – cerca de 2 meses – confirmou as expectativas de uma redução mensal de 65% nos custos com energia elétrica do estádio.

Estádio Martins Pereira

“Pouca gente imagina a quantidade de energia elétrica necessária para manter um estádio em funcionamento. Desde que assumimos a gestão do Martins Pereira estamos buscando medidas sustentáveis e racionais para reduzir insumos como energia e água. Hoje podemos afirmar que a instalação dessas placas representam um marco para esse patrimônio da cidade”, destacou o Engenheiro Luiz Carlos Bertti, administrador da Gros Participações responsável pela gestão do Martins Pereira.

A autoprodução de energia se destaca como uma solução valiosa, principalmente em regiões com alta incidência solar como em São José dos Campos, na região do Jardim Paulista.

Bertti explica que administrar um estádio como o Martins Pereira é desafiador e por isso os estudos para a implementação de novas medidas como essa dos paineis solares são a longo prazo. “Um outro bom exemplo foi a redução do consumo de água do estádio. Nosso time de manutenção identificou vazamentos e oportunidades de melhorias nos sistemas que permitiram uma redução de 50% da conta de água. Cada gota faz a diferença”.

Energia solar fotovoltaica

Como funciona:

A energia solar fotovoltaica converte os raios solares em energia elétrica, que conectada ao sistema da concessionária que fornece energia, pode reduzir significativamente os custos do insumo. Além disso, também tem a característica de ser uma solução que combina com os princípios de sustentabilidade – pois é uma energia limpa e com zero emissões de resíduos ao meio ambiente. Parte da energia gerada que não é consumida no estádio retorna para a rede da concessionária, contribuindo para manter o fornecimento para os demais municipes.