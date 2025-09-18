Cursos online estão democratizando o acesso ao mercado financeiro

Especialistas apontam que cursos online gratuitos podem ajudar a democratizar o acesso à educação financeira e oferecem especializações para profissionais

Os cursos online têm contribuído para a democratização do ensino, uma vez que superam as barreiras geográficas do país. Nesse cenário, as capacitações gratuitas direcionadas ao mercado financeiro despontam como opções que rompem, também, as questões econômicas e abrem espaço para quem deseja se profissionalizar e ingressar na área.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima), as qualificações profissionais no mercado financeiro vem crescendo entre candidatos que pretendem ingressar em bancos, corretoras e gestoras. Essas certificações costumam ser pré-requisitos em processos seletivos.

Há diferentes tipos de capacitações na área financeira, desde as mais simples até as complexas, que servem como especialização para aqueles que já têm conhecimento no assunto. Dessa forma, é possível fazer desde cursos online gratuito de finanças, que disseminam informações sobre educação financeira e orientam os alunos a organização de orçamento e despesas pessoais até qualificações que abordam Business Process Outsourcing (BPO) e possibilitam novas oportunidades no mercado de trabalho.

Na prática, o curso de bpo aborda uma metodologia que capacita profissionais a terceirizar processos financeiros de empresas, otimizando processos e reduzindo custos. Quem realiza a capacitação aprende, além de conceitos da rotina financeira, como gerir e vender serviços e planejar a escalabilidade das operações.

Há, ainda, opções que abrangem a área financeira em conjunto com outras áreas, como é o caso do curso protheus com certificado, que oferece treinamento sobre sistema de gestão empresarial (ERP) da TOTVS.

O fundador e CEO da plataforma educacional Apoia, Rangel Barbosa, concorda que os cursos online apresentam diferenciais que democratizam o ensino. No caso do conhecimento em finanças, essas particularidades fazem a diferença, pois auxiliam na difusão de informações que, até então, poderiam ser inacessíveis para muitas pessoas.

“O ensino online é muito mais barato do que o presencial”, compara. “Além disso, com o uso de Inteligência Artificial (IA) para traduções e dublagens, as pessoas podem ter acesso ao melhor conteúdo do mundo, de forma simples e direta, como fazemos na Apoia”, destaca. “Isso é particularmente relevante para novas tendências do mercado financeiro, como trading de criptomoedas, investimentos em ativos de empresas estrangeiras, entre outros.”

Diferencial para o mercado de trabalho

Além do custo mais baixo e da possibilidade de realizar aulas de qualquer lugar do mundo, a flexibilidade é outro diferencial dos cursos online que ajuda na democratização de acesso, já que as pessoas podem escolher os melhores dias e horários para acompanharem as aulas. Com a aquisição de novos conhecimentos ou a atualização e o aprimoramento do que já se sabe, é possível galgar novas oportunidades no mercado de trabalho.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) destaca a importância da realização de cursos e capacitações para adquirir as habilidades necessárias, seja para empreender, ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

De acordo com informações do Serviço Social do Comércio de São Paulo (Sesc- SP), as capacitações também são importantes para quem está descobrindo as aptidões e desenhando a trajetória profissional, já que oferecem o desenvolvimento de competências, servindo como uma “porta de entrada” para quem aspira uma graduação, um mestrado ou uma especialização no futuro.

Rangel aponta que, além do mercado de trabalho, os cursos na área financeira ainda podem trazer outras vantagens para os estudantes, como melhoria para o controle de gastos e auxílio na redução de dívidas. Já as qualificações sobre investimentos oferecem a possibilidade de rentabilizar melhor as economias.

Importância da educação financeira

De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a educação financeira ou letramento financeiro é o processo de entender como o dinheiro funciona no mundo, sendo mais do que “fazer contas”. É um conhecimento que oferece à pessoa a habilidade de aprender a tomar decisões estratégicas que respeitem o orçamento familiar ou pessoal e os objetivos de longo prazo.

Ainda conforme o SPC Brasil, o não letramento financeiro aumenta os riscos de endividamento e dificulta as escolhas conscientes no dia a dia. Os dados sobre inadimplência no país reforçam a importância desse conhecimento.

Segundo informações divulgadas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 76,1% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que 20,8% comprometem mais da metade da renda com dívidas.

Foto de RDNE Stock project: https://www.pexels.com/pt-br/foto/empresario-homem-de-negocios-homem-terno-6517328/