Como usar a astrologia para lidar com a comunicação e a espiritualidade?

Os posicionamentos do céu revelam detalhes importantes que estão sendo analisados por profissionais da área

Saber o que vem pela frente sempre despertou interesse nas pessoas, assim como o desejo de renovação, deixar para trás aquilo que já não importa ou não traz felicidade. Aprender astrologia leva a entender que se trata de um campo do saber usado para lidar com esse tempo de espera. Os posicionamentos do céu revelam detalhes importantes que estão sendo analisados por profissionais da área.

De acordo com a astróloga Cláudia Lisboa, a comunicação e a espiritualidade estão em alta e serão grandes inspirações. “Teremos transformações importantes, em que cada escolha pode trazer caminhos novos.”

Para descobrir mais sobre esses caminhos e possibilidades, a recomendação é fazer o mapa astral online grátis, que auxilia no entendimento quanto às posições dos astros no céu conforme a data de nascimento de cada indivíduo.

﻿As transformações e oportunidades

Até 30 de junho, Júpiter estará em Câncer, quando entra em Leão, trazendo a mensagem de que estar presente é estar realmente vivo. “Temos a empatia como a força importante representada no signo de Câncer”, explica Cláudia. “A inspiração é que possamos estar mais afinados com o sentimento, com as atitudes relacionadas ao signo de Câncer: a afetividade, o acolhimento, o cuidado.”

Entender o significado da revolução solar permite compreender mais uma técnica astrológica para o ano. A passagem para o signo de Leão, já no segundo semestre do ano, traz a ideia de presença e mais encontros fora das telas.

Estabelecendo uma relação entre Júpiter em Leão e Plutão em Aquário, o mundo pode ter períodos intensos de movimentos com participação, trocas e conexões por meio de caminhos inovadores que levam à solidariedade.

Como lidar com os relacionamentos nesta época?

De acordo com a astrologia, é importante que cada indivíduo entenda qual é o seu limite, o que suporta e o que não quer, equilibrando o contexto de amor, relações familiares e amizades. Usar sempre o senso de responsabilidade associado à realidade com limite.

Ainda quanto às conexões, aquelas estabelecidas por meio das redes sociais seguem frequentes. “Mas que consigamos estar presente de verdade, e não por meio das máscaras que essas redes sociais nos levam”, orienta Cláudia.

A passagem de Saturno de Peixes para Áries, revela que o futuro não é o que vai acontecer, é o que vamos fazer, ou seja, a necessidade de atitude, exatamente no fim de um ciclo e início de outro. A espiritualidade de Peixes, onde estão Saturno e Netuno antes das mudanças do próximo ano, é como uma força que impulsiona a dar passos adiante.

Urano chega em Gêmeos em abril. Se Urano tem ligação com as inovações e Gêmeos é a comunicação, a tendência é que tecnologia de ponta, meios de comunicação, redes sociais e Inteligência Artificial sigam avançando. Isso, conforme a astróloga, é confirmado com Plutão em Aquário.

Ação, comunicação, espiritualidade e ancestralidade

A entrada do Sol em Áries, que ocorre no equinócio de março, marca o início do mapa do ano astrológico. “Se fosse escolher uma palavra para definir esse período, essa palavra seria ‘ação’, é a sugestão de seguir adiante”, analisa Cláudia, destacando que a comunicação é uma força que vai emergir ao longo dos próximos meses. Dessa forma, a inspiração é buscar novas formas de se comunicar, com mais objetividade e foco.

A espiritualidade dá o tom e serve como grande inspiração. A posição de Marte em Peixes e a relação de Áries com Peixes estão relacionadas à espiritualidade. “É preciso silenciar para dizer a si mesmo quem você quer ser, para, depois, fazer o que precisa ser feito para que tais mudanças aconteçam. Invista, ao seu modo, na conexão com a espiritualidade.” Júpiter em Câncer remete à ancestralidade, ao fato de que cada um é aquilo que carrega, revelando a necessidade de respeitar a própria história e a história de quem veio antes.