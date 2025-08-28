Banda Balaio de Ostra é escolhida entre centenas de inscritos para se apresentar na 70ª Festa do Peão de Barretos

_O grupo faz show de abertura no Palco Culturando, no mesmo dia em que Zezé Di Camargo & Luciano, Ana Castela e outros grandes nomes se apresentam_

A Banda Balaio de Ostra (@balaiodeostra) foi uma das 52 selecionadas entre centenas de inscritos no edital da AGCIP (Associação de Gestão Cultural do Interior Paulista) e se apresenta no próximo dia 28 de agosto, às 21h15, no Palco Culturando, durante a 70ª Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos da América Latina, que acontece de 21 a 31 de agosto.

O Palco Culturando, criado há cerca de 16 anos, é dedicado exclusivamente aos artistas escolhidos pelo edital. Desde então, já recebeu mais de 3.500 apresentações e, neste ano, bateu recorde de inscrições.

70ª Festa do Peão de Barretos

“Quando saiu o resultado, nós ficamos muito felizes. Barretos é referência de evento em toda a América e o impacto musical e cultural é imensurável. Ter ficado entre os escolhidos traz uma sensação de retribuição por toda essa energia que direcionamos para nossos shows, ainda mais pela relevância da data e do horário em que iremos nos apresentar”, comemora Márcio Figueiredo, vocalista da banda.

No mesmo dia da apresentação do Balaio de Ostra, a programação musical da festa traz grandes atrações. No Palco Estádio, sobem ao palco Zezé Di Camargo & Luciano, Clayton & Romário e Ana Castela, que grava seu DVD durante o evento. Já o Palco Amanhecer terá César & Paulinho, Valéria Barros, Thiago Carvalho e Bruno César & Rodrigo.

Criada em 2012 na Bahia, a Banda Balaio de Ostra nasceu do desejo de Márcio Figueiredo de reunir amigos para celebrar a música brasileira. Ao longo de sua trajetória, o grupo coleciona apresentações na Europa, em países da América Latina, em diversos estados brasileiros e no Vale do Paraíba, região onde está radicado.

Mais informações sobre a programação cultural do evento estão disponíveis no Instagram do Palco Culturando (@palcoculturando_oficial), iniciativa que divulga e apoia artistas selecionados pelo edital.

Banda Balaio de Ostra