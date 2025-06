58º FESTIVAL DE PARINTINS: CAPRICHOSO E GARANTIDO SE PREPARAM PARA O MAIOR ESPETÁCULO FOLCLÓRICO DO BRASIL

Festival reafirma o compromisso com a valorização da floresta, dos povos originários e da sustentabilidade

A contagem regressiva começou! Durante o mês de junho, Parintins respira cultura com ensaios abertos, shows musicais, exposições e atividades turísticas, movimentando a economia local e consolidando o município como um dos principais destinos culturais do Brasil.

Nos dias 27, 28 e 29 de junho, a cidade de Parintins, no coração da Amazônia, será palco do 58º Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores eventos culturais do Brasil. Os bois-bumbás Caprichoso e Garantido estão nos ajustes finais para protagonizar três noites de pura emoção no Bumbódromo, que deve receber milhares de visitantes de todas as regiões do país e do mundo.

Reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os bumbás celebram a cultura amazônica por meio da rivalidade simbólica, apresentando alegorias monumentais, toadas envolventes e encenações que exaltam lendas, rituais indígenas, identidade regional e temas socioambientais.

Este ano, Caprichoso e Garantido mais uma vez reforçam o compromisso com a valorização da floresta, dos povos originários e da sustentabilidade. A expectativa é de mais uma edição histórica, marcada pela tradição, inovação e paixão popular.

O Boi Caprichoso apresenta o tema “É Tempo de Retomada”. A proposta celebrará a ancestralidade e a força do povo amazônida. A identidade visual traz a imagem de uma mulher indígena grávida segurando uma criança – símbolo de renovação e esperança.

Já o Boi Garantido aposta no tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, que pretende levar à arena do Bumbódromo, dividido em subtemas, uma celebração da resistência, da ancestralidade e da força de seus povos, reafirmando a posição como o ‘Boi do povão”.

Nas semanas pré-Festival acontece o traslado das alegorias, um espetáculo antes do espetáculo. Já em andamento, as grandiosas estruturas cenográficas vão sendo levadas dos galpões até a concentração no Bumbódromo. As alegorias recebem finalização no local, transformando-o em uma galeria a céu aberto, onde o público pode apreciar a riqueza artística e o esforço coletivo por trás de cada estrutura, antes do grande evento.

Os “Paikicés” (guerreiros, em munduruku) são os responsáveis pelo transporte das alegorias do Boi Caprichoso, cujo galpão está a cerca de 500 metros do Bumbódromo. O Boi Garantido, com galpão situado a aproximadamente 2,3 km do Bumbódromo, conta com o trabalho dos “Kaçauerés” (formigas, em nheengatu) para a missão.

A definição da ordem de apresentação dos bois, que decidiu qual boi abre ou encerra as noites de festival, foi realizada no dia 21 de junho com transmissão ao vivo pela TV A Crítica. O sorteio contou com a participação do presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, do presidente do Garantido, Fred Góes, além dos itens oficiais do festival; e sua dinâmica foi realizada em três etapas, uma para cada noite do evento. Em cada rodada, os presidentes dos bois retiraram números de 1 a 20 de uma urna. Aquele que tirasse o número mais alto conquistava o direito de decidir se o seu boi iniciaria ou encerraria a apresentação naquela noite. A ordem definitiva das apresentações ficou assim: o Garantido abre na sexta, 27 de junho e encerra no sábado (28) e domingo (29); já o Caprichoso encerra na sexta (27) e abre nos dias 28 e 29, sábado e domingo.

No dia 26, o público é recepcionado no bumbódromo da ilha na Festa dos Visitantes, que contará com Pablo e Nattan como atrações nacionais.

Caprichoso e Garantido estão prontos para mais um espetáculo inesquecível no coração da Amazônia, que este ano traz uma novidade: o programa “Toada do Milton”, comandado por Milton Cunha – carnavalesco, doutor e pós-doutor em cultura brasileira –, que propõe um novo olhar sobre a maior festa folclórica a céu aberto do mundo, com entrevistas, debates e reflexões transmitidas ao vivo do centro de Parintins durante o Festival.

58º Festival Folclórico de Parintins

Bumbódromo de Parintins, Amazonas

De 27 a 29 de junho

Abertura dos portões: 17h

Início das apresentações: 21h30 (horário de Brasília)

Fim das apresentações: Por volta de 2h30min da madrugada

Transmissão local: A partir das 19h20 (horário de Manaus) na TV A Crítica

Transmissão nacional: A partir das 20h20 (horário de Brasília) pelo canal da TV A Crítica no YouTube (http://www.youtube.com/@tvacr%C3%ADtica)

Ingressos esgotados