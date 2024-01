Urbaniza Centro: São José entrega reforma no Museu Municipal

Após um ano fechado para reforma geral no prédio, o Museu Municipal de São José dos Campos foi entregue à população nesta segunda-feira (29). A obra faz parte do programa Urbaniza Centro, que está transformando praças, parques, vias públicas e prédios históricos da região central.

As obras do Museu Municipal, que começaram em janeiro do ano passado, incluem a substituição da rede elétrica, manutenção do telhado, pinturas externa e interna, forro, recuperação do piso, recuperação do amadeiramento, criação de um banheiro família, troca das longarinas e adequação para melhoria da acessibilidade das pessoas, como alargamento de portas e instalação de elevador. Antes disso, o museu também recebeu tratamento de impermeabilização no entorno do prédio.

A cerimônia desta segunda-feira contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, caso do vice-governador Felicio Ramuth.

Programação

A partir de fevereiro, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo leva para o Museu Municipal uma programação cultural que prevê Cine Clube, com exibição de cinema francês; e, na sequência, ainda neste trimestre, cursos, palestras, workshops e ciclos de estudo ligados à área da Economia Criativa, como expografia, restauro, curadoria e a retomada do tradicional Curso de História da Arte.

Dentro da programação anual de Artes Visuais, que inclui uma exposição de longa duração e, de no mínimo, três de curta duração, está prevista, para março, a exposição com obras do acervo do artista Johan Gütlich.

Como forma de estimular a economia criativa, também está previsto o lançamento de um edital para ocupação do museu de forma onerosa, onde artistas, curadores e galeristas poderão locar algumas salas e o auditório. Os recursos serão investidos no próprio museu.

O Museu Municipal integra o Circuito Cultural Central que agora está inserido no novo programa de governo, o Urbaniza Centro, que reúne e revitaliza os principais cartões postais da cidade.

História

Construído em 1926, o Museu Municipal de São José dos Campos já foi sede da Escola Livre para Formação de Professores e da Câmara Municipal. O Poder Legislativo permaneceu ali até 2002, quando o edifício passou a pertencer à Prefeitura, sendo então denominado Espaço Mário Covas. Em 2007, a administração do prédio foi transferida para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que faz atualmente a gestão do espaço cultural. Desde 1994, esse importante patrimônio histórico é preservado pelo Comphac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos).

Urbaniza Centro

Desenvolvido pela Prefeitura, o projeto visa revitalizar a região central da cidade. O objetivo é incentivar a utilização mais intensa do Centro, inclusive em horários noturnos e finais de semana, e promover medidas voltadas à segurança pública.

O investimento previsto é de mais de R$ 200 milhões. Entre as iniciativas, estão o enterramento dos cabos de energia da Rua 15 de Novembro, a reforma do Museu Municipal (antigo prédio da Câmara) e a concessão do Mercado Municipal, que será totalmente reformado.