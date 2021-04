Univesp abre vestibular com 128 vagas para os polos de São José

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abriu hoje o processo seletivo para preenchimento de 11.020 vagas em 305 cidades do Estado. Para os dois polos de São José dos Campos estão reservadas um total de 128 vagas.

São 64 vagas para ingresso no curso de graduação no eixo de Licenciaturas (em Letras, em Matemática e em Pedagogia) e outras 64 vagas no eixo Computação (Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciências de Dados e Bacharel em Engenharia da Computação).

Vestibular

Todos os cursos são gratuitos. A taxa para matrícula no vestibular é de R$ 45.

As inscrições podem ser feitas entre 19 de abril a 20 de maio pelo site da Fundação Vunesp, através do link. Por meio do site da Vunesp também é possível acessar o edital e obter outras informações.

Os cursos serão oferecidos na modalidade EaD (Ensino à distância), com a possibilidade de algumas atividades presenciais. Os cursos ocorrem em parceria do Governo de SP com a Prefeitura de São José dos Campos, por meio das Secretarias de Educação e Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Univesp

A cidade possui dois polos de apoio presencial da Univesp. Um em Santana, na avenida Olivo Gomes, 250, na região norte, e outro no Parque Tecnológico, na Estrada Dr. Altino Bondensan, 500, região leste.

No ato da inscrição, o candidato escolherá um eixo (Licenciaturas ou Computação) e até cinco polos de apoio de sua preferência, em ordem de prioridade.

Um dos polos de apoio presencial da Univesp em São José dos Campos está localizado no Parque Tecnológico – Foto: Adenir Britto/PMSJC