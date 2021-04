Trem dos Romeiros incentivará viagens pela Região Turística da Fé

A importância da Região Turística da Fé, no Vale do Paraíba, foi destacada na reunião na sexta-feira (16/4), durante a apresentação do projeto do Trem dos Romeiros, que irá da capital de Aparecida, com capacidade para alavancar a atividade turística de outros sete municípios: Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete e Potim. De modo virtual, o encontro contou com a presença do chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Wagner Hanashiro, representado o secretário Vinicius Lummertz, além de prefeitos e secretários de turismo da região que, em 2019, recebeu 16 milhões de turistas, de acordo com Márcia Filippo, presidente da Região Turística da Fé.

Região Turística da Fé

A reunião foi coordenada pelo gestor do Núcleo de Conectividade e Programa Stopover da Setur, Luís Sobrinho, que ressaltou o olhar do governo do Estado que está canalizado para fomentar o Turismo Ferroviário. As explicações do projeto ficaram por conta de Bruno Sanches, diretor presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), e de Fábio Barbosa, presidente da Associação Nacional de Preservação Ferroviária (ANPF). Segundo eles, a região dispõe de um grande número de santuários, belezas naturais e atrativos temáticos diversos, como turismo religioso, rural, cultural, de esportes, aventura, ecoturismo, negócios e eventos, náutico e gastronômico.

Trem dos Romeiros

O Trem dos Romeiros sairá da Estação da Luz, capital, e serão 180 km até Aparecida, com expectativa para transportar até 500 pessoas por viagem, aproximadamente 4000 pessoas mês. Inicialmente a partida da Luz será às 7 horas com chegada em Aparecida às 12 horas. A viagem de retorno será às 17 horas. Em uma segunda etapa haverá paradas em municípios estratégicos conforme estudos a serem realizados. O serviço quer se tornar referência no Brasil como trem turístico, conectando um destacado polo turístico com a maior cidade do país. Os valores dos bilhetes estão estimados entre R$ 120,00 a R$ 500,00, de acordo com diferentes categorias, conforme tipo de acomodação. Haverá carros de passageiros até com poltronas Budd, Pullmann, Cabine, Bar e Restaurante.

Região Turística do Vale do Paraíba

Segundo os presidentes das entidades, o investimento previsto para o Trem dos Romeiros é de R$ 3 milhões no prazo de um ano para as primeiras operações. Os objetivos específicos passam pelo envolvimento dos agentes e operadoras de turismo, da comunidade do entorno e da Região Turística do Vale do Paraíba. Segundo pesquisas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), órgão vinculado à Setur/SP, 86,32% dos turistas que viajam para Aparecida vão motivados pela Religião e Fé.

Imagem de Peter H por Pixabay