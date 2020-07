Semana Internacional de Vela de Ilhabela anuncia programação virtual

A 47ª edição do maior evento náutico da América do Sul será de 27 a 30 de julho

Os organizadores da Semana Internacional de Vela de Ilhabela anunciaram, na manhã desta segunda-feira (13), a realização da 47ª edição do evento, mas dessa vez de maneira virtual.

World Sailing

A maior competição náutica da América Latina será disputada de 27 a 30 de julho com provas online por meio do simulador Virtual Regatta, aplicativo oficial da World Sailing.

Além da parte esportiva com mais de 20 regatas inshore, o MIT Talks trará referências em vela oceânica, sustentabilidade e economia para painéis virtuais no estilo TEDx e Sail in Festival.

Virtual Regatta

A abertura do evento será na segunda-feira, 27 de julho, às 19h. Todos os nomes dos palestrantes e o Aviso de Regata virtual serão anunciados nos próximos dias.

Em carta enviada à comunidade da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela destacou a importância da competição, considerada a grande festa da vela nacional.

”Em maio, comuniquei o cancelamento físico da 47ª SIVI. Foi com muita dor no coração, mas também com muita responsabilidade”.

”Também falei que teríamos novidades pela frente. E temos mesmo!”, escreveu o organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela segue as orientações das autoridades brasileiras no combate ao COVID-19. Todas as atividades serão feitas remotamente, inclusive as palestras e a canoa de cerveja.

”O formato será bem diferente, mas com o mesmo espírito que eu conclamei a não deixarmos enfraquecer, o espírito da vela! E não deixaremos mesmo. Velejaremos até virtualmente!”, completou Mauro Dottori.

Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Em 2019, a Semana Internacional de Vela contou com 120 barcos espalhados por nove classes, além de mais de 100 profissionais de produção, logística e segurança.

O staff se juntou ao grupo de árbitros e fiscais das regatas em Ilhabela para colocar em prática a tradicional competição do calendário sul-americano de vela.Veja os resultados da completos da 46ª edição no site sivilhabela.com.br/resultados A edição 2020 estava marcada para o período de 4 a 11 de julho antes da pandemia de COVID-19.