Secretários Municipais e Presidentes de Fundações e Autarquias tomam posse em Jacareí

Na manhã desta segunda-feira (4), os Secretários Municipais e Presidentes de Fundações e Autarquias de Jacareí, da gestão 2021-2024 do prefeito reeleito Izaias Santana e da vice-prefeita Rosana Gravena, tomaram posse em cerimônia realizada no Auditório da Prefeitura. O evento foi fechado, em razão das recomendações sanitárias por conta da Covid-19. O prefeito, na última sexta (dia 1º), tomou posse em solenidade oficial na Câmara Municipal, junto com os 13 vereadores eleitos em Jacareí.

No início da cerimônia desta segunda (04), foi feita a leitura da Portaria nº 1, de 4 de janeiro de 2021, com as nomeações. Os Secretários e Presidentes assinaram o livro de ata e, na sequência, representando o grupo, fez uso da palavra o Secretário de Governo e Planejamento, Celso Florêncio. A vice-prefeita Rosana Gravena enviou um discurso em vídeo, que foi exibido para todos. Ela está em isolamento social por conta de um caso de Covid na família.

Prefeito Izaias Santana

Na oportunidade, o prefeito Izaias Santana destacou que os Secretários e Presidentes desta nova gestão, carregam a grande responsabilidade de concretizar o plano de governo. “Nosso plano é ousado e realista. Vamos tirar do papel tudo o que está nele escrito. Levem nosso plano de governo a sério, para realizarmos aquilo que nos comprometemos com os moradores de Jacareí”.

O prefeito também enfatizou a transparência que norteia sua gestão. “Estamos num governo às claras, de gabinetes abertos e de contas abertas. As respostas aos questionamentos de nossa gestão devem ser sempre a verdade. Exclusivamente a verdade”, completou.

Prefeito Izaias Santana-Foto: PMJ

Confira a seguir os nomes dos Secretários e Presidentes:

Administração e Recursos Humanos: Bruno de Moraes Castro

Assistência Social: Juliana da Fênix

Desenvolvimento Econômico: Carlos Amagai

Educação: Maria Thereza Ferreira Cyrino

Esportes e Recreação: Dorival Leal Moreira

Finanças: Cláudio Tosetto

Chefia de Gabinete: Patrícia Juliani

Governo e Planejamento: Celso Florêncio de Souza

Infraestrutura: Luís Fernando Massari

Meio Ambiente e Zeladoria Urbana: Claude Mary de Moura

Mobilidade Urbana: Edinho Guedes

Procuradoria Geral: Moyra Braga Fernandes

Saúde: vice-prefeita Rosana Gravena

Segurança e Defesa do Cidadão: Rafael Júlio

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Fundação Cultural de Jacarehy: Guilherme Mendicelli

Fundação Pró-Lar: Alexsandro Quadros da Rocha

SAAE: Nelson Gonçalves Prianti Júnior

Instituto de Previdência do Município de Jacareí: Rossana Vasques