Pediatria do Hospital Municipal é reformada e modernizada

A Pediatria do Hospital Municipal, em São José dos Campos ganhou, nesta segunda-feira (24), uma estrutura novinha em folha. Para isto, uma ala inteira do hospital foi reformada e modernizada.

A entrada será independente do hospital e o novo ambiente vai dar muito mais conforto para as crianças que precisam de atendimento médico ou internação pelo SUS.

A recepção e as salas novas são mais amplas e modernas, preparadas para atender o público infantil. As crianças poderão usufruir de uma brinquedoteca no local.

Mais novidades

Com a mudança, no atual Hospital de Retaguarda vai funcionar o Pronto-Socorro Adulto do HM. Para isso, o prédio também vai passar por reforma que vai proporcionar muitos ganhos. A recepção será maior e mais confortável e haverá mais consultórios.

A reforma vai ser feita nos moldes da construção do Hospital de Retaguarda, em sistema de pré-moldados, que é mais rápido.

Essa mudança já estava prevista no plano estratégico de expansão do Hospital da Vila, projetado para o pós-covid. O Hospital de Retaguarda foi concebido para ser o PS desde o início, mas na época foi preciso optar por retirar a pediatria do HM para aumentar os leitos covid.

Com a mudança, o plano estratégico se consolida e ganham os pacientes da pediatria e do Pronto-Socorro Adulto.

Bibilioteca

A nova Pediatria do Hospital Municipal englobará também uma unidade do projeto Leiturinhas no Hospital, que consiste em uma biblioteca lúdica com acervo de 850 livros novos, entre romances, quadrinhos, contos e títulos infantojuvenis de grandes editoras brasileiras, além de 60 jogos e brinquedos educativos.

A implantação deste novo ambiente de leitura vai beneficiar todos os pacientes do hospital, independentemente da idade.

Outras duas unidades da rede pública de saúde possuem salas de leitura para os munícipes: a Unidade de Reabilitação Centro-Norte (rua Antônio Moraes Barros, 92, no centro) e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil (praça Ana Berling Macedo, 282, no Jardim Jussara, na região central).

Pediatria do Hospital Municipal