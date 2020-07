NVIDIA anuncia promoção de GeForce RTX com Death Stranding

A NVIDIA anuncia nesta quinta (9) uma promoção que garante a quem comprar uma GeForce Série RTX o jogo Death Stranding. O aguardado game de Hideo Kojima chega ao PC na próxima terça-feira (14).

Quem adquirir uma das placas de uma fabricante autorizada durante o período da promoção leva o jogo de graça. A promoção também é válida na compra de computadores ou notebooks com as placas GeForce Série RTX.

GeForce Experience

O resgate do código é feito através do GeForce Experience. Basta comprar algum dos produtos participantes até 29 de julho de 2020 para receber aclamado jogo da Kojima Productions.

Após 31 de agosto de 2020, o código não será mais válido, mesmo que a compra tenha sido feita dentro do período da promoção.

Para saber mais, visite o site oficial:

https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/death-stranding-bundle

Death Stranding impressionou os fãs e a crítica com seus gráficos belíssimos e ambientação em um futuro desolado, conforme o jogador busca reconectar um mundo fragmentado após um evento paranormal. O jogo ganha sua versão definitiva no PC, podendo finalmente ser jogado a mais de 60 FPS, com novos itens, um inédito Modo de Fotografia, além do suporte à tecnologia DLSS 2.0 , que garante simultaneamente uma melhora na performance e na qualidade gráfica do game.

GeForce Série RTX

As GeForce Série RTX são placas de altíssimo desempenho da NVIDIA, que além do DLSS 2.0 incluem suporte ao Ray Tracing, tecnologia de iluminação que simula os raios de luz tornando as cenas muito mais realistas.

Produtos Participantes*

GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 SUPER

GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2070

GeForce RTX 2060 SUPER

GeForce RTX 2060

Computador com GeForce RTX 2080 Ti

Computador com GeForce RTX 2080 SUPER

Computador com GeForce RTX 2080

Computador com GeForce RTX 2070 SUPER

Computador com GeForce RTX 2070

Computador com GeForce RTX 2060 SUPER

Computador com GeForce RTX 2060

Notebook com GeForce RTX 2080 SUPER

Notebook com GeForce RTX 2080

Notebook com GeForce RTX 2070 SUPER

Notebook com GeForce RTX 2070

Notebook com GeForce RTX 2060

*Serão aceitas somente as placas de vídeo fabricadas pelas seguintes marcas: ASUS, EVGA, GAINWARD, GALAX, GIGABYTE, MSI, PNY e ZOTAC. Em relação a notebooks, serão aceitos dos seguintes fabricantes: ACER, ASUS, AVELL, DELL, HP, LENOVO, MSI e SAMSUNG.

Novo Game Ready Driver prepara as GeForce para Death Stranding e mais

Além disso, as placas trazem o suporte de GeForce Experience com sua atualização constante de drivers antes mesmo do lançamento de jogos mais aguardados. Um patch já está disponível que disponibiliza o DLSS 2.0 em Death Stranding, assim como aprimora a experiência em outros lançamentos, como Horizon Zero Dawn e F1 2020.

Com o mesmo Patch, títulos como Disintegration, Outer Wilds, Persona 4 Golden e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated receberam as Configurações Otimizadas em um clique (OPS), que deixa as configurações ideais para o seu hardware de mais de 700 títulos.

Novos monitores com G-SYNC

A NVIDIA também está incluindo 3 novos monitores no seu programa G-SYNC. Trata-se de uma iniciativa que visa trazer consistência e educar os consumidores sobre quais monitores fornecerão uma boa experiência com taxa de atualização variável (VRR).

Os monitores recém-validados são o DELL S2721HGF e S2721DGF junto com o Lenovo G25-10, oferecendo aos jogadores ainda mais opções na busca por uma excelente tela de jogo.

No programa Compatível com G-SYNC, a NVIDIA trabalha com OEMs de monitores para validar a experiência em monitores compatíveis com o protocolo AdaptiveSync. Os aprovados são designados como “Compatíveis com G-SYNC”. Para obter uma lista completa dos monitores compatíveis com G-SYNC, clique aqui.

