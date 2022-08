GOL disponibiliza Embarque com Reconhecimento Facial aos Clientes

Tecnologia que permite check-in e embarque por biometria facial passa a valer nos aeroportos de Congonhas (CGH) e Santos Dumont (SDU).



Com a nova funcionalidade, que é habilitada no app GOL, os Clientes ganham mais agilidade e Segurança em todas as etapas de suas viagens nacionais.

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia do País, tem uma trajetória caracterizada pela constante inovação, desde o seu nascimento, em 2001. Tanto que foi a primeira aérea do mundo a lançar o Selfie Check-in, em 2017. Mais uma vez, a Companhia favorece seus Clientes a partir de hoje, terça-feira (9/08), com o incentivo e apoio à tecnologia do Embarque com Reconhecimento Facial em voos nacionais. A nova funcionalidade está disponível nos aeroportos de São Paulo/Congonhas (CGH) e Rio de Janeiro/Santos Dumont (SDU), e todo o fluxo é realizado pelo app GOL.



Reconhecimento Facial

O privilégio maior é dos Clientes da Companhia, que, dessa forma, passam a contar com mais rapidez e Segurança em todas as etapas da viagem, desde a chegada no aeroporto, para o check-in, passando pelo Raio-X até o embarque na aeronave. Com o Embarque com Reconhecimento Facial, é dispensado o uso de documentos de identificação, evitando assim manuseios e eventuais riscos. Toda a operação da Companhia é igualmente favorecida, em razão da agilidade e confiabilidade do novo sistema.



“A GOL não mede esforços para aprimorar a jornada dos nossos Clientes, tornando sua experiência de viagem cada dia mais cômoda e gratificante. Oferecer aos passageiros uma funcionalidade como o Embarque com Reconhecimento Facial, que promove celeridade e mais Segurança em processos vitais como o check-in e o embarque, sobretudo em aeroportos supermovimentados como Congonhas e Santos Dumont, é um grande passo rumo à total digitalização dos serviços da aviação comercial”, afirma José Luiz Belixior Jr., diretor de Atendimento a Clientes da GOL.



Para os Clientes, é muito simples e recompensador fazer uso desta nova e moderna funcionalidade. Confira as regras e o passo a passo:

O Embarque com Reconhecimento Facial é válido em voos nacionais que partem dos aeroportos de Congonhas (CGH) e Santos Dumont (SDU). Para utilizá-lo, o Cliente precisa ser maior de 18 anos e ter feito o cadastro prévio no sistema biométrico da Carteira Nacional de Habilitação (CNH digital) ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – o título de eleitor. Todo o fluxo para habilitar a funcionalidade do embarque biométrico estará disponível apenas no app GOL (iOS e Android). Após o check-in online pelo app GOL, o passageiro receberá um aviso sobre a novidade, então é só clicar em “Agilizar Embarque”. Em seguida, vêm as instruções para a captura da biometria (local iluminado, fundo neutro, sem chapéu ou óculos escuros etc.) Lidas as recomendações, o passo seguinte é o consentimento com os termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). É feita, então, a captura da biometria facial propriamente dita, e a foto passa por validação. E pronto! Com a aprovação da foto, o Cliente já pode acessar o seu cartão de embarque.

O Embarque com Reconhecimento Facial se torna realidade em dois grandes aeroportos nacionais por meio do serviço disponibilizado pela agência de tecnologia prestadora de serviços para o Governo, a Serpro, e será também oferecido a toda a tripulação da Companhia.

GOL LINHAS AÉREAS

A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea do Brasil e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 21 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. A Companhia mantém alianças estratégicas com American Airlines e Air France/KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de Ser a Primeira para Todos, a GOL tem investido continuamente em produtos, serviços e atendimento para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros. É a primeira empresa aérea da América Latina a oferecer aos seus Clientes a possibilidade de compensação voluntária da emissão de carbono de seus voos, entre outras iniciativas de ESG. A GOL prioriza a comodidade e o bem-estar, liderando em conforto com a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; conectividade e entretenimento, oferecendo a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo grátis; o melhor programa de fidelidade do mercado — SMILES, recentemente incorporada à GOL – e um atendimento ao Cliente reconhecido e premiado por diversas organizações, como ANAC, Reclame Aqui e Fórum Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. No segmento de transporte e logística de cargas, a GOLLOG possibilita a captação, distribuição e entrega de encomendas para diversas regiões do País e exterior. Internamente, a GOL tem uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da Companhia. Atualmente, a frota da GOL consiste em 144 aeronaves Boeing 737.

