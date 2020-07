Embraer anuncia novidades para as inovadoras cabines do Praetor 500 e do Praetor 600

A Embraer anunciou hoje uma série de aprimoramentos inovadores para as cabines dos jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, das categorias médio e supermédio porte, respectivamente, consolidando a posição do Praetor como o melhor ambiente de cabine entre todos os jatos dessas categorias. Além de já oferecer a menor altitude de cabine da categoria (5.800 pés) e a capacidade de prover 100% de ar fresco, a Embraer agora está tornando o filtro HEPA padrão em todas as aeronaves Praetor e anunciando, também, a certificação de uma nova porta elétrica para o lavabo, e a aprovação do uso de MicroShield360.

Praetor 500 cabine-Foto:Embraer/Divulgação

“Os Praetors com certeza lideram o mercado como as aeronaves mais inovadoras e tecnologicamente avançadas nas respectivas categorias graças a características como o melhor sistema de controle ambiental e altitude da cabine de sua classe. A incorporação de novas tecnologias de saúde e segurança é fundamental no contexto da pandemia de COVID-19 em que vivemos, por isso que temos orgulho em oferecer ainda mais valor aos clientes Praetor com essa série de aprimoramentos na cabine”, disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Além disso, com a certificação da nova porta elétrica do lavabo, os Praetors garantem uma cabine ainda mais ergonômica, em conformidade com os requisitos operacionais mais rigorosos, como ‘Part 135’.”

Praetor 600 cabine-Foto:© Helmut Harringer / www.speedlight.at

Praetor 500 & Praetor 600

Por pertencerem à nova geração de aeronaves, os Praetor 500 e Praetor 600 foram projetados com as mais recentes tecnologias, incluindo a possibilidade de contar com 100% de ar fresco na cabine. Agora padrão, o filtro HEPA melhora ainda mais a qualidade do ar da cabine, capturando 99,97% de todas as partículas presentes, como bactérias, vírus e fungos. Além disso, a Embraer testou e aprovou o uso do MicroShield360 – um sistema de revestimento preventivo que, quando aplicado no interior da aeronave, inibe continuamente o crescimento de micróbios nas superfícies. Outro recurso, já característico da família Praetor, é a baixa altitude de cabine das aeronaves, a menor da categoria. A 45.000 pés, os passageiros do Praetor experimentam uma altitude de cabine confortável de 5.800 pés. Como resultado, se sentem mais descansados ​​e revigorados. A combinação desses recursos novos e existentes equivale a maior qualidade e quantidade de ar na cabine, incomparáveis no segmento.

Para aprimorar ainda mais os aspectos visuais e ergonômicos na cabine, a Embraer desenvolveu a primeira e única porta elétrica para o lavabo nas categorias de médio e supermédio porte. Certificado pela ANAC em de junho de 2020 e recentemente pela EASA e a FAA, o Praetor 500 e o Praetor 600 são as únicas aeronaves no segmento a contarem com uma porta de saída de emergência no lavabo, cumprindo os mais recentes requisitos de segurança da cabine. Esse novo recurso opcional, que permite ao passageiro o conforto de abrir a porta do lavabo apenas pressionando um botão, está agora disponível para entrega nos novos jatos Praetor e estará disponível para modernização nos modelos Praetor e Legacy 450 e 500 (a partir do quarto trimestre de 2020).

A nova porta elétrica permite que 100% das aeronaves Praetor tenham saída de emergência no lavabo – mesmo nas certificações de “Part 135” da FAA. Ao mover a saída de emergência para o lavabo, a cabine passa a ter uma estética reconhecidamente mais limpa, silenciosa e funcional, com ausência de placares, gerenciamento de temperatura e redução de ruído – além de assentos e mesas sem limitações.

Hoje, a plataforma Praetor, que foi baseada no Legacy 450/500, possui mais de 160 aeronaves em operação e mais de 180 mil horas de voo.

Jatos Praetor

O Praetor 500 e o Praetor 600, ambos tendo sido homologados pela ANAC, EASA e FAA menos de um ano depois de terem sido anunciados na NBAA-BACE 2018, são jatos executivos tecnologicamente mais avançados de suas categorias. O Praetor 500 ultrapassou as metas de certificação, obtendo um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato médio mais veloz e de maior alcance, capaz de voos sem paradas entre o extremo sudeste e extremo noroeste da América do Norte, a exemplo de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York. O Praetor 600 é jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voos sem paradas entre Paris e Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros a bordo e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

O Embraer DNA Design de interior eloquentemente explora cada dimensão da cabine de passageiros dos jatos Praetor, que têm altura de 1,83m, piso plano, granito e manutenção do lavabo a vácuo, na mesma aeronave. Os recursos exclusivos da Embraer, como a tecnologia de redução de turbulência e a mais baixa altitude de cabine com 5.800 pés (1.768 m), numa cabine muito silenciosa, têm elevado os padrões de experiência do cliente em ambas as categorias de jatos médios e supermédios. O maior compartimento de bagagem nas duas categorias é complementado por um generoso armário dentro de um lavabo traseiro privativo completo.

A tecnologia avançada na cabine de passageiros é outra característica do Embraer DNA Design, começando pelo Upper Tech Panel, um painel que exibe informação de voo e oferece controle da cabine, exclusivo na indústria, também disponível em celulares e dispositivos portáteis, por meio da tecnologia Honeywell Ovation Select. Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades de até 16Mbps e capacidade para streaming de vídeo, outro recurso exclusivo em jatos médios na indústria.

Praetor 600-Foto:Embraer/Divulgação

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma empresa global que tem revolucionado com ousadia e consistência o setor de aviação – e o faz desde a sua criação, há mais de 50 anos – oferecendo produtos e soluções inovadores que permitem a seus clientes apresentar um desempenho superior. A divisão de jatos executivos oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves com desempenho, conforto e tecnologia disruptivos. Seu portfólio é formado pelo jato entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, o jato médio Praetor 500 e o jato supermédio Praetor 600. A frota da Embraer Aviação Executiva ultrapassa 1.400 aeronaves, composta por modelos projetados especificamente para esse segmento e produtos derivados que operam em mais de 70 países e que contam com uma ampla rede de suporte ao cliente altamente reconhecida. Para mais informações, visite executive.embraer.com.