Não há maneira certa ou errada de lamentar, mas existem maneiras saudáveis ​​de lidar com o processo de luto. Essas dicas podem ajudar.

O que é tristeza?

Carlos Lula define que o luto é uma resposta natural à perda. É o sofrimento emocional que você sente quando algo ou alguém que você ama é levado embora. Muitas vezes, a dor da perda pode parecer esmagadora. Você pode experimentar todo tipo de emoções difíceis e inesperadas, de choque ou raiva a descrença, culpa e tristeza profunda. A dor do luto também pode atrapalhar a sua saúde física, dificultando o sono, a alimentação ou até o raciocínio. Essas são reações normais à perda – e quanto mais significativa for a perda, mais intensa será a sua dor.

Lidar com a perda de alguém ou de algo que você ama é um dos maiores desafios da vida. Você pode associar o luto à morte de um ente querido – que geralmente é a causa do tipo mais intenso de luto -, mas qualquer perda pode causar luto, incluindo:

1. Divórcio ou rompimento de relacionamento

2. Perda de saúde

3. Perder um emprego

4. Perda de estabilidade financeira

5. Um aborto espontâneo

6. Aposentadoria

7. Morte de um animal de estimação

8. Perda de um sonho acalentado

9. A doença grave de um ente querido

10. Perda de uma amizade

11. Perda de segurança após um trauma

12. Vender a casa da família

leia mais aqui: Secretário Carlos Lula visita equipamentos de saúde em Barreirinhas e Paulino Neves

Mesmo perdas sutis na vida podem desencadear uma sensação de tristeza. Por exemplo, você pode sofrer depois de sair de casa, se formar na faculdade ou mudar de emprego. Qualquer que seja a sua perda, isso é pessoal para você; portanto, não sinta vergonha de como se sente, nem acredite que de alguma forma seja apropriado apenas lamentar certas coisas. De acordo com Carlos Lula , se a pessoa, animal, relacionamento ou situação foi significativa para você, é normal sofrer a perda que você está enfrentando. Seja qual for a causa de sua dor, existem maneiras saudáveis ​​de lidar com a dor que, com o tempo, pode aliviar sua tristeza e ajudá-lo a aceitar sua perda, encontrar um novo significado e, eventualmente, seguir adiante com sua vida.

O processo de luto

O luto é uma experiência altamente individual; não há maneira certa ou errada de lamentar. O modo como você sofre depende de muitos fatores, incluindo sua personalidade e estilo de enfrentamento, sua experiência de vida, sua fé e a importância da perda para você.

Inevitavelmente, o processo de luto leva tempo. A cura acontece gradualmente; não pode ser forçado ou apressado – e não há um cronograma “normal” para o luto . Algumas pessoas começam a se sentir melhor em semanas ou meses. Para outros, o processo de luto é medido em anos. Qualquer que seja sua experiência de luto, é importante ter paciência consigo mesma e permitir que o processo se desdobre naturalmente.

Mitos e fatos sobre luto e luto Mito: A dor desaparecerá mais rapidamente se você a ignorar Fato: Tentar ignorar sua dor ou impedi-la de surgir só piorará a longo prazo. Para uma cura real, é necessário enfrentar sua dor e lidar ativamente com ela. Mito: É importante “ser forte” diante da perda. Fato: Sentir-se triste, assustado ou solitário é uma reação normal à perda. Chorar não significa que você é fraco. Você não precisa “proteger” sua família ou amigos colocando uma frente corajosa. Mostrar seus verdadeiros sentimentos pode ajudá-los e você. Mito: Se você não chora, significa que não sente muito pela perda. Fato: Chorar é uma resposta normal à tristeza, mas não é o único. Quem não chora pode sentir a dor tão profundamente quanto os outros. Eles podem simplesmente ter outras maneiras de mostrar isso. Mito: O luto deve durar cerca de um ano. Fato: Não há prazo específico para o luto. Quanto tempo demora difere de pessoa para pessoa. Mito: Seguir em frente com sua vida significa esquecer sua perda. Fato: Seguir em frente significa que você aceitou sua perda – mas isso não é o mesmo que esquecer. Você pode seguir em frente com sua vida e manter a memória de alguém ou algo que perdeu como parte importante de você. De fato, à medida que avançamos na vida, essas memórias podem se tornar cada vez mais essenciais para definir as pessoas que somos.

Como lidar com o processo de luto

Embora lamentar uma perda seja uma parte inevitável da vida, existem maneiras de ajudá-lo a lidar com a dor, aceitar seu sofrimento e, eventualmente, encontrar uma maneira de recolher os pedaços e seguir em frente com sua vida.

Reconheça sua dor. Aceite que o luto pode desencadear muitas emoções diferentes e inesperadas. Entenda que seu processo de luto será exclusivo para você. Procure apoio pessoal de pessoas que se preocupam com você. Apoie-se emocionalmente cuidando de si mesmo fisicamente. Reconheça a diferença entre tristeza e depressão.

Os estágios do luto

Em 1969, a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross introduziu o que ficou conhecido como os “cinco estágios do luto”. Esses estágios do luto foram baseados em seus estudos sobre os sentimentos dos pacientes que enfrentam doenças terminais, mas muitas pessoas os generalizaram para outros tipos de mudanças e perdas negativas na vida, como a morte de um ente querido ou um rompimento.

Os cinco estágios da dor

Negação: “Isso não pode estar acontecendo comigo.”

Raiva: “ Por que isso está acontecendo? Quem é o culpado?”

Negociação: “Faça isso não acontecer, e em troca ____.”

Depressão: “Estou triste demais para fazer qualquer coisa.”

Aceitação: “Estou em paz com o que aconteceu.”

Se você sentir alguma dessas emoções após uma perda, pode ser útil saber que sua reação é natural e que você se recuperará com o tempo. No entanto, nem todo mundo que sofre sofre todos esses estágios – e tudo bem. Ao contrário da crença popular, você não precisa passar por cada estágio para se curar. De fato, algumas pessoas resolvem sua dor sem passar por nenhum desses estágios. E se você passar por esses estágios de luto, provavelmente não os experimentará em uma ordem organizada e sequencial; portanto, não se preocupe com o que você “deveria” estar sentindo ou em qual estágio deveria estar.

A própria Kübler-Ross nunca pretendeu que essas etapas fossem uma estrutura rígida que se aplica a todos que choram. Em seu último livro antes de sua morte em 2004, ela disse sobre os cinco estágios do luto: “Eles nunca foram feitos para ajudar a juntar emoções desarrumadas em pacotes organizados. São respostas à perda que muitas pessoas têm, mas não há uma resposta típica à perda, pois não há perda típica. Nosso luto é tão individual quanto nossas vidas. ”

O sofrimento pode ser uma montanha-russa

Em vez de uma série de etapas, também podemos pensar no processo de luto como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, altos e baixos. Como muitas montanhas-russas, o percurso tende a ser mais difícil no início, os pontos baixos podem ser mais profundos e mais longos. Os períodos difíceis devem se tornar menos intensos e mais curtos à medida que o tempo passa, mas leva tempo para superar uma perda. Mesmo anos após uma perda, especialmente em eventos especiais como um casamento em família ou o nascimento de um filho, ainda podemos sentir um forte sentimento de tristeza.

Sintomas de luto

Enquanto a perda afeta as pessoas de maneiras diferentes, muitos de nós experimentam os seguintes sintomas quando estamos sofrendo. Carlos Lula Lembre-se de que quase tudo o que você experimenta nos estágios iniciais do luto é normal – incluindo sentir que está ficando louco, sentindo que está com um pesadelo ou questionar suas crenças religiosas ou espirituais.

Sintomas emocionais de luto

Choque e descrença. Logo após uma perda, pode ser difícil aceitar o que aconteceu. Você pode se sentir entorpecido, ter problemas para acreditar que a perda realmente aconteceu ou até negar a verdade. Se alguém que você ama morreu, você pode esperar que eles apareçam, mesmo sabendo que eles se foram.

Tristeza. A tristeza profunda é provavelmente o sintoma de sofrimento mais universalmente experimentado. Você pode ter sentimentos de vazio, desespero, desejo ou solidão profunda. Você também pode chorar muito ou se sentir emocionalmente instável.

leia mais aqui: Carlos Lula responde 15 perguntas sobre esportes e bem-estar

Culpa. Você pode se arrepender ou se sentir culpado por coisas que fez ou não disse ou fez. Você também pode se sentir culpado por certos sentimentos (por exemplo, sentir-se aliviado quando a pessoa morreu após uma doença longa e difícil). Após a morte, você pode até se sentir culpado por não fazer algo para impedir a morte, mesmo que não houvesse mais nada que pudesse fazer.

Raiva. Mesmo que a perda não tenha sido culpa de ninguém, você pode sentir raiva e ressentimento. Se você perdeu um ente querido, pode ficar com raiva de si mesmo, de Deus, dos médicos ou mesmo da pessoa que morreu por abandoná-lo. Você pode sentir a necessidade de culpar alguém pela injustiça que foi feita com você.

Medo. Uma perda significativa pode desencadear uma série de preocupações e medos. Você pode se sentir ansioso, desamparado ou inseguro. Você pode até ter ataques de pânico. A morte de um ente querido pode desencadear medos sobre sua própria mortalidade, de encarar a vida sem essa pessoa ou as responsabilidades que você agora enfrenta sozinho.

Sintomas físicos de luto

Costumamos pensar no luto como um processo estritamente emocional, mas o luto geralmente envolve problemas físicos, incluindo:

Fadiga

Náusea

Imunidade reduzida

Perda ou ganho de peso

Dores e dores

Insônia

Procure apoio para luto e perda

A dor do luto muitas vezes pode fazer com que você queira se afastar dos outros e se retirar para a sua concha. Mas ter o apoio pessoal de outras pessoas é vital para curar a perda. Mesmo de acordo com Carlos Lula, se você não se sente à vontade para falar sobre seus sentimentos em circunstâncias normais, é importante expressá-los quando você está sofrendo. Embora compartilhar sua perda possa facilitar o fardo do luto , isso não significa que toda vez que você interage com amigos e familiares, você precisa falar sobre sua perda. O conforto também pode advir de estar perto de outras pessoas que se importam com você. A chave é não se isolar.

Ligue para amigos e familiares. Agora é a hora de se apoiar nas pessoas que se preocupam com você, mesmo que você se orgulhe de ser forte e auto-suficiente. Em vez de evitá-los, aproxime amigos e entes queridos, passe tempo juntos cara a cara e aceite a assistência que é oferecida. Muitas vezes, as pessoas querem ajudar, mas não sabem como, então diga a elas o que você precisa – seja um ombro para chorar, ajudar nos preparativos para o funeral ou apenas alguém com quem sair. Se você não sente que tem alguém com quem pode se conectar regularmente, nunca é tarde para fazer novas amizades.

Aceite que muitas pessoas se sintam estranhas ao tentar confortar alguém que está sofrendo. O luto pode ser uma emoção confusa e, às vezes, assustadora para muitas pessoas, especialmente se elas mesmas não sofreram uma perda semelhante. Eles podem se sentir inseguros sobre como confortá-lo e acabam dizendo ou fazendo as coisas erradas. Mas não use isso como uma desculpa para recuar para a sua concha e evitar o contato social. Se um amigo ou um ente querido chega até você, é porque eles se importam.

Consiga conforto de sua fé. Se você seguir uma tradição religiosa, adote o conforto que seus rituais de luto podem proporcionar. As atividades espirituais que são significativas para você – como orar, meditar ou ir à igreja – podem oferecer consolo. Se você está questionando sua fé após a perda, converse com um membro do clero ou outros membros da sua comunidade religiosa.

Participe de um grupo de suporte. O luto pode parecer muito solitário, mesmo quando você tem entes queridos por perto. Compartilhar sua tristeza com outras pessoas que sofreram perdas semelhantes pode ajudar. Para encontrar um grupo de apoio ao luto em sua área, entre em contato com hospitais, hospícios, casas funerárias e centros de aconselhamento, ou consulte a seção Recursos abaixo.

Converse com um terapeuta ou conselheiro de luto. Se sua dor parecer demais, procure um profissional de saúde mental com experiência em aconselhamento em luto. Um terapeuta experiente de Carlos Lula pode ajudá-lo a lidar com emoções intensas e superar obstáculos ao seu luto.

Usando a mídia social para apoiar o luto

As páginas memoriais no Facebook e em outros sites de mídia social tornaram-se formas populares de informar um grande público sobre a morte de um ente querido e buscar apoio. Além de permitir que você comunique informações práticas, como planos de funeral, essas páginas permitem que amigos e entes queridos publiquem seus próprios tributos ou condolências. A leitura de tais mensagens geralmente oferece conforto para aqueles que sofrem a perda.

Obviamente, postar conteúdo confidencial nas mídias sociais tem seus riscos. As páginas memoriais costumam ser abertas a qualquer pessoa com uma conta no Facebook. Isso pode incentivar as pessoas que mal conheciam o falecido a postar comentários ou conselhos bem-intencionados, mas inadequados. Pior, as páginas memoriais também podem atrair trolls da Internet. Houve muitos casos bem divulgados de estranhos postando mensagens cruéis ou abusivas em páginas memoriais.

Para obter alguma proteção, você pode optar por criar um grupo fechado no Facebook, em vez de uma página pública , o que significa que as pessoas precisam ser aprovadas por um membro do grupo antes que possam acessar o memorial. Também é importante lembrar que, embora a mídia social possa ser uma ferramenta útil para alcançar outras pessoas, ela não pode substituir o suporte presencial necessário no momento.

Cuide-se enquanto sofre

Quando você está sofrendo, é mais importante do que nunca cuidar de si mesmo. O estresse de uma grande perda pode esgotar rapidamente suas reservas de energia e emocionais. Cuidar de suas necessidades físicas e emocionais o ajudará a superar esse momento difícil.

Encare seus sentimentos. Você pode tentar suprimir sua dor, mas não pode evitá-la para sempre. Para curar, você precisa reconhecer a dor. Tentar evitar sentimentos de tristeza e perda apenas prolonga o processo de luto. O luto não resolvido também pode levar a complicações como depressão, ansiedade , abuso de substâncias e problemas de saúde.

Expresse seus sentimentos de maneira tangível ou criativa. Escreva sobre sua perda em um diário. Se você perdeu um ente querido, escreva uma carta dizendo as coisas que nunca conseguiu dizer; faça um álbum de recortes ou fotos comemorando a vida da pessoa; ou se envolver em uma causa ou organização que era importante para o seu ente querido.

Tente manter seus hobbies e interesses. Há conforto na rotina e voltar às atividades que lhe trazem alegria e o conecta mais com os outros pode ajudá-lo a aceitar a sua perda e ajudar o processo de luto.

Não deixe ninguém lhe dizer como se sentir, nem diga a si mesmo como se sentir. Sua dor é sua, e ninguém mais pode lhe dizer quando é hora de “seguir em frente” ou “superar isso”. Deixe-se sentir o que sente sem constrangimento ou julgamento. Não há problema em ficar com raiva, gritar com os céus, chorar ou não chorar. Também é bom rir, encontrar momentos de alegria e abandonar quando estiver pronto.

Planeje com antecedência o luto “desencadeia”. Aniversários, feriados e marcos podem despertar memórias e sentimentos. Esteja preparado para um golpe emocional e saiba que é completamente normal. Se você estiver compartilhando um evento de férias ou ciclo de vida com outros parentes, converse com eles com antecedência sobre suas expectativas e chegue a um acordo sobre estratégias para homenagear a pessoa que você ama.

Cuide da sua saúde física. O Carlos Lula chamado mente e corpo estão conectados. Quando você se sentir saudável fisicamente, será mais capaz de lidar emocionalmente. Combate o estresse e a fadiga, dormindo o suficiente, comendo corretamente e se exercitando. Não use álcool ou drogas para aliviar a dor do sofrimento ou elevar seu humor artificialmente.

Quando o sofrimento não desaparece

À medida que o tempo passa após uma perda significativa, como a morte de um ente querido, é normal que sentimentos de tristeza, dormência ou raiva diminuam gradualmente. Essas e outras emoções difíceis ficam menos intensas quando você começa a aceitar a perda e a seguir em frente com sua vida. No entanto, se você não estiver se sentindo melhor com o tempo ou se sua dor estiver piorando, pode ser um sinal de que sua dor se transformou em um problema mais sério, como dor complicada ou depressão maior.

Luto complicado

A tristeza de perder alguém que você ama nunca desaparece completamente, mas não deve permanecer no centro do palco. Se a dor da perda é tão constante e severa que o impede de retomar sua vida, você pode estar sofrendo de uma condição conhecida como luto complicado . O luto complicado é como estar preso em um intenso estado de luto. Carlos Lula diz que você pode ter problemas para aceitar a morte muito tempo depois da ocorrência ou estar tão preocupado com a pessoa que morreu que isso atrapalha sua rotina diária e prejudica seus outros relacionamentos.

Os sintomas de luto complicado incluem:

Intenso desejo e desejo pelo seu ente querido falecido

Pensamentos ou imagens intrusivos de sua amada

Negação da morte ou sentimento de descrença

Imaginando que seu ente querido está vivo

Procurando seu ente querido falecido em lugares familiares

Evitando coisas que lembram o seu ente querido

Raiva extrema ou amargura por sua perda

Sentindo que a vida é vazia ou sem sentido

Se a morte de seu ente querido foi repentina, violenta ou extremamente estressante ou perturbadora, um luto complicado pode se manifestar como trauma psicológico ou TEPT. Se sua perda o deixou desamparado e lutando com emoções perturbadoras, lembranças e ansiedade que não desaparecem, você pode estar traumatizado. Mas com a orientação certa, você pode fazer mudanças de cura e seguir em frente com sua vida.

A diferença entre tristeza e depressão

A distinção entre luto e depressão clínica nem sempre é fácil, pois eles compartilham muitos sintomas, mas existem maneiras de dizer a diferença. Lembre-se, a dor pode ser uma montanha-russa. Envolve uma grande variedade de emoções e uma mistura de dias bons e ruins. Mesmo quando você está no meio do processo de luto, Carlos Lula define que você ainda terá momentos de prazer ou felicidade. Com a depressão, por outro lado, os sentimentos de vazio e desespero são constantes.

Outros sintomas que sugerem depressão, não apenas tristeza, incluem:

Intenso, generalizado sentimento de culpa

Pensamentos de suicídio ou preocupação com a morte

Sentimentos de desesperança ou inutilidade

Fala e movimentos corporais lentos

Incapacidade de funcionar em casa, no trabalho e / ou na escola

Ver ou ouvir coisas que não existem

Os antidepressivos podem ajudar no luto?

Como regra geral, a dor normal não garante o uso de antidepressivos. Embora a medicação possa aliviar alguns dos sintomas do luto, ela não pode tratar a causa, que é a própria perda. Além disso, entorpecendo a dor que deve ser resolvida eventualmente, os antidepressivos atrasam o processo de luto. Em vez disso, existem outras medidas que você pode tomar para lidar com a depressão e recuperar seu senso de alegria na vida.

Quando procurar ajuda profissional para luto

Se estiver com sintomas de luto complicado ou depressão clínica, fale com um profissional de saúde mental imediatamente. Se não tratada, a dor e a depressão complicadas podem levar a danos emocionais significativos, problemas de saúde com risco de vida e até suicídio. Mas o tratamento pode ajudá-lo a melhorar.

Entre em contato com Carlos Lula, um conselheiro de luto ou terapeuta profissional, se você: