Celebration Clube: A3 Construtora lança empreendimento de excelência em Caraguatatuba

Reforçando o crescimento do mercado imobiliário na cidade, construtora lança empreendimento com design inovador, localização privilegiada e infraestrutura completa de lazer

O setor do mercado imobiliário continua impulsionando a economia em Caraguatatuba. De acordo com dados da Secretaria de Urbanismo, apenas em 2023 foram emitidos 222 alvarás relacionados ao mercado imobiliário. Desses, 107 foram registrados em janeiro, 89 em fevereiro e 26 até o dia 9 de março.

Esses números evidenciam um cenário de expansão econômica e desenvolvimento, uma vez que diversas empreiteiras e empresas do mercado imobiliário optaram por investir na cidade, destacando-se principalmente pelo seu potencial no setor imobiliário.

A renomada A3 Construtora, referência no mercado imobiliário do Litoral de São Paulo, segue esse caminho e anuncia o lançamento do Celebration Clube, um empreendimento que promete redefinir o conceito de residência de alto padrão na cidade de Caraguatatuba e região. O empreendimento surge como a materialização desse compromisso, proporcionando não apenas uma residência, mas uma experiência de vida completa.

Estrategicamente localizado em uma região privilegiada, o empreendimento oferece apartamentos com plantas de 65.00m², 81.50m², 83.00m² e 83.50m², todos com vista fixa para o mar, e preza em oferecer para o morador qualidade e lazer como diferenciais da A3 Construtora.

“O Celebration Clube é mais do que um empreendimento imobiliário; é a celebração de cada momento em grande estilo. Estamos empolgados em oferecer aos nossos clientes uma experiência de vida única, aliando conforto, sofisticação, qualidade, lazer e um ambiente propício para a celebração de momentos especiais”, afirma Amanda Vicente, gestora comercial da A3 Construtora.

Principais Características do Celebration Clube

Design Moderno e Inovador: O Celebration é um convite para viver momentos especiais, com espaços amplos e bem planejados que proporcionam conforto e praticidade. Desde a arquitetura até os detalhes de acabamento, cada elemento foi cuidadosamente pensado para refletir o compromisso da A3 com a excelência.

Localização Estratégica: A apenas 10 minutos do shopping Serramar e da Praça da Cultura (centro), o Celebration Clube oferece conveniência e acessibilidade aos seus moradores.

Estrutura e Lazer Completo: Os apartamentos, disponíveis nas metragens de 65.00m², 81.50m², 83.00m² e 83.50m², serão entregues em 2027, apresentando opções de 2 e 3 quartos. A infraestrutura de lazer inclui academia, armário náutico, vaga de garagem coberta, varanda gourmet com churrasqueira, sauna, horta orgânica, espaço gourmet, piscina com deck seco e molhado, além de acabamentos de alta qualidade, como porcelanato e bancadas de granito.

A A3 Construtora possui anos de história no litoral paulista, os números falam por si, são mais de 600 unidades em construção e 1200 comercializadas, somando cerca de 80.000 m² em construção.

“Com uma sólida trajetória marcada pela combinação de experiência e criatividade, a A3 Construtora reitera seu compromisso com a transparência, responsabilidade ambiental, gestão de pessoas e qualidade em cada empreendimento que realiza”, afirma Amanda.

Os interessados em conhecer mais sobre o Celebration Clube e garantir seu espaço nesse novo capítulo de excelência da A3 Construtora podem entrar em contato pelo (12) 99798-1195 ou por e-mail comercial@a3construtora.com.br e agendar uma visita para saber mais detalhes sobre o empreendimento. Para saber mais, clique aqui e acesse ao material.

A3 Construtora

A A3 Construtora destaca-se no mercado imobiliário do Litoral de São Paulo pela sólida trajetória, combinando experiência e criatividade na entrega de projetos de excelência. Comprometida com a transparência, responsabilidade ambiental, gestão de pessoas e qualidade, a empresa tem transformado sonhos em realidade por meio de empreendimentos inovadores. são mais de 600 colaboradores e parceiros, cerca de 950 projetos concluídos e em andamento e mais de 60.000 m² em construção pelo litoral paulista. Para saber mais sobre a A3 Construtora e seus projetos, acesse: https://www.a3construtora.com.br/.