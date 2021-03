Assespro-PR cria grupo para desenvolvimento de carreira do profissional de TI

Até dezembro serão realizados encontros mensais, a partir de temas sugeridos pelas próprias empresas do setor de inovação no estado

A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – regional Paraná (Assespro-PR) – promoverá, entre março e dezembro, encontros bimestrais do chamado “PeopleTech” para debater os diferentes desafios e oportunidades para os setores de RH dentro das empresas de tecnologia e inovação. Um grupo constituído especialmente para esse fim está sendo criado, sob a coordenação da especialista em Gestão de Pessoas, Carolina Pizolati Farah.

Profissionais de recursos humanos das empresas associadas à entidade compõem o público-alvo do grupo, explica Carolina Farah. “Serão duas pessoas por empresa. Os encontros terão duas horas de duração. No primeiro encontro, a partir das demandas trazidas pelas próprias empresas, vamos definir os temas dos encontros seguintes.”

Os encontros trarão especialistas de renome no mercado para ministrar oficinas, apresentar vivências, cases de sucesso, além de realizar outras atividades, todas com o objetivo de fomentar carreiras de tecnologia da informação (TI) a partir da troca de conhecimento e expertise das empresas e seus profissionais, da promoção de aprendizado e de networking. “O compartilhamento de informações; geração de confiança em torno das informações; respeito à experiência e à opinião de todos os integrantes são pilares do grupo”, sublinha Farah.

A especialista tem formação em Psicologia e mestrado em Administração. Trabalha com pesquisa de remuneração e estrutura de cargos e salários. Ela é, ainda, CRO no Enlizt, plataforma de recrutamento e seleção, com atuação na gestão comercial da empresa. A plataforma adquiriu, em 2020, a Sinergia Gestão de Pessoas, consultoria de RH criada há 13 anos pela própria Carolina Farah.

DEV TALKS

Outra iniciativa da Assespro-Paraná, que já teve uma primeira edição em fevereiro desse ano, é voltada essencialmente aos desenvolvedores de empresas de TI associadas à entidade. São os “Dev Talks”, com previsão de periodicidade mensal. O primeiro foi sobre inteligência artificial.

“A troca de experiências entre os Devs, para conhecer os erros e acertos de alguns, permitirá aos demais um caminho mais curto e eficiente, proporcionando o crescimento de todos no ecossistema de tecnologia e inovação no Paraná”, relata Lucas Ribeiro, presidente da Assespro-PR e CEO da associada ROIT.

O próximo Dev Talk será realizado, agora, em março, com o tema “Desenvolvimento mobile, híbrido ou nativo? E as melhores práticas de quem entende”.

Assespro-PR

MAIS INFORMAÇÕES: www.assespropr.org.br

