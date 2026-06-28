Vale Fashion faz história com três dias de evento e foco em inovação e sustentabilidade

Entre os maiores do estado de São Paulo, o evento anuncia parceria social com o Parque Vicentina Aranha, workshops tecnológicos e grandes nomes na passarela de 21 a 23 de julho._

O Vale Fashion 2026 está pronto para marcar um novo capítulo na história da moda paulista.

O evento estende sua programação e ganha três dias de experiências com debates, palestras, workshops e dois dias de desfiles.

O crescimento expressivo consolida o Vale Fashion, definitivamente, entre os maiores e mais relevantes eventos de moda e sustentabilidade do estado de São Paulo.

Com foco central em consumo consciente, economia criativa, preservação do meio ambiente e inovação, o objetivo do Vale Fashion é democratizar o acesso à moda inteligente, conectando o público a marcas, estilistas e tecnologias que pensam no futuro do planeta.

Com essa narrativa mais ampla, vai além da passarela, ou seja: trata-se de um manifesto onde a moda é ferramenta de transformação para promover reflexão e mudança de mentalidade.

A partir desta edição histórica, o Vale Fashion passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do município, com apoios institucionais do Parque Vicentina Aranha, AFAC –Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, FCCR – Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Departamento de Turismo e Prefeitura de São José dos Campos – SP.

O Café Madah é, pela terceira vez consecutiva, Apoiador Oficial e o evento também conta com Patrocínio da Moto-Chefe, além da adesão de marcas de moda autorais e estilistas de renome nacional e internacional.

“Aumentar a duração do evento para três dias é o reflexo do amadurecimento e do tamanho que o Vale Fashion alcançou no cenário estadual. A moda é uma das ferramentas mais potentes de expressão cultural e transformação econômica. Nosso propósito é fazer de São José dos Campos o epicentro de um ecossistema que dita tendências, mas que também assume a responsabilidade de construir um futuro viável e inspirador para o mercado”, destaca William Roggles: CEO WR Models e Diretor Geral do Vale Fashion.

A curadoria de moda também reflete essa evolução, equilibrando o autoral, a tecnologia de ponta e a alta costura.

“Para o line-up deste ano, buscamos construir uma narrativa que unificasse a sofisticação estética ao design de impacto.

Queremos que a passarela seja um espelho de inovação. Trazer marcas que unem o feito à mão à manufatura digital com descarte zero mostra que a alta costura e o prêt-à-porter podem caminhar lado a lado com a tecnologia limpa e o respeito socioambiental”, afirma Jussara Medrado, que compõe a diretoria e atua como Curadora do Vale Fashion.

*CAMPANHA “TODAS PELO VICENTINA*” – Mais do que lançar tendências, o Vale Fashion assume seu papel de responsabilidade social e cultural através da campanha “Todas pelo Vicentina”.

Desde o seu retorno neste novo formato, o evento une forças com o Parque Vicentina Aranha em uma ação especial. A campanha visa arrecadar fundos e dar visibilidade aos projetos de preservação e às atividades culturais e sociais do parque, um dos maiores patrimônios históricos, ambientais e de convivência da região.

Através de uma doação a causa, mulheres de expressão e atitude recebem um ensaio fotográfico profissional realizado nas dependências do parque, incluindo maquiagem, cabelo e stylist. Entre mais de 60 fotos, uma é escolhida, ampliada e colocada na exposição da campanha durante os dias do evento.

*FORMAÇÃO, FÓRUNS E EXPERIÊNCIAS INÉDITAS* – Após o grande sucesso dos fóruns do ano passado, a organização prepara uma grade de conhecimento ainda mais robusta para 2026.

A partir do dia 23 de junho o público deve ficar atento às redes sociais do evento, data em que começará a revelação oficial dos demais palestrantes e participantes dos talks. Por enquanto, as grandes experiências confirmadas são:

*CAMILA MACHADO – ESTILISTA DE ALTA COSTURA SUSTENTÁVEL*

Workshop Show : “Vivência botânica. Tintas naturais e pigmentos da terra, com dinâmica sensorial”.

Palestra: “Impressão botânica como linguagem artística. Vestir a natureza: estética + energia”.

*IZABELA BERGAMO SEBRAE –SP/ PARCERIA: ESTILISTA JÚLIA PANTALEÃO*

Palestra: “O cenário da moda autoral no Brasil e as oportunidades de negócios” – conduzida pela gestora estadual do programa, Izabela Bergamo, trazendo ao público reflexões sobre identidade criativa, empreendedorismo, branding, produção e oportunidades para a moda brasileira.

A presença de Julia Pantaleão complementa esse conteúdo ao apresentar um caso real de construção de marca autoral.

*WORKSHOP TECH FASHION COM CAMILA MONTEIRO*

A designer de moda apresentará seu trabalho revolucionário de produção de peças em 3D a partir de filamentos de fibra de bananeira e algas marinhas, resultando em zero descarte de insumos e zero impacto ambiental.

*DESFILES*

*22 DE JULHO (QUARTA – FEIRA)*

*Arnaldo Ventura* (Estilista Convidado): Reconhecido por sua alta costura conceitual e design marcante, o estilista traz uma coleção que une sofisticação e veia artística. Suas criações desafiam o convencional e servirão de tela para uma intervenção artística ao vivo.

*Gregga Store*: Celebrando a autenticidade e a riqueza da identidade nacional, a marca apresenta o melhor da moda brasileira contemporânea através de peças exclusivas, shapes modernos e versatilidade.

*Programa Empreendedor Artesão / DETUR – Departamento de Turismo – SJC*: Com curadoria e styling assinados pelo Vale Fashion, o desfile ressignifica o artesanato local e a beleza do “feito a mão” unindo arte, moda e sustentabilidade.

*Templo*: Referência no mercado de locação de trajes de luxo leva para a passarela o ápice da sofisticação e da alta costura para grandes celebrações, destacando caimento perfeito e imponência.

*23 DE JULHO (QUINTA – FEIRA*)

*Camila Machado* – Estilista de Moda Sustentável: Camila Machado combina alta costura e sustentabilidade criando peças verdadeiramente únicas. Recentemente recebeu a certificação Friend of the Earth para Moda Sustentável, reconhecendo seu compromisso com a rastreabilidade, artesanato e produção de baixo impacto. Pela terceira vez consecutiva, Camila compõe o Line-up do Vale Fashion.

*Raquel de Queiroz* – Designer de Joias: Imperfeição Poética e Luxo Orgânico. Raquel trará para a passarela a filosofia japonesa do wabi-sabi – a valorização da beleza na imperfeição e na impermanência. Longe da simetria fria e industrial, as novas peças celebram a força das texturas orgânicas, a inovação biotecnológica e a beleza da transformação. Nesta edição Raquel realiza seu desfile em colaboração com a marca sustentável de bolsas Paratodos.

*NewSew3D*: A marca criada pela Designer de Moda Camila Monteiro é a verdadeira fusão entre moda e futuro, e promete revolucionar a passarela ao apresentar os caminhos da manufatura digital e a aplicação prática da impressão 3D no vestuário com zero impacto ambiental.

*Julia Pantaleão* – Estilista: Reconhecida por seu trabalho autoral, pela valorização do feito à mão e pela capacidade de transformar histórias em moda, Julia apresenta a coleção “As Bananas”, um projeto que une arte, ancestralidade, sustentabilidade e desenvolvimento territorial. Em parceria com o SEBRAE a coleção foi desenvolvida em colab com artesãs do Vale do Ribeira e Vale do Paraíba.

Novas marcas, painéis e encerramento oficial serão confirmados e divulgados em breve.

VALE FASHION 2026





21, 22 e 23 de julho

Local: Parque Vicentina Aranha – SJCampos

Apoiador Oficial: Madah Café

Apoio Institucional:

Parque Vicentina Aranha

AFAC – Associação para o Fomento da Arte e da Cultura FCCR – Fundação Cultural Cassiano Ricardo Departamento de Turismo

Prefeitura de São José dos Campos – SP

Patrocínio: MotoChefe

Realização: WRmodels e Revista on-line No More Magn