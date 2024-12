TBT do Guten promete reviver os tempos áureos do sertanejo em São José dos Campos

No dia 19 de dezembro, o Novo Guten Bier, em São José dos Campos, será palco de uma noite especial com o evento TBT do Guten. A proposta é resgatar a energia das quintas-feiras sertanejas que marcaram época na casa, agora em um ambiente repaginado e repleto de novidades.

Fernando e Fabiano

Quem comanda o palco na noite do TBT é a dupla Fernando e Fabiano, grandes referências do sertanejo no Vale do Paraíba. Além de sucessos que marcaram época nas quintas sertanejas do passado, eles apresentam os hits recentes que conquistaram os fãs, como Deixa Eu Sofrer de Boa e Travei – ambas com mais de 1 milhão de visualizações cada no YouTube.

Fernando e Fabiano, que também se apresentaram na 69ª edição da Festa do Peão de Barretos este ano, terão a companhia da dupla Talis e Wellington. A festa fica completa com o DJ Cris Marlboro, que embala a noite com sets especiais.

TBT do Guten

O TBT do Guten será uma oportunidade única de reviver momentos inesquecíveis e celebrar o sertanejo em um espaço renovado, com um clima que combina nostalgia e modernidade.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp do Guten Bier (12) 99723-8627.

Guten Bier

Local: Novo Guten Bier – São José dos Campos

Data: 19 de dezembro (quinta-feira)

Horário: Às 23h

Atrações: Fernando e Fabiano, Talis e Wellington e DJ Cris Marlboro