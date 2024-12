VINICIUS JÚNIOR É ELEITO O MELHOR JOGADOR DO MUNDO PELA FIFA

Presidente da CBF parabenizou o atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid; ele foi o primeiro brasileiro a conseguir o feito nos últimos 17 anos

Vinicius Junior fez história nesta terça-feira (17). Ele ganhou o título de melhor jogador do mundo pela primeira vez. Em Doha, o atacante brasileiro recebeu a principal honraria individual das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e destacou a dificuldade de chegar ao lugar mais alto do futebol mundial.

Vinicius Junior

“Eu não sei nem por onde eu posso começar (o discurso), porque era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível e que eles não podem chegar até aqui”, disse o melhor jogador do mundo, que também está Seleção do Ano do Futebol Masculino.

PRESIDENTE DA CBF PARABENIZA VINI JR

Logo após o anúncio oficial da Fifa, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, parabenizou o jogador da Seleção pela conquista. O brasileiro foi eleito por treinadores e capitães das seleções, além de jornalistas e torcedores.

“Parabéns ao Vini Jr, aos seus familiares e amigos pela conquista histórica. Ele merecia o título de melhor jogador do mundo mais que qualquer outro atleta por tudo que fez dentro e fora dos gramados”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Com seus dribles e gols, o Vini deu alegria aos fãs do futebol e também é um grande personagem na luta contra o racismo no futebol. A CBF se orgulha de ser parceira deste craque também no combate a qualquer tipo de preconceito”, acrescentou.

Os vencedores do The Best FIFA Football Awards de 2024 foram revelados nesta durante um jantar de gala em comemoração aos 20 anos da Aspire Academy, no Catar.A cerimônia aconteceu na véspera da final da Copa Intercontinental da FIFA Qatar 2024 entre Real Madrid e Pachuca.

VINI AGRADECE TAMBÉM AOS JOGADORES DA SELEÇÃO

No seu discurso, o atacante de 24 anos fez questão de agradecer à família, ao Real Madrid, ao Flamengo e aos colegas de Seleção Brasileira.

“Não poderia deixar de agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver o meu, e fez de tudo para que eu pudesse chegar até aqui, e ao presidente Florentino Pérez, ao mister Carlo Ancelotti que sempre me ajudou muito, e ao meu time, que me fez chegar até aqui e acreditar que eu poderia fazer a diferença e grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo”, afirmou o jogador.

“Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, clube que me botou no campo, nas ruas. Cheguei aqui até hoje aqui grato ao Flamengo e também agradecer a todos os jogadores da Seleção Brasileira e ao meu país, que sempre vêm torcendo por mim e me dando muita muita força para seguir na minha luta”, disse o jogador.

VINI ESTÁ ENTRE AS LENDAS

Com a conquista, o atacante do Real Madrid e da Seleção iguala a façanha obtida por Romário, Ronaldo Fenômeno (premiado três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (com dois troféus) e Kaká como os brasileiros eleitos nos diversos formatos da premiação da Fifa, criada em 1991.

O jogador nascido no Rio de Janeiro é o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo desde 2007.

Campeão da Champions League e de LaLiga pelo Real Madrid, Vini Jr. foi destaque do clube espanhol na temporada 2023/24. Ele atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências.

VEJA QUEM FOI PREMIADO:

Melhor Jogador do Mundo: Vini Jr (Real Madrid)

Melhor Jogadora do Mundo: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Melhor Goleiro do Mundo: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Melhor Goleira do Mundo: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Melhor Técnico do Futebol Masculino: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor Técnico do Futebol Feminino: Emma Hayes (Seleção dos Estados Unidos)

Prêmio Puskás: Alejandro Garnacho (Gol pelo Manchester United)

Prêmio Marta: Marta (Gol pela Seleção)

Prêmio de Torcedor: Gui (Torcedor do Vasco)

Troféu Fair Play: Thiago Maia (Internacional)