Programa social da COOP é premiado pelo SESC

Os programas sociais da Coop, viabilizados por meio da plataforma de responsabilidade e sustentabilidade Coop Faz Bem, atuam em várias frentes como forma de proporcionar melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar aos moradores das cidades onde possui unidades de negócios.

Uma dessas iniciativas da Coop é a sua participação no programa Sesc Mesa Brasil, que visa a redução da fome e do desperdício alimentar com atuação em todo o País e considerado a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Em 2024, a Coop forneceu, no total, 225 toneladas de alimentos ao programa Mesa Brasil, dirigidas às unidades do Sesc do Grande ABC, Piracicaba e São José dos Campos.

Sesc

Em reconhecimento a esse trabalho social, a Coop foi uma das empresas parceiras homenageadas durante evento promovido pelo Sesc Santo André e a rede de varejo foi representada por Luciana Benteo, coordenadora de Responsabilidade Social e Comunicação Corporativa, e pela analista Priscila Teixeira.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br