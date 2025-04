Aumenta a busca por carros usados e seminovos

Mercado aquece com alta na procura por modelos mais acessíveis e práticos para o dia a dia

A compra de carros usados e seminovos tem se tornado uma escolha cada vez mais comum entre os brasileiros. Em meio a um cenário econômico desafiador e com os preços dos veículos novos em alta, a busca por alternativas mais viáveis vem se intensificando nas concessionárias e plataformas digitais especializadas.

A combinação entre custo-benefício, maior oferta e valorização de modelos bem conservados tem atraído quem precisa de mobilidade sem comprometer tanto o orçamento. E o interesse não se restringe apenas a carros populares: SUVs, sedãs e até modelos premium vêm despertando a atenção do público.

O que explica o crescimento desse mercado?

A principal razão está no preço. Com a inflação acumulada dos últimos anos, os carros zero-quilômetro se distanciaram da realidade de boa parte da população. Como reflexo, muita gente passou a considerar o mercado de usados como a melhor saída para continuar dirigindo um veículo de qualidade, com menos impacto financeiro.

Outro ponto que impulsiona essa procura é o tempo de entrega dos carros novos, que em muitos casos ainda sofre os efeitos do desequilíbrio na cadeia de produção global. Já os seminovos estão prontos para rodar, muitas vezes com baixa quilometragem e revisões em dia.

O papel da internet na decisão de compra

A digitalização do setor automotivo também colaborou para facilitar o acesso a boas ofertas. Com poucos cliques, o consumidor consegue comparar preços, conferir o histórico do veículo e até simular financiamento. Plataformas online, marketplaces e até redes sociais se tornaram vitrines importantes para quem quer vender ou comprar um carro.

Essa transparência trouxe mais confiança ao consumidor. A possibilidade de consultar informações como a tabela Fipe do Onix, por exemplo, permite avaliar com clareza se o valor pedido por um determinado modelo está dentro do que o mercado pratica.

Preferência por modelos conhecidos e de fácil revenda

Na hora da escolha, muitos consumidores optam por veículos que são bem aceitos no mercado de revenda. Marcas como Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Toyota mantêm boa liquidez e são buscadas por oferecerem manutenção acessível, disponibilidade de peças e histórico de confiabilidade.

Modelos como Onix, Gol, Palio e Corolla figuram entre os mais procurados em sites e feirões, tanto pela reputação quanto pela previsibilidade em relação aos custos futuros. Quem compra já pensa na facilidade de revender quando for trocar de carro.

Financiamento e valorização de veículos seminovos

Mesmo diante de juros elevados, o financiamento ainda é um recurso bastante utilizado, especialmente nos seminovos. Como o valor do veículo tende a ser menor, as parcelas cabem melhor no bolso. Em muitos casos, a entrada exigida também é mais acessível, facilitando a negociação.

Outro aspecto que chama atenção é a valorização de certos modelos usados. O cenário de escassez de carros novos e o aumento do valor da tabela Fipe em alguns segmentos fez com que muitos veículos passassem a ser vistos como verdadeiros investimentos de curto prazo — algo que há pouco tempo era impensável.

Tendência de maior cuidado na compra

Se antes a compra de um carro usado era cercada de desconfiança, hoje os consumidores estão mais atentos e bem informados. Consultar o histórico do veículo, verificar laudos de vistoria, checar a procedência e pedir uma avaliação técnica viraram atitudes comuns. Há até serviços especializados que acompanham o comprador na visita ao vendedor, garantindo mais segurança.

Essa postura mais criteriosa ajuda a manter o mercado aquecido e saudável. A qualidade da experiência de compra faz com que o cliente volte a considerar o segmento em futuras trocas.

Impactos no comportamento das concessionárias

Diante da demanda crescente, concessionárias tradicionais estão reforçando seus estoques de seminovos e usados. Muitas investem na recondicionamento estético e mecânico dos veículos, oferecendo garantia e certificações que aumentam a confiança do comprador.

Essas lojas também passaram a atuar de forma mais ativa na internet, com presença em marketplaces e redes sociais, ampliando o alcance das ofertas. Em paralelo, surgem cada vez mais startups especializadas em compra e venda de veículos usados, com processos 100% digitais e foco na experiência do usuário.

O cenário para os próximos meses

A expectativa é de que o mercado de carros usados e seminovos continue forte ao longo do ano. Mesmo que haja uma recuperação gradual da produção de veículos novos, os preços devem seguir altos por algum tempo, mantendo a atratividade das opções já em circulação.

Com o aumento da concorrência entre lojas físicas e digitais, a tendência é de mais serviços agregados, como revisões, garantia estendida e facilidades na troca do veículo. Para o consumidor, isso significa mais opções e maior poder de escolha na hora de fechar negócio.

Um caminho que deve seguir em alta

A compra de carros usados e seminovos deixou de ser apenas uma alternativa de quem não pode pagar por um modelo zero. Hoje, é uma escolha estratégica, feita por consumidores que buscam equilíbrio entre qualidade, preço e praticidade.

À medida que mais pessoas descobrem as vantagens desse segmento, o mercado tende a se consolidar com ainda mais força, oferecendo oportunidades reais para quem quer se locomover com segurança, economia e, principalmente, consciência financeira.

Foto de Pixabay: https://www.pexels.com/pt-br/foto/leitura-do-medidor-do-velocimetro-em-zero-104836/