SETOR FITNESS SE EXPANDE E NÚMERO DE ACADEMIAS QUASE TRIPLICA NO BRASIL EM DEZ ANOS

Crescimento reflete maior conscientização sobre saúde e qualidade de vida; especialista aponta democratização do acesso e desafios de expansão do mercado

O mercado fitness vive um dos períodos mais promissores da sua história no Brasil. Nos últimos dez anos, o número de academias e centros de treinamento quase triplicou, passando de 19.266 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024, segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science.

O movimento acompanha uma mudança de comportamento da população. De acordo com dados da Seade SP Social, 57% dos paulistas afirmaram praticar atividades físicas em 2024, contra 39% em 2019 — um salto de 18 pontos percentuais em cinco anos. A prática é mais comum entre homens (64%) do que entre mulheres (54%) e se destaca na faixa etária de 30 a 44 anos (65%).

Para Bruno Turazzi, diretor de expansão da rede Azzurro Fitness, o avanço do setor está diretamente ligado à conscientização sobre a importância da atividade física e à democratização do acesso. “Fico muito feliz com o crescimento do setor, pois ele deixa clara a importância da atividade física para as pessoas. O aumento reflete uma mudança cultural. Além disso, a entrada de academias mais estruturadas, com preços acessíveis, trouxe qualidade e conforto para um público muito mais amplo”, afirma.

Nos últimos anos, o modelo de academias “low cost”, popularizado no Brasil com a chegada de grandes redes, ajudou a tornar o exercício físico mais acessível para diferentes perfis sociais. “Antes, treinar era algo associado a quem tinha renda e escolaridade mais altas. Hoje, academias completas oferecem planos acessíveis e estão presentes em praticamente todas as cidades, democratizando o fitness no país”, explica Turazzi.

Apesar do cenário positivo, o setor ainda enfrenta desafios de gestão e expansão. Segundo o especialista, encontrar pontos comerciais adequados — com espaço, estacionamento e custo compatível — é um dos maiores obstáculos. “O aluguel elevado e os juros altos também encarecem os investimentos e a compra de equipamentos. Isso exige planejamento financeiro detalhado para garantir a sustentabilidade das operações”, pontua.

UM ESTILO DE VIDA EM EXPANSÃO

Independentemente da idade, Turazzi reforça que incorporar o exercício físico à rotina é uma necessidade de saúde pública. “A prática regular ajuda no controle da pressão arterial, do peso e do açúcar no sangue, melhora o sono e reduz o estresse. Além dos benefícios físicos, a academia é um espaço de socialização e bem-estar emocional, essenciais na era digital”, destaca.

O futuro do setor, ainda segundo o profissional, é de crescimento contínuo, impulsionado pela busca crescente por saúde, longevidade e qualidade de vida.

“Hoje é cada vez mais comum falar sobre exercícios, alimentação saudável e bem-estar. O conceito de wellness veio para ficar. E ainda há muito espaço para expandir: enquanto nos Estados Unidos cerca de 20% da população frequenta academias, no Brasil esse número é de apenas 5%. Ou seja, temos um mercado enorme a ser explorado”, conclui o executivo.

AZZURRO FITNESS

Fundada em setembro de 2020 por Aline e Bruno Turazzi, a Azzurro Fitness nasceu em Lagoinha (SP) com o propósito de oferecer um atendimento diferenciado aliado a um custo competitivo, conquistando rapidamente destaque no setor. Unindo a experiência de Bruno na gestão de negócios familiares e a paixão de Aline pela Educação Física e pelo esporte, a rede se consolidou como referência em qualidade e proximidade com seus alunos. O crescimento acelerado levou à expansão para Caçapava, em 2022, e posteriormente para Taubaté e Pindamonhangaba, onde a nova unidade será inaugurada em novembro.

Com uma proposta moderna e acessível, a Azzurro Fitness segue em plena expansão, com o objetivo de se tornar uma das maiores redes de academias do Brasil. Mais informações em azzurrofit.com.br ou pelo telefone (12) 99232-5965.

Imagem de zakmen por Pixabay