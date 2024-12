São José terá “Passaporte da Águia” para os jogos do Paulistão A2 Sicredi 2025

São José E.C. SAF divulga atualizações sobre o plano sócio-torcedor, o novo Passaporte da Águia e define valores dos ingressos para a competição_

Faltando menos de um mês para o início do Paulistão A2 Sicredi 2025, o São José EC SAF informa que os valores dos ingressos para a competição serão mantidos os mesmos da competição deste ano: R$ 50 (Setor Polipet – Cadeiras) e R$ 30 (Setor Pontz Consórcio – Arquibancada), com as meias-entradas nos valores de R$ 25 (Cadeiras) e R$ 15 (Arquibancadas) para maiores de 60 anos, pessoas com deficiência (PcD) e professores da rede pública, além da carga limitada de ingressos de gratuidade, destinados às crianças com até 7 anos de idade.

*Passaporte da Águia*

Para 2025, o clube também lança uma novidade para o torcedor que pretende vibrar com a Águia do Vale nos jogos dentro do “Monumental Martins Pereira”: o Passaporte da Águia.

A promoção terá quantidade limitada de passaportes, que darão direito aos ingressos para os 8 jogos da primeira fase da competição. O passaporte para o Setor Polipet (Cadeiras) terá o custo de R$ 300 (uma economia de R$ 100 em relação ao valor dos ingressos comuns no dia do jogo); já o passaporte para o Setor PONTZ Consórcio (Arquibancadas) será vendido por R$ 180 (uma economia de R$ 60 em relação ao valor normal dos ingressos vendidos para o jogo).

O torcedor que adquirir o Passaporte da Águia garante seu apoio nas partidas do São José como mandante diante do Taubaté, Primavera, Linense, Votuporanguense, Santo André, São Bento, XV de Piracicaba e Oeste.

O Passaporte da Águia será vendido exclusivamente na Loja da Águia, localizada em frente ao Mercado Municipal. O início das vendas será a partir da divulgação da tabela definitiva da competição e da liberação da Federação Paulista de Futebol. Importante mencionar que a venda dos passaportes será limitada a dois por CPF.

A novidade segue o conceito do próprio programa de sócio-torcedor, como mais uma opção que alia economia e comodidade para o torcedor joseense, que há anos lota o Martins Pereira e coloca o São José na dianteira dos rankings de público das competições que disputa.

*Sócio Águia*

O clube também atualizou seu programa de sócio-torcedor para a temporada 2025.

As mensalidades nos planos Sócio Bronze e Sócio Prata não tiveram alterações nos valores. Ambas permanecerão, respectivamente, R$ 29,99 (Bronze) e R$ 59,99 (Prata), para pagamento por meio de cartão de crédito. Da mesma forma, as opções de pagamento via boleto seguem com os valores de R$ 34,99 (Bronze) e R$ 64,99 (Prata).

Para o torcedor que optar pelo Plano Ouro, a mensalidade será de R$ 139,99, com acesso exclusivo ao Camarote do estádio Martins Pereira.

Vale destacar que para os torcedores que já são sócios, a renovação será automática na virada do ano.

As novas adesões ao programa do Sócio Águia estarão liberadas a partir do dia 6 de janeiro no site www.socioaguia.com.br

*Conheça melhor os benefícios de cada um dos planos:*

*BRONZE:* Acesso ao Setor PONTZ (Arquibancada) para todos os jogos em casa; 5% de desconto na Loja Águia, acesso ao estádio por fila exclusiva (mediante aprovação da PM), participação em sorteios, Cashback no Zé Delivery, além de descontos especiais no Águia de Vantagens;

*PRATA:* Acesso ao Setor das Cadeiras para todos os jogos em casa; 10% de desconto na Loja Águia, acesso ao estádio por fila exclusiva (mediante aprovação da PM), participação em sorteios, Cashback no Zé Delivery, além de descontos especiais no Águia de Vantagens;

*OURO:* Acesso ao Camarote para todos os jogos em casa; 10% de desconto na Loja Águia, acesso ao estádio por fila exclusiva (mediante aprovação da PM), participação em sorteios, Cashback no Zé Delivery, além de descontos especiais no Águia de Vantagens;

*ÁGUIA MIRIM:* Plano destinado às crianças com até 14 anos de idade. O valor das mensalidades é de 50% do plano do titular. Acesso ao estádio, acompanhado(a) do(a) responsável, titular do Programa Sócio Águia em vigor.

