Os Melhores Softwares Jurídicos do Mercado: Como Funcionam e Quanto custa

O uso de software jurídico no Brasil tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos. De acordo com especialistas, a adoção de tecnologias como inteligência artificial (IA) e juri metria pode aumentar a produtividade em até 90%.

Isso ocorre porque essas ferramentas permitem a automação de tarefas rotineiras, como a degravação de áudios e vídeos, liberando tempo para os advogados se concentrarem em questões mais estratégicas.

Além disso, a utilização de software jurídico também melhora a segurança dos dados, que é uma preocupação crescente no setor jurídico. Com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em vigor, os escritórios de advocacia precisam adotar medidas para proteger as informações confidenciais de seus clientes. Leia este artigo e saiba mais!

O que é software jurídico e como funciona

O software jurídico é uma ferramenta tecnológica projetada para auxiliar os profissionais do direito em suas atividades diárias. Ele é capaz de automatizar tarefas rotineiras, como a criação de documentos, a gestão de casos e a pesquisa de jurisprudência.

Além disso, o software jurídico pode ser integrado a outras ferramentas e sistemas, permitindo que os advogados e profissionais do direito tenham acesso a informações atualizadas e precisas em tempo real.

Com o software jurídico, os profissionais do direito podem realizar a gestão de projetos e processos de uma forma mais eficiente, reduzindo o tempo gasto com tarefas administrativas e se concentrar em fornecer serviços de alta qualidade aos seus clientes.

Além disso, o software jurídico também pode ajudar a reduzir erros e inconsistências, melhorando a precisão e a confiabilidade dos resultados.

A inteligência por trás do software jurídico: pensamento computacional

A inteligência por trás do software jurídico é impulsionada pelo pensamento computacional, que permite que os sistemas processem e analisem grandes volumes de dados de forma rápida e precisa.

Com o uso de algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina, os softwares jurídicos podem analisar contratos, identificar padrões e tendências, e fornecer recomendações personalizadas para os advogados e clientes.

Além disso, o pensamento computacional também permite que os softwares jurídicos sejam mais inteligentes e adaptáveis, aprendendo com os dados e melhorando suas capacidades ao longo do tempo.

Com essa tecnologia, os profissionais do direito podem se concentrar em tarefas mais complexas e estratégicas, enquanto o software cuida da rotina e da análise de dados, liberando tempo e recursos para focar no que realmente importa: a justiça e a defesa dos direitos dos clientes.

Saiba quanto custa um software jurídico

O custo de um software jurídico pode variar amplamente dependendo de vários fatores, como o tipo de software, o tamanho da empresa, o número de usuários e as funcionalidades necessárias. Além disso, alguns softwares jurídicos também podem cobrar taxas adicionais por serviços como suporte técnico, atualizações e treinamento.

No entanto, é importante lembrar que o investimento em um software jurídico pode trazer benefícios significativos em termos de produtividade, eficiência e redução de custos a longo prazo. Confira a seguir o preço médio de software jurídico aqui no Brasil:

Softwares básicos: R$50,00 a R$200,00 por mês. Realizam a gestão de casos e o controle de prazos;

Softwares intermediários: R$200,00 a R$500,00 por mês. Realizam e a gestão de contratos e a pesquisa de jurisprudência;

Softwares avançados: R$500,00 a R$1.500,00 por mês. Realizam a gestão de processos e a análise de dados;

Softwares personalizados: R$1.500,00 a R$5.000,00 por mês. Responsável por soluções personalizadas para grandes escritórios de advocacia.

Ferramentas disponíveis em um software jurídico

O software jurídico oferece uma variedade de ferramentas para ajudar a gerenciar casos, clientes e documentos de forma eficiente. Entre as ferramentas disponíveis podemos citar:

Calendário de prazos

O calendário de prazos é uma ferramenta essencial disponível nos softwares jurídicos, pois permite que os advogados e equipes gerenciem prazos e datas importantes de forma eficiente.

Com essa ferramenta, é possível programar lembretes e notificações para prazos de entrega de documentos, audiências, julgamentos e outros eventos importantes. Além disso, o calendário de prazos também permite que os usuários visualizem todos os prazos e eventos em um único lugar, facilitando a gestão e organização dos casos.

O foco desta ferramenta é evitar atrasos e perdas de prazos, garantindo que todos os eventos sejam realizados no tempo certo e de forma eficiente.

Gantt

O Gantt é uma ferramenta visual poderosa disponível nos softwares jurídicos, permitindo que os advogados e equipes gerenciem e visualizem os projetos e casos de forma clara e eficiente.

Com o Gantt, é possível criar diagramas de barras que mostram a duração e a dependência das tarefas, permitindo que os usuários visualizem o progresso do caso e identifiquem possíveis gargalos.

Além disso, o Gantt também permite que os usuários atribuam tarefas e responsabilidades aos membros da equipe, facilitando a colaboração e a comunicação. Com essa ferramenta, os profissionais do direito podem gerenciar os casos de forma mais eficiente, reduzir o tempo de resolução e melhorar a satisfação dos clientes

Lista de tarefas

A lista de tarefas permite que os advogados e equipes gerenciem e organizem as tarefas e atividades relacionadas aos casos de forma eficiente. Com essa ferramenta, é possível criar, atribuir e priorizar tarefas, além de definir prazos e responsáveis.

Além disso, a lista de tarefas também permite que os usuários visualizem o progresso das tarefas e identifiquem possíveis gargalos, facilitando a gestão e a organização dos casos.

Com essa ferramenta, os profissionais do direito podem reduzir o tempo de resolução dos casos, melhorar a produtividade e aumentar a satisfação dos clientes. Além disso, a lista de tarefas também pode ser compartilhada com a equipe e com os clientes, facilitando a colaboração e a comunicação.

Atribuição de responsáveis

A atribuição de responsáveis é uma ferramenta fundamental disponível nos softwares jurídicos, permitindo que os advogados e equipes gerenciem e atribuam responsabilidades de forma clara e eficiente.

Com essa ferramenta, é possível atribuir tarefas e responsabilidades específicas a membros da equipe, definir prazos e prioridades, e acompanhar o progresso das tarefas em tempo real.

Além disso, a atribuição de responsáveis também permite que os usuários visualizem a carga de trabalho de cada membro da equipe, identifiquem possíveis gargalos e ajustem as atribuições de responsabilidade conforme necessário.

Imagem de Innova Labs por Pixabay