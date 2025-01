Hospital São Luiz Morumbi conquista recertificação internacional

Certificação JCI atesta a excelência do hospital em segurança do paciente e qualidade assistencial

O Hospital São Luiz Morumbi, da Rede D’Or, iniciou 2025 com uma conquista de peso: a recertificação pela Joint Commission International (JCI), referência global em acreditação de organizações de saúde.

Hospital São Luiz Morumbi

Os padrões internacionais da JCI promovem melhorias contínuas nos processos hospitalares e na segurança do paciente. Durante a avaliação, o Hospital São Luiz Morumbi demonstrou excelência em mais de 1,2 mil itens analisados, com apenas quatro conformidades parciais.

Foto:Hospital São Luiz Morumbi -Divulgação

Mirna Nucci, diretora Médica

“Isso reflete o quanto a busca pela melhoria contínua está enraizada na nossa cultura. Cada gesto, cada procedimento realizado com ética, competência e humanização fez a diferença”, destaca Mirna Nucci, diretora Médica.

Mauro Borghi, diretor Geral

Apesar de desafiador, o processo de avaliação é repleto de aprendizados e oportunidades de aprimoramento para todos os envolvidos. “O excelente desempenho reflete o empenho permanente de nossas equipes para garantir qualidade e segurança no atendimento. Parabéns a todos que contribuíram para essa conquista!”, celebra Mauro Borghi, diretor Geral.

Rede D’Or

Parte da Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil, o Hospital São Luiz Morumbi, localizado na zona Oeste da capital paulista, é referência em alta complexidade e um dos mais modernos da América Latina. Com um centro cirúrgico apto para cirurgias robóticas e tecnologia avançada no Centro de Diagnósticos, aliando cuidado humanizado a uma das melhores hotelarias hospitalares do país, sempre priorizando o bem-estar do paciente.