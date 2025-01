São José vence o Clássico do Vale por 3 a 0 diante de 8.600 torcedores

Diante de quase 9 mil torcedores, o São José EC venceu o Taubaté por 3 a 0, no Clássico do Vale, disputado neste domingo (19), no estádio Martins Pereira. Rodrigo Varanda, Cristiano e Alexandre Aruá marcaram para a Águia do Vale ainda no primeiro tempo.

O jogo começou com o São José ditando o ritmo e o primeiro gol não demorou a sair. Aos 5 minutos, depois de boa roubada de bola de Cristiano na direita, Rodrigo Varanda recebeu passe de Fabrício Pereira na meia lua da grande área, invadiu e chutou cruzado, pelo alto, sem chances para o goleiro Samuel. Explodiu a torcida da Águia.

Estádio Martins Pereira

Foto:Rodolfo Moreira

O time joseense continuou no embalo da torcida e pressionando o Taubaté. Aos 28 minutos foi a vez de Cristiano balançar as redes depois de cruzamento de Fabrício Pereira. Festa da torcida.

Aos 37 minutos a Águia chegou ao terceiro gol, novamente de cabeça. Léo Pereira cobrou escanteio da direita e Alexandre Aruá cabeceou livre de marcação e sem chances de defesa. São José 3 a 0.

No segundo tempo o São José administrou a partida e soube manter o resultado, mesmo ainda com investidas do atacante Cristiano pela esquerda e Alexandre Aruá pelo centro.

São José EC venceu o Taubaté

Jogo: São José x Taubaté

Escalação do SJEC:

Jéferson Souza (Ariel), Léo Pereira (Luis Gustavo), Vitão, Cézar Henrique, Felippe Borges; Pablo Gabriel (Danilo Fidélis), Alexandre Aruá (Jéferson Lima), Rodrigo Varanda (Bruno Mota); Cristiano, Thiago Rubim e Fabrício Pereira.

Reservas: Lucas, Martineli, César Nunes, Ezequiel, Bruno Mota

Técnico: Moacir Junior

Cartões amarelos: Pablo Gabriel e Vitão

Público e Renda: 8.674 / R$ 211.815,00

Foto:Rodolfo Moreira



São José Esporte Clube