Como transformar ingredientes básicos em pratos incríveis

Deseja aprender a transformar os ingredientes que já possui em receitas deliciosas? Confira as dicas.

Você já se perguntou o que realmente deixa uma comida saborosa? Seria o modo ou o tempo de preparo? O uso de ingredientes caros? Se você tem experiência na cozinha, com certeza sabe que não é preciso muito para montar um prato gostoso.

Cozinhar bem não é apenas um dom ou uma arte, é preciso paciência, dedicação e uma boa escolha dos temperos. Afinal, é possível fazer um prato gostoso no fogão 5 bocas com o que você tem em casa, basta preparar com carinho.

Quantas vezes você se deliciou com um bolinho de arroz preparado basicamente com ovo e arroz do dia anterior? Ou com um purê de batata, feito com leite e batatas amassadas? Não é à toa que a internet está recheada de receitas rápidas, de até 3 ingredientes. Confira o que transforma ingredientes básicos em pratos incríveis.

Saiba escolher a qualidade dos alimentos

Quando você prioriza alimentos de qualidade, a comida pode ganhar mais sabor, não importa o prato que você fizer. Por isso, fique atento aos produtos que você escolhe. Algumas dicas são:

veja se não tem nenhum rachado, amassado, com manchas, mofos, furos e outros problemas;

se atente ao odor e à cor;

prefira as frutas e legumes in natura, sem ser descascados;

priorize as frutas, legumes e verduras sazonais.

Respeite o tempo de preparo

O tempo de preparo é um dos principais fatores para o sucesso da refeição, pois influencia diretamente no sabor do prato. Se passar do período certo, o alimento perde o sabor e os nutrientes.

Um exemplo é a carne. Existem métodos para realçar o sabor e dourar carne ou frango por meio do processo de grelha. Porém, se passar do período, ela vai ficar queimada. Outro exemplo é o da cebola, que, se passar do ponto, fica queimada e pode estragar o prato.

Seja criativo nas receitas

Você não precisa de itens caros se deseja tornar um prato que venha a preparar inesquecível. Ingredientes como arroz, feijão, legumes e ovos são suficientes para criar pratos incríveis e com memórias afetivas.

Por exemplo, o ovo que você tem na geladeira pode virar um ovo pochê com molho holandês, delicioso e prático. O arroz pode se tornar um delicioso risoto, enquanto o feijão pode virar uma deliciosa feijoada.

Use e abuse dos temperos

Os temperos são fundamentais para intensificar o sabor dos alimentos. Use uma variedade de temperos e ervas como alho, cominho, alecrim, salsa, coentro, manjericão e outros.

Experimente combinações diferentes para encontrar o perfil que mais lhe agrada. Faça uma modificação conforme o prato. A carne, por exemplo, precisa ser marinada no tempero por um período de algumas horas antes de ser assada.

Utilize caldos para dar vida aos pratos

Os pratos com caldos têm um sabor extra na sua preparação, pois a água ajuda a soltar e a concentrar o sabor do alimento. E, não se esqueça, você pode fazer uso de fórmulas caseiras para incrementar a sua receita.

O caldo de legumes é um dos preferidos, e é possível adicionar os ingredientes de sua escolha, como talo de salsão, cebola, cenoura, ervas, alho e outras. Outra opção é o caldo de ossos, rico em nutrientes e usado em sopas, risotos e diversas outras preparações culinárias.

Use ervas e temperos frescos para dar vida ao seu prato

Como vimos, os temperos não se limitam ao alho e à cebola, mas são essenciais para conferir sabor aos alimentos. Além deles, você ainda pode incluir ervas e temperos frescos no preparo, para dar um contraste doce e picante, ácido e salgado, como:

alecrim;

canela;

raspas e suco de limão;

tomilho;

urucum;

louro.

Uso balanceado de ácidos

Equilibrar os sabores é uma das importantes técnicas da cozinha e pode transformar os pratos. Enquanto o sal realça o sabor, o doce desempenha a função de equilibrar e suavizar o gosto. Por isso, experimente adicionar uma pitada de açúcar em carnes grelhadas e no molho de tomate. Essas dicas podem elevar a experiência gustativa.

