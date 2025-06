Cresce adesão ao cartão de crédito entre consumidores e comerciantes

Cerca de 75% dos consumidores têm mais de uma opção de cartão

O cartão de crédito se firmou como um dos principais meios de pagamento no Brasil. Pesquisa realizada pelo Banco Central, em 2024, mostra que mais da metade dos brasileiros utiliza esse tipo de cartão para compras. O estudo revela, ainda, que a adesão também cresceu entre os comerciantes.

O aumento foi observado no comparativo entre a pesquisa de 2024 e a anterior, realizada em 2021. O percentual de consumidores que utilizam cartão de crédito passou de 44,5% para 51,6%, enquanto a adesão entre comerciantes aumentou de 95% para 97,4%.

Segundo especialistas, diversos fatores explicam a tendência. A busca por maior conveniência nas transações financeiras e os benefícios oferecidos, como cartão de crédito sem anuidade, estão entre as razões.

Estudos mostram como os brasileiros usam o cartão de crédito

O cartão de crédito costuma ser oferecido pelas instituições financeiras como uma alternativa para compras de maior valor, permitindo o parcelamento e facilitando o pagamento, conforme a disponibilidade financeira do comprador.

A pesquisa do Banco Central destaca como o cartão de crédito é usado pelos brasileiros: 36,7% dos consumidores utilizam o método para parcelamento de despesas, enquanto 22,3% recorrem a ele em emergências.

O uso do cartão de crédito faz parte da cultura financeira do país, e projeções indicam que essa tendência continuará nos próximos anos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o volume transacionado por cartões deve crescer entre 9% e 11% em 2025, atingindo um montante de até R$ 4,60 trilhões. Esse crescimento reflete a ampla aceitação do cartão no comércio e o aumento da adesão entre consumidores.

Benefícios e cuidados com o uso do cartão

Os cartões de crédito costumam ser uma escolha prática para os consumidores, proporcionando uma experiência de pagamento mais conveniente, já que podem ser utilizados a qualquer hora do dia.

Além disso, a forma de pagamento é aceita em compras internacionais e oferece benefícios adicionais. As vantagens do cartão Black, por exemplo, incluem acesso às salas VIP em aeroportos e cashback.

No entanto, o crescimento do uso dos cartões de crédito também traz um alerta sobre o risco de endividamento, como destaca a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin). Os juros do crédito rotativo continuam elevados, chegando a 445% ao ano, tornando essencial o planejamento financeiro para evitar dívidas.

Com a sanção da Lei 14.690/23, que limita os juros do crédito rotativo e formaliza o programa Desenrola Brasil, o governo busca reduzir o endividamento e oferecer melhores condições para renegociação de dívidas. Essas medidas podem contribuir para um uso mais consciente do cartão de crédito, garantindo que ele continue sendo um aliado dos consumidores e do comércio.

Paulo Gracino de Souza Junior-Foto: Freepik