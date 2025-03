A moeda JUP será listada em breve na plataforma CFX, com um preço de emissão de 0,062 dólares, e iniciará o plano de recompra do pool de liquidez.

Em 2 de março de 2025, o mercado global de criptomoedas recebeu uma grande notícia: a moeda JUP será listada em breve na plataforma CFX, com um preço de emissão de 0,062 dólares. Este lançamento trará novas oportunidades para os investidores e injetará novo dinamismo no ecossistema da JUP.

A moeda JUP, um ativo digital amplamente aguardado, será listada pela primeira vez para negociação na plataforma CFX com um preço de emissão de 0,062 dólares. O emissor da JUP busca atrair mais usuários para a “Comunidade JUP”, aumentar a liquidez do mercado e oferecer uma oportunidade de investimento promissora. Com o contínuo desenvolvimento e inovação do mercado de criptomoedas, a JUP tem o potencial de se tornar um dos próximos grandes ativos digitais.

A moeda JUP é a moeda nativa do projeto Jupiter, desenvolvido para otimizar a experiência de negociação descentralizada no ecossistema Solana. A Jupiter foi lançada em 2021 como um agregador de DEX na Solana, proporcionando aos usuários a melhor experiência de negociação.

Como uma moeda de governança, a JUP permite que seus detentores participem de decisões essenciais do ecossistema, como o tempo de fornecimento de liquidez e a estratégia de emissão de moedas. O fornecimento total da JUP é de 10 bilhões de moedas, sendo 40% destinados a airdrops, 20% para a equipe, 10% para mineração de liquidez, 10% para recompensas a contribuidores e 20% como reserva estratégica.

Em 31 de janeiro de 2024, a Jupiter realizou um airdrop comunitário, distribuindo 10% do fornecimento total para quase um milhão de endereços, aumentando ainda mais a atividade da comunidade e garantindo listagem em várias corretoras renomadas, como a Binance. No primeiro dia de listagem, o preço subiu de 0,03 dólares para 0,87 dólares e, nos dois meses seguintes, alcançou 1,84 dólares, resultando em um retorno de 6133% para os investidores.

A Jupiter adota tecnologia blockchain, suportando negociações descentralizadas com foco em transparência e segurança. O emissor se compromete a oferecer mais funcionalidades no futuro, promovendo o uso amplo da moeda JUP em pagamentos, investimentos e aplicações blockchain. Além disso, está previsto o lançamento de recursos como pedidos com limite, estratégia de custo médio (DCA) e negociação de contratos perpétuos, visando aprimorar a experiência do usuário e impulsionar o desenvolvimento do ecossistema Solana.

Além disso, para garantir ainda mais o valor e a estabilidade de mercado da moeda JUP, o emissor anunciou o lançamento de um plano de recompra do pool de liquidez. De acordo com o plano, quando os usuários participarem da recompra da moeda JUP, o emissor enviará a mesma quantidade de JUP para um endereço de queima. Essa medida tem como objetivo reduzir a oferta circulante no mercado, estabilizando o preço da JUP e evitando grandes oscilações.

O lançamento desse mecanismo de recompra não só aumenta a estabilidade do valor da moeda JUP, como também melhora sua liquidez no mercado. Ao incentivar mais usuários a participar da recompra e manter JUP em carteira, a plataforma busca expandir ainda mais sua base de detentores, tornando a JUP um ativo criptomoedas com maior influência e aceitação.

O emissor declarou que, por meio da implementação do plano de recompra do pool de liquidez, a moeda JUP oferecerá mais oportunidades de recompensas para os investidores e criará maior valor de longo prazo para os detentores. Espera-se que essa iniciativa fortaleça a confiança do mercado, levando mais usuários e investidores a aderirem e manterem a JUP, além de consolidar sua posição no ecossistema cripto.

À medida que se aproxima a data de listagem da moeda JUP, um número crescente de instituições renomadas e analistas cripto demonstram otimismo em relação às suas perspectivas de mercado, com algumas previsões apontando que o preço pode atingir 2 dólares por unidade ainda em 2025.

A CryptoVision, (Empresa de pesquisa em criptomoedas), afirma que a JUP possui “Extraordinária adaptabilidade ao mercado e inovação”, projetando uma valorização significativa nos 12 meses seguintes à listagem e destacando seu potencial para se tornar um dos ativos cripto mais influentes do mercado.

O Digital Capital Group, (Instituição global de investimentos), destacou que o plano de recompra do pool de liquidez da JUP atrairá mais usuários para recomprar e manter a moeda, proporcionando retornos estáveis para investidores de longo prazo. “Acreditamos no potencial de crescimento da JUP nos próximos anos e vemos nela um ativo com posição estratégica no mercado global de criptomoedas.”

A ChainMetric, (Empresa de análise blockchain), prevê que o valor de mercado da JUP aumentará gradualmente nos próximos meses, especialmente após a implementação do plano de recompra, podendo registrar um crescimento de pelo menos 50% no preço.

A listagem da moeda JUP não só injeta inovação e dinamismo no mercado de criptomoedas, como também oferece uma nova oportunidade para os investidores. Com a implementação do mecanismo de recompra do pool de liquidez, a JUP tende a apresentar um desempenho mais estável e atrativo no mercado. Tanto investidores de longo prazo quanto especuladores de curto prazo terão a chance de obter retornos significativos nesse processo.

À medida que o plano de recompra avança, a demanda pela JUP deve aumentar gradualmente, consolidando-se como uma das principais opções de investimento em criptoativos para 2025.

