6 tipos de multas de trânsito para evitar

Entender os tipos mais comuns de multas pode ser essencial para quem deseja evitar prejuízos e garantir uma condução mais segura nas vias públicas

As infrações de trânsito no Brasil são uma preocupação constante tanto para motoristas quanto para autoridades de trânsito. Além do risco de acidentes e da perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), as multas financeiras representam um grande obstáculo para a economia do motorista.

Apesar de o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ser bastante claro, muitos condutores ainda desconhecem algumas regras, o que acaba resultando em multas evitáveis. Por isso, é fundamental entender os tipos mais comuns de infrações e as melhores práticas para evitá-las.

1. Excesso de velocidade

Uma das multas mais frequentes nas estradas e ruas urbanas é o excesso de velocidade. A infração pode ocorrer tanto nas rodovias quanto em áreas urbanas, principalmente em locais com limites de velocidade bem definidos.

A melhor maneira de evitar essa multa é sempre estar atento às placas de sinalização e ao limite de velocidade da via. Vale lembrar que, em zonas urbanas, o limite é frequentemente reduzido, principalmente em áreas residenciais, escolas e hospitais. Utilizar dispositivos como o GPS ou o Waze também pode ajudar a monitorar a velocidade em tempo real.

2. Uso de celular ao volante

O uso do celular enquanto se dirige é um comportamento que aumenta significativamente o risco de acidentes, pois o motorista fica menos atento à estrada e aos outros veículos.

Para evitar essa infração, é importante deixar o celular no modo silencioso ou utilizar um suporte de celular para apenas consultar o GPS quando necessário. A recomendação é que, se for necessário fazer uma ligação ou enviar mensagens, o motorista deve estacionar o veículo em um local seguro.

3. Estacionamento irregular

Estacionar em locais proibidos, como calçadas, vagas de deficientes, faixas de pedestres ou em lugares onde há placas indicando a proibição de estacionamento, é uma infração muito comum e facilmente evitável.

É importante estar sempre atento à sinalização de trânsito e nunca estacionar em locais de risco. Além disso, em caso de dúvida, procure um estacionamento adequado e de fácil acesso. Para os motoristas que costumam estacionar em vias públicas, é recomendado o uso de aplicativos de mapas para verificar as opções de estacionamento mais próximas.

4. Avançar o Sinal Vermelho

Avançar o sinal vermelho é uma infração cometida por muitos e pode ser ainda mais grave, pois aumenta o risco de colisões, principalmente em cruzamentos movimentados.

A melhor forma de evitar essa infração é redobrar a atenção ao se aproximar de semáforos e garantir que o veículo esteja completamente parado antes de qualquer mudança de luz. Em algumas cidades, os semáforos são acompanhados por câmeras de monitoramento, tornando a infração ainda mais difícil de escapar.

5. Dirigir sem o uso do cinto de segurança

Deixar de usar o cinto de segurança é uma infração que impacta a segurança de todos os ocupantes do veículo. Para evitar essa infração, o condutor deve garantir que todos os passageiros, inclusive crianças, estejam utilizando o cinto de segurança corretamente. Não apenas por uma questão legal, mas também pela proteção que o cinto oferece em caso de acidentes.

6. Conduzir sob efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas

A direção sob efeito de álcool ou drogas é uma das infrações mais graves no Código de Trânsito Brasileiro. Além de colocar a vida do motorista e de outros condutores em risco, essa infração pode resultar em multa altíssima, suspensão da CNH, e até mesmo a apreensão do veículo.

A melhor maneira de evitar essa infração é não consumir bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas antes de dirigir. Caso o motorista planeje consumir álcool, é recomendável optar por alternativas como transporte por aplicativo ou pedir a alguém para dirigir em seu lugar.

Comportamentos inadequados devem ser evitados

As multas de trânsito são consequências diretas de comportamentos inadequados nas vias públicas, que podem comprometer a segurança do motorista, dos passageiros e dos pedestres. Para evitar essas infrações e os prejuízos financeiros que elas acarretam, é fundamental estar sempre atento às regras de trânsito, consultar a placa no Detran SP e adotar hábitos de direção responsáveis. A conscientização e o cumprimento das leis de trânsito não só evitam multas, mas também contribuem para um trânsito mais seguro e organizado, beneficiando todos os cidadãos.

Imagem de Gustavo Braz Braz por Pixabay