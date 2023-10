Os carros mais vendidos em setembro de 2023, segundo a Fenabrave

Conheça a lista dos modelos que foram mais procurados pelos brasileiros

O mercado automobilístico brasileiro é dinâmico e altamente competitivo, com uma grande variedade de modelos disponíveis para os consumidores. A cada mês, a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulga a lista dos carros mais vendidos no país, fornecendo insights valiosos sobre as preferências dos consumidores. Confira a seguir os carros mais vendidos em setembro de 2023, de acordo com os dados da Federação.

1. Fiat Strada

O Fiat Strada, líder em setembro com 12.835 vendas, é um veículo versátil e popular no mercado brasileiro. É uma picape compacta que combina design atraente com funcionalidade. Sua capacidade de carga e economia de combustível a tornam uma escolha sólida para uma variedade de necessidades de transporte.

2. Volkswagen Polo

O Volkswagen Polo, com 9.515 unidades vendidas, é um modelo que se destaca pelo seu design moderno e tecnologia embarcada. Oferece uma combinação equilibrada de desempenho, economia e espaço interno, o que o torna uma opção atraente para aqueles que buscam um hatch compacto de alta qualidade.

3. Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix, um dos queridinhos dos consumidores brasileiros, ficou em terceiro com 8.033 unidades vendidas e continua a ser uma escolha popular. Sua reputação de confiabilidade, eficiência e preço acessível o mantém no topo das paradas de vendas.

4. Hyundai HB20

O Hyundai HB20 teve 7.622 vendas e é um dos principais representantes da Hyundai no mercado brasileiro. Oferece um design arrojado e uma série de recursos avançados. É uma escolha sólida para quem valoriza inovação e estilo, além de uma garantia de 5 anos.

5. Chevrolet Onix Plus Sedã

O Chevrolet Onix Plus Sedã é a versão sedã do Chevrolet Onix e também conquistou uma posição de destaque com 6.788 vendas. Oferece espaço adicional na parte traseira e mantém as qualidades apreciadas do Onix, como economia de combustível e conectividade.

6. Chevrolet Tracker

O Chevrolet Tracker também foi muito procurado com 6.537 vendas. É um dos modelos de SUV compactos mais vendidos no Brasil e a sua combinação de tamanho conveniente e recursos de segurança avançados atrai consumidores que buscam versatilidade e espaço.

7. Fiat Mobi

O Fiat Mobi é um veículo com proposta mais acessível, compacto e ágil, projetado para enfrentar o trânsito urbano. Foram vendidas 6.016 unidades e é uma opção econômica para quem busca mobilidade nas cidades e uma solução de baixo custo.

8. Fiat Argo

O Argo é outro modelo da Fiat que figura entre os mais vendidos com 5.938 unidades. É conhecido por seu design um pouco mais esportivo e recursos tecnológicos, o que o torna uma opção atraente para os consumidores que procuram por opções um pouco mais elaboradas.

9. Volkswagen T Cross

O Volkswagen T Cross é um SUV compacto que conquistou um lugar no coração dos brasileiros. Seu amplo espaço interno e recursos de segurança o tornam uma escolha popular para famílias. Foram vendidas 5.365 unidades.

10. Renault Kwid

Por último no top 10 temos o Renault Kwid com 5.032 vendas. É um dos carros de menor custo no mercado brasileiro e é apreciado por sua economia e facilidade de estacionamento, tornando-o uma escolha custo benefício para deslocamentos urbanos.

A lista dos carros mais vendidos em setembro deste ano revela a diversidade de preferências dos consumidores brasileiros. Cada modelo tem suas próprias características únicas que atraem diferentes tipos de compradores. No entanto, independentemente do carro escolhido, é importante lembrar que a compra de um veículo envolve responsabilidades financeiras, como o pagamento do Licenciamento 2024 MA e dos demais estados.

Portanto, se você planeja adquirir um dos modelos populares mencionados acima, é fundamental se programar para cumprir suas obrigações fiscais e manter seu veículo regularizado. Fique atento às datas de vencimento e outras taxas para evitar problemas futuros.

Imagem de Luis Wilker WilkerNet por Pixabay