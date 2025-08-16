Procedimentos estéticos podem melhorar a pele na menopausa

Envelhecimento cutâneo se intensifica no período, mas pode ser amenizado com técnicas indicadas por especialistas

A brasileira entra na menopausa por volta dos 48 anos, segundo pesquisa publicada na revista científica Climacteric. Essa fase de transição, conhecida como climatério, é marcada por intensas oscilações hormonais, que afetam a saúde e a qualidade de vida da mulher.

De acordo com o Ministério da Saúde, embora algumas pessoas atravessem esse período sem grandes desconfortos, a maioria experimenta sintomas causados pela queda dos hormônios sexuais, como ondas de calor, enfraquecimento de cabelos e unhas e redistribuição da gordura corporal, causando acúmulo na região abdominal.



As mudanças também atingem a pele: a redução nos níveis de estrogênio e progesterona impacta a produção de colágeno, reduz a elasticidade cutânea e favorece o ressecamento, o que aumenta a incidência de rugas, manchas e flacidez durante a menopausa.

Diante dos sinais no rosto e no corpo, a bióloga e gerente do corpo clínico da BeautySystems, Leticia Pak, destaca que é importante adotar cuidados direcionados a essa nova fase. Entre eles, os procedimentos estéticos, que podem ajudar a preservar o bem-estar e a autoestima.



“Durante a menopausa, ocorrem muitas mudanças hormonais que diminuem a qualidade da pele. Ela fica mais seca e sensível, perde bastante colágeno e elastina, sofre alterações pigmentares, diminui a vascularização e se torna mais fina. Desta forma, é fundamental manter hábitos saudáveis e realizar procedimentos que auxiliem na manutenção da qualidade da pele, rejuvenescimento e alterações pigmentares”, explica Pak.

Entre os tratamentos recomendados pela bióloga estão o ultrassom microfocado, como o Pixie Pen, a radiofrequência e os bioregeneradores, que ajudam a estimular a produção de colágeno, melhorando flacidez e rugas.

A biomédica Kelen Rocha também reforça a importância da abordagem estética individualizada nessa fase da vida. Segundo ela, o microagulhamento combinado a ativos estimula a renovação celular e trata rugas finas. Já a toxina botulínica e os preenchimentos ajudam a suavizar marcas de expressão e repor o volume facial, enquanto o ultrassom microfocado melhora a firmeza e o contorno facial.

A alteração hormonal durante a menopausa também pode favorecer o aparecimento de manchas. Nesse caso, a realização do tratamento com laser híbrido para rejuvenescimento pode ser indicado. “Tecnologias como lasers são muito boas para melhorar a qualidade de pele e tratar alterações pigmentares”, pontua Pak.



O estudo “Prevenção do envelhecimento cutâneo na menopausa”, das pesquisadoras Nicole Hangleb e Priscilla Mota, publicado na Revista FT, também reforça a importância dos tratamentos estéticos no período. As autoras destacam a radiofrequência, que promove o rejuvenescimento facial, corporal e íntimo por meio da estimulação dos fibroblastos e aumento da produção de colágeno.

O estudo destaca que a técnica, que utiliza corrente elétrica de intensidade média para elevar a temperatura dos tecidos, penetra nos tecidos e induz efeitos fisiológicos, promovendo a estimulação dos fibroblastos e combatendo à flacidez tissular.

Pak acrescenta que “o Youlaser, acompanhado de uma ponteira especial, shelase, pode realizar procedimentos íntimos”.

Cuidados diários devem ser reforçados durante a menopausa

Além dos tratamentos estéticos, o investimento em autocuidado é apontado como indispensável para atravessar o climatério com maior qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, pequenas atitudes, como fazer exercícios físicos, cultivar relações sociais, cuidar da pele e garantir um sono reparador, melhoram a autoestima e o bem-estar da mulher nessa fase.

O Guia da Menopausa, publicado pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa e traduzido pela Associação Brasileira de Climatério (Sobrac), ressalta a importância de evitar o cigarro. O tabagismo compromete a circulação sanguínea, acelera a degradação do colágeno e favorece o surgimento precoce de rugas, principalmente em volta dos lábios.

O documento também recomenda beber bastante água para manter a pele hidratada, evitar banhos quentes e utilizar óleos ou loções hidratantes logo após o banho. Além disso, é importante utilizar protetor solar o ano inteiro, com FPS mínimo de 15, levando em conta que a exposição ao sol pode aumentar o envelhecimento da pele e variações na sua pigmentação.

A suplementação de nutrientes pode ser indicada por profissionais de saúde, conforme o Ministério da Saúde, mas depende de avaliação individual. A vitamina C ajuda na manutenção de colágeno e tecidos conjuntivos (pele, ossos, cartilagem e dentes), enquanto a vitamina D atua na manutenção dos tecidos de sustentação e o cobre melhora a qualidade das cartilagens.

Foto de Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/pt-br/foto/mulher-labios-sorridente-sorrindo-8727478/