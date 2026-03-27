Lápis de Olho: Dicas para Acertar na Escolha e Fazer uma Maquiagem Perfeita

O olhar é um dos elementos mais expressivos do rosto, e o lápis de olho é uma das ferramentas mais antigas e eficientes para realçá-lo. Presente nos nécessaires de mulheres de diferentes gerações e culturas, ele atravessou décadas sem perder relevância, se reinventando em fórmulas, cores e formatos que atendem desde a maquiagem mais natural do dia a dia até produções mais elaboradas para ocasiões especiais.

Mas diante de tantas opções disponíveis no mercado, escolher o lápis certo pode parecer mais difícil do que deveria. Tipo de fórmula, acabamento, cor, durabilidade e técnica de aplicação são variáveis que fazem diferença no resultado final. Este guia reúne o que você precisa saber para acertar nessa escolha e transformar a maquiagem dos olhos em um ponto forte da sua produção.

Os Diferentes Tipos de Lápis de Olho

Antes de falar em cores e técnicas, é importante entender que nem todo lápis de olho é igual. As diferenças de fórmula e formato influenciam diretamente a facilidade de aplicação, a durabilidade e o acabamento.

Lápis Tradicional de Madeira

É o modelo mais clássico, acessível e encontrado em qualquer lugar. Precisa de apontador para manter a ponta fina e a aplicação precisa. A textura varia bastante entre as marcas: alguns são mais macios e fáceis de esfumar, outros têm uma consistência mais firme, ideal para traços definidos.

Lápis Retrátil

Não precisa de apontador e tem a praticidade de avançar o produto conforme o uso. É uma boa opção para quem viaja com frequência ou prefere uma rotina mais ágil. A ponta tende a se manter afiada por mais tempo, o que favorece traços precisos.

Kajal

Tem fórmula mais cremosa e pigmentada, desenvolvida especialmente para uso na linha d’água. É o tipo mais indicado para quem quer aquele efeito de olho bem delineado e intenso, popular nas técnicas de maquiagem árabe e smoky eye. Esfuma com facilidade, o que pode ser um diferencial ou um desafio dependendo do resultado desejado.

Gel em Lápis

Combina a praticidade do lápis com a intensidade e durabilidade do delineador em gel. É resistente, pigmentado e seca rapidamente após a aplicação, o que reduz o risco de borrão. Ideal para quem quer um traço mais preciso e duradouro sem precisar dominar o pincel de gel.

Como Escolher a Cor Certa

A cor do lápis de olho é uma decisão que vai além da preferência pessoal. Ela deve conversar com a cor dos olhos, o tom de pele e o tipo de look que você quer criar.

Preto

É o mais versátil e o mais usado. Funciona em praticamente qualquer tom de olho e de pele, cria contraste, define o olhar e é a base de técnicas clássicas como o esfumado e o delineado gatinho. Para iniciantes, o preto é o ponto de partida mais seguro.

Marrom

Uma alternativa mais suave ao preto, ideal para produções mais naturais e para quem tem olhos claros ou pele mais clara. O marrom define sem criar um contraste muito acentuado, o que resulta em um olhar mais delicado e sofisticado ao mesmo tempo.

Azul e Verde

Cores que parecem ousadas, mas que podem ser usadas de forma bastante sutil. Na linha d’água, um lápis azul claro ou verde acinzentado ilumina o olhar e cria um efeito refrescante. Em tons mais intensos, essas cores ficam lindas como delineado superior em looks mais elaborados.

Nude e Branco

Aplicados na linha d’água inferior, os tons nude e branco criam a ilusão de olhos maiores e mais descansados. São uma das dicas mais usadas por maquiadores profissionais para abrir o olhar, especialmente em dias de cansaço ou em produções que pedem uma aparência mais natural.

Colorido e Metálico

Para produções mais criativas, lápis em tons de cobre, dourado, roxo e bordô são recursos poderosos. Podem ser usados como delineado, para criar detalhes no canto interno ou externo do olho, ou misturados com sombras para criar texturas e efeitos únicos.

Técnicas de Aplicação que Fazem a Diferença

Ter o produto certo é metade do caminho. A outra metade está na forma como ele é aplicado. Algumas técnicas simples elevam muito o resultado final.

Delineado Definido

Para um traço preciso no canto superior da pálpebra, apoie o cotovelo em uma superfície firme para estabilizar a mão. Puxe levemente a pálpebra com o dedo indicador para tensionar a pele e aplique o lápis em pequenos traços conectados, em vez de tentar fazer uma linha única de uma vez. Essa abordagem dá muito mais controle, especialmente para quem ainda está praticando.

Esfumado

Aplique o lápis na pálpebra móvel e esfume com um pincel de esfumar ou até com a ponta do dedo em movimentos circulares. O esfumado não precisa ser perfeito para ficar bonito: a imprecisão controlada é justamente o que cria aquele efeito smoky que valoriza qualquer tipo de olho.

Linha d’água

Aplicar o lápis na linha d’água inferior pode abrir ou intensificar o olhar dependendo da cor escolhida. Com preto ou marrom escuro, o olho fica mais profundo e delineado. Com nude ou branco, o efeito é de abertura e frescor. Essa técnica simples muda bastante o resultado da maquiagem sem exigir habilidade avançada.

Durabilidade e Fixação

Um dos maiores desafios com o lápis de olho é a durabilidade ao longo do dia. Alguns produtos borram com facilidade, especialmente na linha d’água e nas pálpebras mais oleosas. Algumas estratégias ajudam a prolongar a fixação.

Aplicar uma base para pálpebras ou uma sombra em pó na mesma cor por cima do lápis ajuda a selar o produto e evitar que ele migre. Para a linha d’água, optar por fórmulas à prova d’água ou kajal de longa duração já faz uma diferença significativa.

Além disso, guardar o lápis em local fresco e longe do calor direto preserva a textura e a pigmentação por mais tempo, garantindo que o produto funcione bem até o fim.

Cuidado com a Higiene

O lápis de olho é aplicado em uma região extremamente sensível, próxima à mucosa ocular. Por isso, alguns cuidados são essenciais. Apontar o lápis regularmente não serve apenas para manter a precisão do traço: também remove a camada superficial do produto que pode ter entrado em contato com bactérias.

Nunca compartilhe o lápis de olho com outras pessoas e fique atenta ao prazo de validade após aberto, que geralmente é de 12 meses. Qualquer sinal de irritação, ardência ou vermelhidão após o uso indica que o produto pode estar contaminado ou que há sensibilidade à fórmula.

O Olhar como Ponto Central da Maquiagem

O lápis de olho é um daqueles produtos que, quando bem escolhido e bem aplicado, transforma a maquiagem inteira. Ele pode ser discreto o suficiente para o ambiente de trabalho e intenso o suficiente para uma produção noturna especial, tudo dependendo de como é usado.

Explorar diferentes cores, técnicas e combinações é a melhor forma de descobrir o que mais valoriza o seu olhar específico. E quanto mais você pratica, mais natural e rápida essa etapa da maquiagem vai se tornando na sua rotina.

Imagem de Lubov Lisitsa por Pixabay