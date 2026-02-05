Jogos Olímpicos de Inverno 2026: tudo o que você precisa saber para acompanhar Milão-Cortina

Prepare-se para as Olimpíadas na Itália, com informações sobre história, sedes, esportes, atletas brasileiros, transmissões e datas para ficar por dentro do evento

Os Jogos Olímpicos de Inverno 2026, que terão como palco as cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, prometem ser um espetáculo inesquecível. A união de duas regiões marcantes dos Alpes italianos traz charme, misturando cenários de tirar o fôlego com uma celebração única da essência esportiva.

Para quem estiver presente no evento, as competições intensas e as paisagens magníficas criarão lembranças eternas. Enquanto isso, aqueles que assistirem de casa poderão mergulhar na emoção de cada disputa por meio de uma TV de 75 polegadas, que traz nitidez e detalhes capazes de aproximar o espectador do coração da competição.

Conheça a história dos Jogos Olímpicos de Inverno

Desde a estreia em 1924, na França, os Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrem a cada quatro anos, se consolidaram como um dos maiores eventos do planeta. Ao longo das décadas, novas categorias foram incorporadas, transformando a competição em um verdadeiro mosaico de práticas desportivas.

Edições como as de Lake Placid em 1980, deixaram marcas na memória de milhões de pessoas ao redor do mundo. Entender essa jornada ajuda a valorizar o peso cultural e desportivo do evento e perceber como a evolução tecnológica mudou a experiência de assistir às competições.

Entenda a escolha de Milão-Cortina como cidades-sede

A decisão de realizar os Jogos de 2026 nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo reflete a combinação de estrutura, tradição e atratividade turística. Milão oferece um ambiente urbano vibrante para receber cerimônias importantes, já Cortina d’Ampezzo, com suas famosas pistas de esqui, traz experiência por ter sediado o evento em 1956.

Essa fusão entre o ambiente urbano e as montanhas permite que visitantes e telespectadores experimentem o contraste entre a agitação de uma grande cidade e a tranquilidade das paisagens alpinas. A escolha das sedes valoriza a capacidade de ambas as regiões de atender às necessidades logísticas de um evento dessa magnitude.

Saiba quais são as principais modalidades disputadas

As disputas trarão esportes tradicionais, como variações do esqui, patinação, snowboard e hóquei no gelo, além da estreia do skimo e novas categorias, como luge de duplas femininas e skeleton misto. Enquanto Milão abrigará a maioria das modalidades em arena, Cortina d’Ampezzo, com seus icônicos alpes italianos, sediará os desportos ao ar livre.

Cada esporte oferece um tipo diferente de adrenalina, garantindo que haja algo para todos os gostos durante o evento. Além disso, os Jogos são uma oportunidade para assistir a práticas esportivas diferentes, e acompanhar um esporte menos familiar pode revelar histórias de superação que emocionam.

Acompanhe os atletas brasileiros em destaque

O Brasil vem se destacando nas competições internacionais e, nesta edição, contará com uma delegação recorde de 15 atletas. Nomes como Lucas Braathen, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha na Copa do Mundo de Esqui Alpino, e Nicole Silveira, que alcançou a quarta posição no Mundial de Skeleton em 2025, demonstram o potencial dos competidores do país para chegar ao pódio.

Esses atletas enfrentam barreiras como a falta de neve e recursos específicos para essas modalidades no Brasil, o que torna suas trajetórias ainda mais inspiradoras. Torcer por esses competidores é uma forma de valorizar o empenho de quem leva as cores do país a um ambiente tão extremo.

Descubra como assistir aos jogos de casa

Os Jogos de Inverno poderão ser vistos tanto em canais televisivos quanto por serviços de streaming, e investir em equipamentos de qualidade, como televisores da TCL, eleva a imersão durante o evento. A tecnologia atual proporciona imagens tão detalhadas que parece possível sentir o frio das arenas, com cada esporte ganhando vida com uma boa resolução.

Reunir amigos e família para assistir cria um clima de torcida que torna cada momento ainda mais especial. Para isso, verificar os horários de exibição em canais locais ou aplicativos evita a perda de disputas importantes, e preparar um ambiente com imagem e áudio de qualidade garante que nenhum detalhe passe despercebido.

Fique por dentro das datas e fusos horários das competições

Ocorrendo entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, os Jogos de Inverno demandam um cuidado especial com a diferença de horário entre o Brasil e o país europeu. Atualmente, a Itália está 4 horas à frente do horário brasileiro, o que implica que várias competições podem ser transmitidas durante a manhã ou no começo da tarde para quem está no Brasil.

Essa disparidade pode interferir na rotina de quem planeja assistir aos eventos ao vivo, exigindo ajustes na rotina para não perder momentos importantes. Estar ciente desse detalhe ajuda a evitar transtornos e permite que você se programe com antecedência para acompanhar as emoções.

Foto: FREEPIK