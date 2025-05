Gestão da inovação: otimize processos e aumente a eficiência!

A gestão da inovação é um conjunto de práticas, atividades e estratégias que têm por objetivo o desenvolvimento e a implementação de novas ideias, conceitos, processos internos, produtos ou serviços em uma empresa. Fomentado pela transformação digital, esse modelo gerencial torna o negócio mais competitivo e interessante para os stakeholders.

Por meio da gestão de inovação, é possível, por exemplo, adotar metodologias mais dinâmicas e modernas que reduzem erros e diminuem gastos, automatizar tarefas repetitivas e aprimorar a cadeia de suprimentos.

Neste último caso, é possível ver o impacto dos fornecedores em momentos como aumento da resiliência da supply chain, colaboração em desenvolvimento de soluções, personalização de insumos e matérias-primas.

Porém, para acessar benefícios como esses, é preciso identificar oportunidades e seguir tomar decisões com base em alguns pilares.

Descubra, neste artigo, o que é gestão de inovação, quais são as bases do conceito, a influência da transformação digital e o impacto em diversas áreas de um negócio.

O que é gestão de inovação?

A gestão de inovação é um modelo gerencial que visa promover a criação e a adoção de novas ideias para uma empresa. Inclui, por exemplo, o aprimoramento de processos internos e desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços.

O objetivo é idealizar e executar práticas e soluções mais modernas, renovadoras e alinhadas com as alterações do mercado, bem como com as necessidades e expectativas dos consumidores.

Entender o que é gestão de inovação, e o que contempla o conceito, é essencial para gestores que querem aumentar a competitividade e o valor do negócio.

A inovação de produtos é um ótimo exemplo desse modelo gerencial. Consiste em melhorar soluções já existentes e disponíveis para venda, ou criar itens novos para o público. Em ambos os casos, a transformação digital e as mudanças no comportamento dos clientes dão a direção de quais pontos aprimorar.

Quais são os pilares da inovação na gestão corporativa?

Achou interessante e quer adotar esse tipo de gestão na sua empresa? Então, conheça os pilares da inovação que baseiam o conceito.

1. Visão e direcionamento

Diz respeito à capacidade de identificar oportunidades de aprimoramento e direcionar esforços para entender, analisar, adotar e acompanhar cada uma.

É fundamental que os gestores e idealizadores da inovação alinhem a possibilidade à realidade da empresa e, principalmente, que confirmem se a mudança que pretendem fazer realmente será positiva para o negócio e para os clientes.

Metodologias como as metas SMART ajudam nesta etapa ao apontar o que é alcançável e relevante para o negócio. Também ajuda a evitar perda de tempo e de dinheiro.

2. Cultura e engajamento

Consiste em construir um ambiente organizacional que estimule a inovação, por meio da valorização de iniciativas e ideias de todos os funcionários, independente do cargo ou nível hierárquico.

O objetivo, portanto, é engajar os funcionários a apresentarem suas ideias, incluí-los nos processos de implementação e, sempre que possível, recompensá-los para participação.

3. Estrutura e processos

Trata-se do mapeamento dos processos e estrutura da empresa, a fim de identificar oportunidades de inovação, principalmente a partir da transformação digital, e da implementação das melhorias.

Neste caso, é possível, por exemplo, adotar novos sistemas e softwares, e implementar métodos ágeis, como Scrum e Kanban, para otimizar o fluxo de trabalho, eliminar etapas burocráticas e aumentar a produtividade dos times.

4. Recursos e infraestrutura

Este pilar aponta para a adoção, propriamente dita, de ferramentas e tecnologias que promovam e sustentem a inovação de maneira contínua em uma empresa.

A partir do reconhecimento dos processos e das oportunidades de mudança, fica mais fácil identificar quais são as soluções necessárias para inovar produtos, serviços e atividades.

Qual a importância da inovação na cadeia de suprimentos?

Pode-se aplicar a gestão de inovação em diversas áreas de uma empresa. Na cadeia de suprimentos, por exemplo, é possível notar benefícios, como:

aumento da eficiência da rede de abastecimento;

promoção da resiliência;

otimização de processos, como o de homologação de fornecedores;

redução de custos operacionais com a eliminação de gargalos;

reconhecimento rápido de pontos que potencializam a interrupção da cadeia logística;

estímulo e monitoramento de práticas sustentáveis e de responsabilidade social.

No que se refere ao impacto de fornecedores para a inovação, notam-se vantagens como:

acesso antecipado da empresa contratante a novas tecnologias, produtos e serviços;

possibilidade de colaboração no desenvolvimento de soluções inovadoras, benéficas tanto para as empresas quanto para o público-alvo que atendem;

inspiração para aprimoramento de processos internos;

facilidade de personalizar itens de abastecimento conforme as necessidades da empresa compradora.

Por que realizar a gestão de inovação na sua empresa?

Apenas o impacto dos fornecedores já dá uma boa ideia do quanto a gestão de inovação ajuda uma empresa a crescer.

No caso da cadeia de suprimentos, especificamente, trabalhar com parceiros de abastecimento inovadores ajuda a deixar o seu negócio muito mais competitivo.

Um dos motivos é que os fornecedores inovadores são aqueles que oferecem produtos, serviços e/ou soluções atualizadas, modernas, novas e criativas. Comumente, seus processos têm grande influência da transformação digital, logo, são mais alinhados com as mudanças do mercado e do comportamento dos consumidores.

Ter na sua base parceiros comerciais com esse perfil tornam a sua empresa muito mais competitiva e com chances reais de se destacar dos concorrentes, conquistar mais público e vender mais.

Contudo, vale lembrar que é possível — e bastante válido —, implementar a gestão da inovação nas outras áreas da sua empresa, a exemplo de marketing, recursos humanos e logística.

Destacamos a cadeia de suprimentos por ser um dos principais alicerces para o sucesso de qualquer negócio. Afinal, sem uma boa fonte de abastecimento, inovadora e moderna, como garantir a qualidade dos produtos/serviços aos seus clientes finais?

Este artigo foi escrito pela Linkana, o SRM que funciona! Homologue fornecedores em segundos, não semanas. Economize tempo nesse processo ao automatizar e integrar aprovações de maneira simples e rápida.

Foto:FREEPIK