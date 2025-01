O espetáculo musical “As aventuras do Peixinho Nuni” se apresenta pela primeira vez no Sesc em São José dos Campos no dia 19.01, domingo às 15h, trazendo ao palco músicas do cancioneiro brasileiro e africano em uma história divertida e apaixonante, recomendada para toda a família.

O espetáculo musical narra as aventuras do peixinho angolano Nuni, que capturado por pescadores faz uma viagem de 7 dias e 7 noites para um lugar desconhecido por ele, chamado Brasil. Na tentativa de voltar à Angola, na África, o peixinho é guiado pelos bichos que moram no leito do rio, percorrendo o Brasil de norte a sul, conhecendo novas paisagens, fazendo amizades e aprendendo muito por onde passa.

A narrativa é construída através dos mais diversos gêneros do cancioneiro nacional, com canções de Caetano Veloso, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Jackson do Pandeiro, Barbatuques, cantigas populares e canções autorais da própria idealizadora da peça, a musicista, cantora e educadora musical Carla Casarim. A música africana também é marcante na narrativa, pois resgata a origem do peixinho angolano Nuni. As histórias e músicas são interpretadas ao vivo por quatro músicos (Carla Casarim, Guilherme Kafé, Sam Gibson e Guegué Medeiros) que narram essa história e dão vida a diversos personagens que ajudam Nuni a encontrar o caminho até o mar.

Um espetáculo educativo que convida as crianças a entenderem sobre geografia, temporalidade, sentimentos e emoções, e enfatizando a importância de preservarmos a natureza.

Os ingressos já estão disponíveis no site https://www.sescsp.org.br/programacao/as-aventuras-do-peixinho-nuni/.

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia, direção artística/musical e executiva: Carla Casarim

Elenco: Carla Casarim, Guilherme Kafé, Sam Gibson e Guegué Medeiros

Contra-regra: Alexs de Jesus e Carol Centeno

Direção de Cena: Carol Centeno

Designer de luz: Carol Soares

Designer de som: Heitor Gondo

Cenografia: Carla Casarim, Fernanda Mafra e Munique Mascaro

Figurino: Carla Casarim (concepção) e Inês ateliê de costura (execução)

Fotografia: Helton Nóbrega

Musical – “As Aventuras do Peixinho Nuni”

Apresentação única

Dia: 19.01.2025

Horário: 15h

Onde: Sesc São José dos Campos – Auditório

Endereço: Av. Dr. Ademar de Barros, 999 – Jardim Sao Dimas, São José dos Campos

Telefone: (12) 3904-2000

Duração: 50 minutos

Classificação: livre

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) – R$ 20,00 (meia-entrada) – R$ 12,00 (credencial plena)

* Grátis para crianças até 12 anos, com retirada de ingressos no momento da compra.

LINKS E CONTATO

site oficial: www.peixinhonuni.com.br

Instagram: @peixinhonuni e @carlacasarim

VIDEO YOUTUBE (NA INTEGRA) https://www.youtube.com/watch?v=bpCu2QucgEs&t=4s

E-mail: peixinhonuni@gmail.com e contato@carlacasarim.com

Telefone: (11) 98712-1801

RELEVÂNCIA

“As Aventuras do Peixinho Nuni” tem uma relevância significativa, pois, além de ser um musical lúdico, é também um musical educativo. Ele resgata e enfatiza a trajetória histórica do Brasil, fortemente influenciada pela diáspora africana e traz reflexões pertinentes sobre o respeito com o outro, com a gente e com a natureza.

A narrativa do espetáculo, que integra elementos da cultura africana e brasileira, serve como instrumento pedagógico para introduzir às crianças a importância dessas influências na formação da identidade cultural do Brasil. A história do peixinho Nuni, que viaja do continente africano ao Brasil, simboliza a jornada de milhões de africanos trazidos para o Brasil, e ao mesmo tempo, destaca a riqueza cultural que essa diáspora proporcionou. A música, composta por clássicos da MPB e também pela canção africana “Olelè Moliba Makasi” (origem de toda a história de Nuni), reforça a conexão entre as duas culturas, promovendo o reconhecimento e a valorização dessa herança nas novas gerações.

O musical propõe um despertar das percepções sobre a natureza (a importância de cuidarmos dela, dos nossos rios, animais e plantas), sobre a musicalidade (estimulando as crianças a conhecerem os variados estilos presentes na música brasileira e também no cancioneiro africano), sobre geografia e história (aprendendo sobre África e Brasil, com suas paisagens e sons) e sobre o autoconhecimento (onde a criança aprende a olhar pra dentro, para seus sentimentos e curiosidades).

SOBRE A AUTORA

Cantora, compositora, educadora musical e professora de canto há mais de 10 anos, Carla Casarim formou-se em licenciatura em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e sempre conciliou sua carreira artística com a educação. A artista apaixonada pela MPB, foi semi-finalista do programa The Voice Brasil (2014), e já cantou ao lado de diversos artistas de renome nacional e internacional, como Carminho, Carlinhos Brown, Elba Ramalho, Fagner, e tem uma vasta carreira tanto em seu trabalho solo de MPB quanto como vocalista da banda de forró Bicho de Pé.

Preparadora vocal e professora de musicalização, a artista apresenta seu mais novo projeto ”As aventuras do peixinho Nuni” um musical voltado para as crianças.

Pensando em resgatar canções do cancioneiro brasileiro e integrar sua vivência dos palcos com seu amor pelo ensino e pelas crianças, a artista que assina esse trabalho como diretora artística, musical, roteirista e protagonista dessa história (interpretando o peixinho Nuni), traz uma narrativa cheia de aventuras, ensinamentos sobre cultura brasileira e africana, geografia, autoconhecimento, ecologia, temporalidade, estimulando a imaginação da criança e trazendo um novo despertar sobre a importância de entendermos nossos sentimentos e de preservar o nosso planeta.