Nutrição esportiva cresce 43% no Brasil e impulsiona novos negócios e expansão de marca global

Mercado global de suplementação segue em alta, enquanto no Brasil, o setor registra aumento anual de 38%, impulsionando novos investimentos como é o caso da marca global Musclecontest, maior promotora de eventos do mundo, como o Mr. Olympia, reunindo os maiores atletas do planeta para disputar o título de campeão. A empresa lança rede de produtos e serviços com sua assinatura no interior de São Paulo, como é o caso de loja de suplementos, roupas e acessórios em complexo que integra academia e até pub. A previsão é expandir para outros estados e ao exterior.

Nutrição esportiva

O mercado global de nutrição esportiva deve encerrar o ano com faturamento em US$25,2 bilhões e projeta manter crescimento acelerado, com previsão de crescer 9,6% até 2034, segundo estudo da Fact.MR, provedora de pesquisa de mercado e inteligência competitiva. No Brasil, as vendas de vitaminas e suplementos também registraram alta de 43% em 2024 comparado ao ano passado, segundo levantamento da InterPlayers, com um aumento anual de 38%. É neste contexto que a Musclecontest, maior promotora de shows e eventos do mundo, amplia sua presença no Brasil com a inauguração de uma rede que leva a assinatura da marca. A primeira loja de suplementos foi aberta recentemente na cidade de Piracicaba, São Paulo.

Musclefit

O novo espaço oferece produtos das principais marcas do mercado, como Max Titanium, Growth, BlackSkull e La Ganexa, todos vendidos a preço de fábrica. No mesmo ambiente, está localizada a Musclecontest Store, a primeira loja física da marca, dedicada a roupas e acessórios exclusivos. O espaço de 150m² integra o complexo Musclefit, uma academia 24h de mais de 2.000m², equipada com aparelhos de alta tecnologia e voltada para praticantes de todos os níveis.

Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest

“O Brasil atualmente é o segundo país referência em fisiculturismo no mundo, perdendo apenas para os EUA. Com a ascensão do esporte no país e cada vez mais influenciadores nesta área, as pessoas estão buscando cuidar mais da saúde, do corpo e do bem-estar, através de academias e de uma alimentação saudável e, muitas vezes, suplementos são indicações de profissionais que contribuem para a resistência, ganho de massa muscular, recuperação após exercícios, entre outro. Pensando nisso, a Musclecontest, que já é amplamente reconhecida no Brasil e no mundo por promover os principais eventos de fisiculturismo, como o Mr. Olympia, decidiu expandir sua atuação e a sua missão, focada em qualidade de vida, para novos setores. Com a inauguração destes novos empreendimentos, queremos proporcionar soluções completas para aqueles que buscam uma vida mais saudável e ativa”, destaca Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest.

Além da academia e lojas de suplementos e roupas, a marca deve inaugurar em 2025 um estúdio de yoga e pilates e um pub inovador que combina um cardápio fitness durante o dia com opções para happy hour à noite. A empresa anuncia que a intenção é ampliar a presença da marca nos próximos anos para outros estados do país e ao mercado internacional.

Musclecontest

Fundada em 1988 nos Estados Unidos, a Musclecontest é a maior promotora de shows e eventos de bodybuilding do mundo. Realiza mais de 200 eventos por ano, incluindo o icônico Mr. Olympia, em Las Vegas. Sob a liderança de Tamer El Guindy, a marca expande suas atividades no Brasil, oferecendo experiências que vão além dos palcos.

Para mais informações, acesse: https://musclecontestinternational.com/