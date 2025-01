Governo de SP anuncia novas instalações do AME de São José dos Campos

O governador em exercício Felício Ramuth anunciou nesta sexta-feira (10) as novas instalações do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Campos. Com a mudança de endereço, a futura unidade de saúde ampliará seus atendimentos especializados, incluindo cirurgias de pequeno porte, para mais de 1 milhão de moradores de toda a região do Alto do Vale do Paraíba.

“Com a ampliação do AME, conseguiremos realizar cirurgias que vão ajudar a desafogar a fila de cirurgias eletivas na região. Teremos cinco salas de cirurgia montadas aqui. Neste momento, junto com as equipes da organização social que presta serviços para o AME, nós estamos fazendo o desenho final das obras e da alteração que será feita aqui neste novo prédio. É mais um passo importante que se junta às outras ações de saúde aqui no Vale do Paraíba, como o Hospital Regional de Cruzeiro e a ampliação dos serviços das Santas Casas e entidades filantrópicas com a tabela SUS Paulista”, afirmou Felicio.

Ambulatório Médico de Especialidades (AME)

O prédio, localizado no Centro de São José dos Campos, tem uma área de 4.350m² e foi adquirido em parceria com a prefeitura, com investimento de R$ 35 milhões do Governo do Estado de São Paulo. O município fez a aquisição e ficará responsável pela compra dos equipamentos e reforma do imóvel, que será doado ao Estado após o fim das obras, que devem ser finalizadas em um ano. Já o atual prédio da AME, localizado na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, será entregue pelo Estado ao município.

São José dos Campos

São José dos Campos foi uma das primeiras cidades a receber um AME com serviços especializados. O equipamento de saúde é referência também para os municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca.

No prédio atual, dispõe de 20 consultórios, 18 salas de exames, uma sala cirúrgica e 20 especialidades médicas, entre elas, alergologia, anestesiologia, cardiologia, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, endocrinologia infantil, gastroenterologia, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, neurologia infantil, obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, reumatologia, pneumologia e urologia.