Dengue no Vale do Paraíba: saiba quais são as ações de prevenção

O Vale do Paraíba está vivendo um momento de alerta no início de 2025, com um aumento significativo de casos de dengue, especialmente em São José dos Campos. Até meados de janeiro, a cidade já contabilizava 62 casos confirmados e mais de 1200 sob investigação. Os dados são do Painel de Monitoramento da Dengue do Estado de São Paulo.

Este cenário preocupante é reflexo da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A preocupação com a saúde pública cresce à medida que as condições climáticas – com altas temperaturas e chuvas frequentes – favorecem a reprodução do mosquito. Diante desse quadro, a vacinação e a prevenção são estratégias fundamentais para combater o avanço da doença e proteger a população.

Prevenção: medidas simples podem salvar vidas

A infectologista Luciana Campos, do Sabin Diagnóstico e Saúde, reforça a importância de medidas simples e diárias para evitar a proliferação do mosquito. “O Aedes aegypti se desenvolve em ambientes úmidos e quentes, comuns nas regiões com temperaturas elevadas e chuvas intensas. Por isso, a atenção constante e a eliminação de focos de água parada são essenciais para evitar o aumento dos casos de dengue”, alerta a médica.

Evite o acúmulo de água : elimine focos de água parada em vasos, garrafas, pneus, calhas e outros recipientes.

: elimine focos de água parada em vasos, garrafas, pneus, calhas e outros recipientes. Feche bem os reservatórios de água : tampas e coberturas adequadas evitam que o mosquito coloque ovos.

: tampas e coberturas adequadas evitam que o mosquito coloque ovos. Limpeza de calhas e caixas d’água : mantenha esses locais limpos para evitar que se tornem criadouros do mosquito.

: mantenha esses locais limpos para evitar que se tornem criadouros do mosquito. Descarte correto de objetos: pneus, garrafas e outros objetos que possam acumular água devem ser descartados de maneira adequada.

Sintomas de Dengue: atenção aos sinais e importância do diagnóstico

Os sintomas da dengue podem se assemelhar aos de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como zika e chikungunya, dificultando um diagnóstico rápido. Fique atento aos seguintes sinais:

Febre alta repentina

Dores no corpo e nas articulações

Dor atrás dos olhos

Fraqueza e prostração

Náuseas e vômitos

Dor abdominal

A infectologista Luciana Campos destaca a importância de procurar atendimento médico assim que os sintomas surgirem. “Buscar um diagnóstico preciso é fundamental para garantir um tratamento adequado e evitar complicações. Exames laboratoriais são essenciais para identificar corretamente qual doença está em questão”, afirma.

Exames laboratoriais para diagnóstico da Dengue

Por meio de exames laboratoriais, é possível confirmar o diagnóstico de dengue de maneira rápida e eficiente.

Testes com resultado em até 1 dia útil:

Antígeno de Dengue (Teste Rápido) : indicado para coleta entre o 1º e o 6º dia após o início dos sintomas.

: indicado para coleta entre o 1º e o 6º dia após o início dos sintomas. Sorologia para Dengue (IgG e IgM): recomendado após o 6º dia de sintomas.

Testes com resultado em até 2 dias úteis:

Detecção Molecular do Vírus Dengue (DENVPCR)

PCR para Zika, Chikungunya e Dengue (PCRZDC)

Exame avançado com resultado em até 4 dias úteis:

Painel Avançado, capaz de identificar não só a dengue, mas também zika, chikungunya, Mayaro, Oropouche e febre amarela.

Esses exames são fundamentais para garantir que o paciente receba o tratamento adequado, com base no diagnóstico correto.

Dengue Grave: quando o quadro clínico se agrava

A dengue grave é uma forma mais severa da doença, que pode ser fatal se não for tratada adequadamente. Normalmente, ela é investigada quando, após três a sete dias do início dos sintomas, o paciente apresenta sinais de alarme e uma deterioração do seu estado clínico geral. O risco de óbito é elevado, e a detecção precoce é essencial para o manejo adequado.

Os sintomas da dengue grave incluem:

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Sangramento de mucosas , como gengivas e nariz

, como gengivas e nariz Acúmulo de líquidos em cavidades corporais

Letargia e irritabilidade

Dificuldade para respirar

Aumento do tamanho do fígado

Hipotensão postural (queda rápida da pressão ao se levantar)

Caso qualquer um desses sinais seja identificado, é fundamental procurar atendimento médico imediato, aconselha a infectologista. A dengue grave exige acompanhamento hospitalar e cuidados intensivos para evitar complicações fatais. A identificação precoce, com base nos sintomas e exames laboratoriais, pode fazer toda a diferença no tratamento e na recuperação do paciente.





Vacina QDenga®: aliada no combate à Dengue

Em resposta à crescente demanda por medidas de prevenção, a vacina QDenga®, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023, é indicada para pessoas de 4 a 60 anos e tem mostrado excelente eficácia, com 80% de proteção contra a dengue e 90% de redução nas hospitalizações.

A QDenga® utiliza vírus vivos atenuados para estimular o sistema imunológico sem causar a doença, oferecendo uma proteção duradoura. A imunização é realizada em duas doses, com intervalo de três meses. Ela é recomendada para crianças a partir de 4 anos de idade, adolescentes e adultos até 60 anos. São necessárias duas doses, com intervalos de três meses.

Grupo Sabin

Com 40 anos de atuação, o Grupo Sabin é referência em saúde, destaque na gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades, o Grupo Sabin nasceu em Brasília (DF), fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com 7.000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas. O grupo também está presente em 14 estados e no Distrito Federal oferecendo serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente com 358 unidades distribuídas de norte a sul do país.

O ecossistema de saúde do Grupo Sabin integra portfólio de negócios que contempla análises clínicas, diagnósticos por imagem, anatomia patológica, genômica, imunização e check-up executivo. Além disso, contempla também serviços de atenção primária contribuindo para a gestão de saúde de grupos populacionais por meio de programas e linhas de cuidados coordenados, pela Amparo Saúde e plataforma integradora de serviços de saúde – Rita Saúde - solução digital que conta com diversos parceiros como farmácias, médicos e outros profissionais, promovendo acesso à saúde com qualidade e eficiência.

