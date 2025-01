Os 5 Maiores Influenciadores deArquitetura e Construção

A arquitetura e a construção estão cheias de ideias incríveis e projetos inspiradores.

Algumas pessoas se destacam por compartilhar dicas, mostrar tendências e falar de forma simples sobre esse mundo.

Elas estão nas redes sociais e em outros lugares, ajudando muita gente a entender e se apaixonar mais pelo assunto.

Neste artigo, vamos falar sobre os 5 maiores influenciadores desse meio para você acompanhar! Vamos lá então, pessoal.

Por que influenciadores de arquitetura são tão

importantes?

Antes de falarmos sobre os nomes, vale entender por que esses influenciadores fazem tanta diferença.

A arquitetura é uma mistura de arte, técnica e criatividade, mas também tem muito de humano.

Esses profissionais não mostram só imagens bonitas – eles ensinam, inspiram e ajudam a gente a se conectar melhor com os espaços onde vivemos.

O mais legal é que muitos fazem isso de um jeito fácil de entender, trazendo ideias e tendências que parecem distantes para mais perto das nossas casas ou escritórios.

Em um mundo onde construir ou reformar ainda parece complicado e caro, eles mostram que, com boas ideias e planejamento, qualquer espaço pode ganhar vida.

E se você já quis mudar uma parede depois de ver um Reels, pronto: você também (á foi inspirado por esse tipo de conteúdo!)

Amanda Ferber – @architecture_hunter

Amanda Ferber é uma das maiores influenciadoras de arquitetura do mundo.

Criadora do @architecture_hunter, Amanda construiu uma comunidade com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

E não estamos falando apenas de números – até mesmo Mark Zuckerberg segue página, o que já diz muito sobre o alcance do trabalho dela.

Amanda é mais do que uma curadora de projetos incríveis; ela é uma verdadeira caçadora de talentos. Sua plataforma é um espaço onde novos e experientes arquitetos compartilham ideias que moldam o futuro do design.Em 2019, Amanda foi destaque na lista da Forbes Under 30, mostrando que talento e visão são a combinação perfeita.

E pensar que tudo começou com uma conta no Instagram. Quem disse que passar tempo nas redes sociais não pode ser produtivo, né?

Patricia Pomerantzeff – @domaarquitetura

Patricia é uma arquiteta que conquistou muita gente com seu jeito simples e direto de falar sobre arquitetura e reformas.

No perfil @domaarquitetura, ela compartilha dicas práticas, ideias criativas e mostra o passo a passo de projetos reais, sempre pensando em como facilitar a vida das pessoas.

Seu conteúdo é perfeito para quem quer transformar a casa ou apartamento sem gastar muito, com soluções acessíveis e bem planejadas.

A Patricia consegue explicar temas técnicos de um jeito fácil, que todo mundoentende. É por isso que ela é uma das maiores referências para quem ama arquitetura no dia a dia.

Com mais de 1,14 milhão de inscritos no YouTube, a Patricia é uma verdadeira especialista em transformar problemas arquitetônicos em soluções criativas.

Maurício Arruda – @mauricioarruda

Se você gosta de um estilo mais contemporâneo, Maurício Arruda é o influenciador para seguir. Conhecido por seu trabalho no programa de TV “Decora”, ele leva suas ideias criativas também para o digital.

No YouTube, com mais de 392 mil inscritos, e no Instagram, com 1 milhão de seguidores, Maurício compartilha projetos que equilibram funcionalidade e estética.

Além de arquiteto, Maurício é narrador.

Ele conta histórias por meio do design, mostrando como cada detalhe de um projeto

pode impactar a vida das pessoas. É inspirador ver alguém transformar espaços comuns em ambientes extraordinários.

4-Lucila Zahran Turqueto – @casadevalentina

O Casa de Valentina, criado por Lucila Zahran Turqueto, é o refúgio perfeito para quem ama design de interiores. Começou como um blog em 2008, quando Lucila estava montando sua própria casa, e hoje é uma referência nacional.

Com um olhar refinado, Lucila combina praticidade com sofisticação, mostrando que cada lar tem o potencial de ser único.

O mais impressionante é como ela conecta marcas, designers e consumidores,criando um verdadeiro ecossistema de inspiração. Para quem está em busca de ideias inovadoras (ou apenas quer sonhar com a casa perfeita), o Casa de Valentina é obrigatório.

Pessoalmente, eu já salvei pelo menos uns 20 projetos dela, mas ainda falta coragem para começar!

Fernanda Marques – @fernandamarquesarquiteta

Se arquitetura fosse uma sinfonia, Fernanda Marques seria a regente. Ela tem um talento incrível para unir diferentes disciplinas, como arquitetura, design de interiores e design de produto, em um único projeto.

O resultado? Ambientes contemporâneos que parecem saídos de um editorial de revista.

Com um estilo que combina limpeza estética e inovação, Fernanda é reconhecida internacionalmente. Seu trabalho é uma inspiração para quem quer elevar o design a outro nível, seja em casas, escritórios ou projetos comerciais.

Por que seguir esses influenciadores?

Você pode estar pensando: “Ok, mas o que eu ganho seguindo esses profissionais?”

A resposta é simples: inspiração, conhecimento e muitas ideias aplicáveis.

Esses influenciadores não estão apenas exibindo portfólios; eles estão

democratizando o acesso ao design e à arquitetura.

Muitos deles mostram bastidores, erros e acertos de projetos reais. Isso não só humaniza o processo de construção e reforma, mas também nos ajuda a enxergar que a perfeição é construída em etapas.

Eu confesso que ver os erros deles me dá um certo alívio, rs.

Como as marcas se beneficiam disso?

Se você é uma marca do setor de construção ou design, esses influenciadores são parceiros ideais para campanhas de marketing. Eles têm a confiança do público,um alcance impressionante e a habilidade de apresentar produtos ou serviços de maneira autêntica.

E se você está procurando maneiras de conectar sua marca com esses profissionais,uma plataforma de influencer como a Flikta pode ser a solução. Ela facilita o influenciador certo para o seu nicho e criar parcerias que realmente façam a diferença.

Inspire-se e transforme

Esses cinco influenciadores de arquitetura e construção mostram que o design está ao alcance de todos. Seja para aprender mais sobre reformas, buscar inspiração ou

simplesmente admirar trabalhos incríveis, seguir essas pessoas é uma forma de crescer – e sonhar.

Para as marcas, colaborar com esses profissionais é uma estratégia certeira para alcançar novos públicos. Eles não são apenas criadores de conteúdo;

Foto:pexels-photo-1109541