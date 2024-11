Ana Maria Carvalho traz para São José dos Campos (SP) o projeto Cantigas do Tempo e a cultura popular como referência para novos aprendizados

Projeto se apresenta com uma oficina, seguida de um show, ambos gratuitos, nos dias 15 e 17 de novembro

São inúmeras as vivências de Ana Maria Carvalho construídas em 50 anos de carreira. É atriz, cantora, compositora, educadora, pesquisadora, costureira, bordadeira, brincante. Maranhense de Cururupu, terra do Bumba Boi, do Tambor de Crioula e do Cacuriá, Ana Maria acredita que a cultura popular é arte atemporal. É matéria-prima para uma formação educativa e cultural que valorize os saberes de mestres e mestras e a arte brincante.

Cantigas do Tempo traz músicas aprendidas na infância, composições próprias, poemas musicados, letras combinadas a gêneros e ritmos como sambas, bumba boi, forrós e cantigas tradicionais. E é com esse tesouro que o público vai entrar em contato através dos shows e oficinas de brincadeiras populares e danças brasileiras. Para Ana Maria, que fez dessa prática cultural sua própria história de vida, essa circulação pelo Estado de São Paulo é mais uma possibilidade de aproximar adultos e crianças das tradições populares brasileiras e do valor artístico e educativo que elas podem oferecer.



O projeto chega a esta semana em São José dos Campos, com duas datas de apresentação.



Na sexta-feira 15, às 15 horas, Ana Maria Carvalho apresenta uma oficina que tem o intuito de estimular o brincar em crianças e adultos. Na vivência os participantes vão dançar o cacuriá, o bumba meu boi, e as cantigas de roda. De acordo com Ana, essas brincadeiras vão trazer ao público a importância das brincadeiras, do canto e da dança como uma prática que cria vínculos, estimula a criatividade e a liberdade.



No domingo 17, às 10h30, é a vez da artista se apresentar com o show Cantigas do Tempo, que terá a participação especial do cantor Deo Lopes, reforçando a tônica da artista maranhense de ampliar os saberes a partir das trocas musicadas. O repertório terá uma mescla de músicas aprendidas na infância, composições próprias, poemas musicados, letras combinadas a gêneros e ritmos como sambas, bumba boi, forrós e cantigas tradicionais

O projeto Cantigas do Tempo foi aprovado no edital de Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.

“Não tem como viver sem arte”

Ana Maria se sente em casa no Estado de São Paulo. Há 20 anos é radicada em São José dos Campos onde, em 2022, recebeu o Prêmio de mestres e mestras do município. Vanguardista, Ana trouxe os brinquedos populares para o Teatro Vento Forte, onde foi atriz e figurinista por 20 anos. “Ao mesmo tempo, a gente trabalhava nas escolas, na capital e interior levando as brincadeiras brasileiras. Estamos há 40 anos nessa batalha. A cultura é vida, não tem como viver sem arte!”, ressaltou.

São dois os álbuns lançados por Ana Maria em sua carreira: Por mim e Pelo Meu Povo em 2012 (Por Do Som/Proac) e Memórias de Carvalho (Fomento às Culturas Negras da cidade de São Paulo). Em 2018 foi contemplada pelo MinC com o Prêmio de Culturas Populares. É cofundadora, ao lado do irmão Tião Carvalho, da festa do boi no Morro do Querosene que existe há 40 anos e revive a cultura maranhense na cidade de São Paulo.

Acesse AQUI a música Dá Licença (Ana Maria Carvalho)



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (15 e 17 de novembro)

Oficina Cantigas do Tempo



Data: 15 de novembro (sexta-feira)

Horário: às 15h

Quanto: gratuito

Onde: Museu do Folclore de São José dos Campos

Av. Olivo Gomes, 100 Santana (Parque da Cidade) São José dos Campos – SP

Classificação indicativa livre

Destinada ao público adulto, pesquisadores, educadores e interessados em geral.

Menores de 15 anos precisam estar acompanhados de adulto responsável

Acessibilidade em libras

Show “Cantigas do Tempo”



Ana Maria Carvalho a com participação de Deo Lopes

Data: 17 de novembro (domingo)

Horário: às 10h30

Quanto: gratuito

Onde: Parque Vicentina Aranha

R. Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila Adyanna – São José dos Campos, SP

Classificação indicativa livre

Acessibilidade em libras